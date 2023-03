Hannover - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 12.03.2023

Unser Hannover - Rostock Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.03.2023 lautet: Sowohl die 96er als auch die Kogge stecken aktuell in einer Krise. Den Hausherren ist im direkten Duell am Sonntag allerdings am ehesten etwas Zählbares zuzutrauen.

Hannover ist in der Rückrunde in die Krise gerutscht. Dabei hatten die Niedersachsen unter dem neuen Coach Stefan Leitl eine ordentliche Hinserie gespielt. Nach den ersten 17 Spieltagen standen die 96er auf Platz 5, nur fünf Zähler hinter dem Relegationsrang 3. Doch inzwischen wartet die Mannschaft seit sieben Spieltagen auf einen Sieg. Das 1:1 am vergangenen Spieltag in Fürth stoppte zwar den Negativlauf, war aber zu wenig für eine Trendwende. Die nächste Chance auf den ersten Sieg 2023 bietet sich am Sonntag daheim gegen Rostock. Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,78 bei Betano für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hannover vs Rostock auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

In den letzten 5 Zweitliga-Duellen zwischen beiden Teams fielen nie mehr als 3 Treffer

Rostock hat die schwächste Offensive der 2. Bundesliga

96er Coach Stefan Leitl konnte alle seine Duelle gegen Rostock gewinnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Rostock Quoten Analyse:

Nach der guten Hinrunde steht Hannover immer noch auf dem 10. Tabellenplatz. Der kommende Gegner Rostock findet sich dagegen vier Plätze weiter hinten wieder und hat sechs Punkte weniger auf dem Konto.

Für die Buchmacher sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,12 bei der Hannover vs Rostock Prognose die Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 3,47 bezahlt.

Hannover vs Rostock Prognose: Wie lange darf Glöckner noch weitermachen?

Am vergangenen Sonntag in Fürth zeigte Hannover kämpferisch eine gute Leistung. Spielerisch bleibt bei den Niedersachsen aber viel Luft nach oben. So mussten sich die 96er bei den Franken mit einem 1:1 begnügen. Damit steht die Bilanz der Mannschaft von Trainer Stefan Leitl aus den letzten sieben Partien bei drei Remis und vier Niederlagen. Damit ist die Mannschaft ins graue Mittelfeld abgerutscht.

Für Spieler und Verantwortliche war der Punktgewinn ein kleiner Schritt nach vorne. Gegen einen heimstarken Gegner dürfte die Leistung laut Leitl auch für Selbstvertrauen sorgen. Der letzte Liga-Sieg stammt aber von Anfang November. Damals wurde Düsseldorf mit 2:0 daheim besiegt. Der Coach bleibt somit weiterhin unter Druck. Gegen die Rostocker kann Leitl wieder auf die zuletzt gesperrten Derrick Köhn und Fabian Kunze zurückgreifen.

Auch an der Ostsee weht der Wind immer rauer. Der FC Hansa präsentierte sich am vergangenen Spieltag daheim gegen den KSC (0:2) blutleer, ideenlos und verunsichert. Mit nur 18 Treffern in 23 Spielen hat Rostock die schwächste Offensive der Liga. Gegen Karlsruhe kamen dann auch noch wenig Gegenwehr und Patzer in der Defensive dazu. Nach fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Partien wird der Unmut immer größer.

Denn zudem ist die Kogge mit zehn Punkten aus zwölf Spielen auch noch das schlechteste Heimteam der Liga. Immerhin beträgt der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsrang noch drei Punkte. Der Trainerwechsel Anfang November hat bisher aber nichts bewirkt. Unter Ex-Coach Härtel kam die Mannschaft auf einen Schnitt von 1,1 Punkten pro Spiel. Unter Patrick Glöckner liegt der Schnitt nur bei 0,86 Zählern.

Hannover - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:1 Fürth (A), 1:2 Magdeburg (H), 1:1 Regensburg (A), 3:4 Paderborn (H), 0:2 St. Pauli (A)

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:2 KSC (H), 0:1 St. Pauli (A), 0:1 Darmstadt (H), 1:0 Bielefeld (A), 0:2 HSV (H)

Letzte 5 Spiele Hannover vs Rostock: 1:0 (A), 1:0 (A), 0:3 (H), 0:0 (A), 3:0 (H)

Nach 18 Pflichtspiel-Duellen liegt Hannover mit zehn Siegen zu fünf Niederlagen im direkten Vergleich gegen Rostock recht klar vorne. Letzte Saison gewann Hansa am 2. Spieltag mit 3:0 bei den Niedersachsen. Das war der erste Erfolg der Kogge gegen die 96er seit dem Wiederaufstieg. Danach gewannen die Hannoveraner zweimal mit 1:0 im Ostseestadion. Der letzte Heimsieg von 96 gegen Rostock liegt schon 15 Jahre zurück.

Unser Hannover - Rostock Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Am Sonntag treffen zwei formschwache Teams aufeinander. Die Kontrahenten belegen in der Rückrunden-Tabelle die Plätze 16 und 17. Für 96-Coach Stefan Leitl ist die Kogge aber ein Lieblingsgegner. Leitl traf als Trainer und Spieler insgesamt sieben Mal auf Hansa und ging immer als Sieger vom Platz. Dieses Mal trauen wir den Gästen auch nicht mehr als einen Punkt zu. Zudem hatten beide Teams zuletzt Probleme vor dem gegnerischen Tor.