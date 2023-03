Hannover - Sandhausen Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser Hannover - Sandhausen Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.04.2023 lautet: H96 trifft gegen die schlechteste Defensive im Unterhaus mindestens doppelt.

Am Samstag treffen im Rahmen des 26. Spieltags der 2. Bundesliga mit Hannover 96 und dem SV Sandhausen jene beiden Teams aufeinander, die derzeit im Unterhaus am längsten auf einen Dreier warten.

Die Hausherren warten sogar noch zwei Spiele länger auf einen Sieg als die Gäste und wollen diese lange Durststrecke im direkten Duell nun endlich beenden. Wir sehen die Gastgeber vor allem aufgrund der schwachen Defensivleistungen der Gäste im Vorteil und entscheiden uns für die Wette „Hannover über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Admiralbet.

Darum tippen wir bei Hannover vs Sandhausen auf „Hannover über 1,5 Tore“

Sandhausen stellt mit 48 Gegentoren die schlechteste Abwehr der 2. Bundesliga

In der Rückrunde kassierte kein Team mehr Gegentore als Sandhausen (19)

Das Hinspiel gewann Hannover auswärts mit 3:2

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Sandhausen Quoten Analyse:

Zusammen sind beide Teams seit 16 Partien sieglos und warten so lange auf einen Dreier wie kein anderes Zweitliga-Team. Dennoch haben die besten Online-Buchmacher eine ziemlich klare Vorstellung davon, wer hier gewinnt. Für Wetten auf die länger sieglosen Gastgeber gibt es Quoten bis 1,80. Ein Tipp auf den SVS bringt dagegen Wettquoten bis 4,00.

Tore auf beiden Seiten halten die Bookies für sehr wahrscheinlich. In den letzten vier direkten Duellen gab es Treffer für beide Teams und wer denkt, dass es dieses Mal wieder so sein wird, der kann hierfür Quoten bis 1,70 erhalten. Nur unwesentlich höher mit Werten bis 1,75 ist die Wette auf das „Over 2,5″ belegt.

Hannover vs Sandhausen Prognose: SVS-Abwehr schwimmt erneut

Als Fünfter mit fünf Punkten Rückstand auf Rang drei hatte Hannover die Hinrunde beendet. Acht Spieltage später beträgt dieser Rückstand schon 18 Zähler. Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte blieb H96 in den ersten acht Partien einer Zweitliga-Rückrunde ohne Sieg. Mit nur drei Punkten sind die Roten das schlechteste Rückrundenteam.

Insgesamt warten sie seit neun Zweitliga-Spielen auf einen Sieg, was einen eingestellten Vereins-Negativrekord bedeutet. In der vergangenen Woche gab es ein bitteres 0:1 in nahezu letzter Sekunde im Derby in Braunschweig. Zwar stehen die Niedersachsen aufgrund der guten Hinrunde noch auf Rang zehn, die Abstiegsränge sind aber nur noch sechs Punkte entfernt.

Gegen den SV Sandhausen gewann 96 nur zwei der insgesamt neun Duelle im Unterhaus. Im Schnitt holte Hannover pro Zweitliga-Duell mit dem SVS nur einen Punkt. Nur gegen den SC Paderborn kommen die Niedersachsen aktuell auf einen geringeren Punkteschnitt pro Partie.

Aber: Einen der nur zwei Siege gab es im Hinspiel, als sich die Roten auswärts mit 3:2 durchsetzten. Zu Hause wurde das letzte Duell mit den Sandhäusern mit 1:2 verloren. In der Rückrunde der laufenden Saison gab es nach drei Heimspiel-Pleiten in Serie im letzten Heimspiel ein 1:1 gegen Hansa Rostock - das zweitschlechteste Team der Rückrunde.

Hannover - Sandhausen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:2 St. Pauli (Test, N), 0:1 Braunschweig (2BL, A), 1:1 Rostock (2BL, H), 1:1 Fürth (2BL, A), 1:2 Magdeburg (2BL, H)

Letzte 5 Spiele Sandhausen: 1:1 Darmstadt (Test, N), 0:5 St. Pauli (2BL, A), 2:2 Kaiserslautern (2BL, A), 1:1 Kiel (2BL, H), 0:1 Nürnberg (2BL, A)

Letzte 5 Spiele Hannover vs Sandhausen: 3:2 (2BL, A), 1:3 (2BL, A), 1:2 (2BL, H), 2:4 (2BL, A), 4:0 (2BL, H)

Mit fünf Punkten ist Sandhausen das drittschlechteste Rückrundenteam. Vor der Länderspielpause ging der SVS zu Hause gegen St. Pauli mit 0:5 baden. Es war das siebte Zweitligaspiel in Folge, dass die Sandhäuser nicht gewinnen konnten. Gerade einmal zwei Zähler holten sie aus diesen letzten sieben Partien.

In fünf ihrer letzten sieben Spiele im Unterhaus kassierten die Kicker vom Hardtwald mindestens zwei Gegentreffer. Mit 48 Gegentoren haben sie im Ligavergleich die meisten erhalten. Allein in der Rückrunde gab es in acht Partien schon 19 Einschläge und damit ebenfalls so viele wie bei keinem anderen Team.

Schlechtes Omen: In der letzten Saison hatten die beiden direkten Absteiger Aue und Ingolstadt nach 25 Spieltagen ebenfalls 48 Gegentore. Wie wichtig ein Sieg am Samstag wäre, wird insbesondere dadurch deutlich, dass Schlusslicht Sandhausen auf alle drei Plätze davor vier Punkte Rückstand hat.

Die letzten beiden Dreier holte der SVS auswärts in Bielefeld und Rostock. Unter Trainer Tomas Oral gab es in vier Zweitliga-Spielen aber überhaupt erst zwei Punkte. Nur beim 1:0-Erfolg in Rostock Anfang November letzten Jahres blieb Sandhausen auswärts ohne Gegentor. Ansonsten gab es in der Fremde immer Gegentreffer.

Unser Hannover - Sandhausen Tipp: Hannover über 1,5 Tore

Während der Länderspielpause absolvierten beide Kontrahenten ein Testspiel gegen einen Ligakonkurrenten. Sandhausen trennte sich von Spitzenreiter Darmstadt 1:1, während Hannover gegen St. Pauli mit 0:2 verlor. Doch ernst wird es erst am Samstag und da sehen wir die Gastgeber in der Favoritenrolle. Wenn sie auch zu Hause den SVS nicht schlagen, dann stellt sich die Frage, gegen wen die Niedersachsen in dieser Rückrunde überhaupt noch gewinnen wollen.

Außerdem könnte es dann das letzte Spiel für Stefan Leitl als 96-Trainer gewesen sein. Wir sehen gute Chancen, dass die Roten am Samstag die Wende schaffen. Hierfür könnte allerdings mehr als ein Tor vonnöten sein, was wir den Hannoveranern gegen die schlechteste Abwehr im Unterhaus auch zutrauen.