Heidenheim - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser Heidenheim - Darmstadt Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.03.2023 lautet: Die beste Auswärtsmannschaft der Liga ist zu Gast beim besten Heimteam - der Tabellenführer reist zum Tabellendritten.

Es ist ein Spitzenspiel, das seinen Namen verdientermaßen trägt und von dem wir uns höchste Spannung erhoffen. Außerdem ist es eine Begegnung, in der wir Chancen auf beiden Seiten sehen werden.

Dieser Gleichschritt an der Spitze verspricht Spannung und Tore auf beiden Seiten. Wir setzen darauf, dass beide Mannschaften treffen und spielen mit einer Quote von 1,76 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Darmstadt auf „Beide Teams treffen“:

Heidenheim vs Darmstadt Quoten Analyse:

Einfach wird das nicht, denn Darmstadt hat nicht nur die beste Abwehr der Liga, sondern reist mit der stärksten Auswärtsbilanz in Richtung des Rivalen.

Heidenheim vs Darmstadt Prognose: „Vorsicht vor dem Sturm aus Heidenheim“

Tim Kleindienst bestätigte in den vergangenen Wochen seine Position als bester Torschütze der Liga. Als Stürmer vom Dienst kann er, ebenso wie die gesamte Offensivabteilung der Hausherren, zu jeder Zeit explodieren. Ein Beispiel gefällig? Dann schaut euch die Partie gegen Nürnberg an, in welcher er vor zwei Wochen gleich vier Tore erzielte.