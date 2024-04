Hannover - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 07.04.2024

Unser Hannover - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 07.04.2024 lautet: Die Knappen sind das einzige Team der Rückrunde, dem noch ein Zähler in der Fremde fehlt. Vermutlich wird das nach unserem Wett Tipp heute auch so bleiben.

Die zwei unterschiedlichen Gesichter von Schalke 04 haben scheinbar kaum Verknüpfungspunkte. Am vergangenen Spieltag hinderten die Knappen die beste Rückrunden-Offensive (KSC) an einem Treffer (0:0) - natürlich fand die Begegnung in der Veltins-Arena statt. Auswärts wäre ein solches Ergebnis nur schwer vorstellbar. Durchschnittlich haben die Königsblauen 2,69 Gegentore pro Gastauftritt kassiert und sind die schwächste Auswärtsmannschaft der 2. Bundesliga (7 Punkte).

Deswegen trauen wir uns im Wett Tipp heute, trotz des vergangenen Spieltags, bei Intertops die Quote von 3,31 für “Hannover Über 2,5 Tore” zu spielen.

Darum tippen wir bei Hannover vs Schalke auf “Hannover Über 2,5 Tore”:

Schalke stellt mit 54 Gegentoren die geteilt schwächste Defensive dieser Zweitliga-Saison.



Schalke hat 65 Prozent seiner Gegentore in der Ferne hingenommen.



Hannover hat laut erwartbaren Toren eine Top-5-Offensive (43,4 xG).



Hannover vs Schalke Quoten Analyse:

Bis zu diesem Spieltag hat Schalke noch keines der elf Zweitliga-Spiele gegen Hannover 96 verloren (7S, 4U). Zumindest ein weiterer Sieg der Knappen ist mit Blick auf die Maximalquote von 3,65 der Buchmacher eher unwahrscheinlich.

Die Spitzen-Quote für einen Heimsieg von H96 kratzt an der Marke von 2,00 und eignet sich hervorragend für den Gebrauch eines Sportwetten Bonus. Hannover hat nur eines der zehn Rückrunden-Spiele verloren (5S, 4U) und am vorangegangenen Spieltag einen 3:0-Auswärtssieg gegen Magdeburg eingefahren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Schalke Prognose: Orientierungslos auf fremdem Geläuf

Schalke hält sich im Jahr nach dem Bundesliga-Abstieg erneut im Tabellenkeller auf, nur dieses Mal droht der freie Fall in die Drittklassigkeit. Zwei Zähler trennen die Knappen (31) noch vom Relegationsplatz (Kaiserslautern: 29).

In der Veltins-Arena stimmen zumeist die Abläufe, wie die Königsblauen beim 0:0 gegen den KSC am vergangenen Spieltag erneut unter Beweis gestellt haben. Einen völlig anderen Eindruck machen die Spieler von Karel Geraerts in der Ferne.

Schalke ist das schwächste Auswärtsteam der 2. Bundesliga (7 Punkte), holte nur 23 Prozent seiner Zähler fernab von Gelsenkirchen und hat auswärts in der zweiten Saisonhälfte als einzige Mannschaft noch keinen Zähler ergattert.

Die geteilt schwächste Defensive der Liga (54 Gegentore) hat 65 Prozent ihrer Gegentore außerhalb der Veltins-Arena kassiert und in drei der vorangegangenen vier Gastauftritte eine Packung von “Über 2,5 Gegentoren” hinnehmen müssen.

Hannover - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 3:0 Magdeburg (A), 3:1 Werder Bremen (H), 1:1 Kaiserslautern (H), 1:1 Wiesbaden (A), 2:2 Düsseldorf (H).



Letzte 5 Spiele Schalke: 0:0 Karlsruhe (H), 1:0 Gütersloh (A), 2:5 Hertha (A), 3:3 Paderborn (H), 3:1 St. Pauli (H).



Letzte 5 Spiele Hannover vs. Schalke: 2:3 (A), 1:2 (A), 0:1 (H), 0:1 (H), 1:3 (A).



Auswärtsspiele mit “Über 2,5 Gegentoren” sind für die Königsblauen zur Regelmäßigkeit geworden. Bislang hatte Schalke 04 nach 62 Prozent seiner Gastauftritte “Über 2,5 Gegentore” im Reisekoffer für die Heimfahrt.

Vieles spricht dafür, dass der Bundesliga-Absteiger erneut den Rucksack für mindestens drei Gegentore freiräumen muss. Hannover steht auf dem zweiten Platz der Rückrunden-Tabelle und hat am letzten Spieltag drei Treffer erzielt (3:0 vs. Magdeburg).

Zudem sind die Niedersachsen im eigenen Stadion bärenstark unterwegs und verloren nur einss von 13 Zweitliga-Heimspielen (7S, 5U). Mit ihren 43,4 erwartbaren Toren (5.) stellen die Gastgeber eine große Gefahr für das Defensiv-Durcheinander der Knappen dar.

Dementsprechend können wir uns einen Heimsieg von Hannover 96 sehr gut vorstellen. Nach einer Betway Anmeldung könnt ihr die Wettquote von 1,95 ohne Probleme spielen.

Unser Hannover - Schalke Tipp: Hannover Über 2,5 Tore

Die erwartbaren Gegentore der Gäste (43,9 xGA) fallen zwar deutlich niedriger als die kassierten Gegentore aus (54), sind aber trotzdem ein Wert, mit dem die Knappen unter den vier schwächsten Defensiven im deutschen Unterhaus auftauchen. Das gibt Hannover 96 eine realistische Chance, den zweiten Spieltag in Folge mit mindestens drei eigenen Treffern abzuschließen.