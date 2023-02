Heidenheim - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser Heidenheim - HSV Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.02.2023 lautet: Mit großer Vorfreude warten wir auf das Spitzenspiel am kommenden Wochenende. Heimstärke trifft auf Auswärtsstärke und Formstärke auf Formstärke. Dieses packende Duell könnte durchaus für viele Treffer sorgen!

Das Jahr 2023 hat noch nicht allzu viele Tage auf dem Buckel, doch für Heidenheim und Hamburg wird es bereits ernst! Beide Teams stehen für viele Tore und offensiv geführte Spiele. In einer packenden Begegnung setzen wir auf eine Doppelte Chance X2 und Über 2,5 Tore im Spiel. Bet-at-Home verteilt für diese Wette eine Quote von 2,50.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs HSV auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Durchschnittlich erzielen beide Teams 1,84 Treffer pro Partie. Kombiniert reicht dieser Wert für 3,68 Tore.

Beide Teams holten vier Siege aus ihren letzten fünf Spielen. Die Partien der Gastgeber enthielten über diesen Zeitraum im Schnitt 4,6 Tore, Begegnungen der Hamburger durchschnittlich 3,8.

Die Walter-Elf gewann drei der letzten vier direkten Duelle.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs HSV Quoten Analyse:

Spiele wie diese werden besonders genau beäugt, denn sie können dem Verlauf einer Saison eine neue Richtung geben. Verliert Heidenheim, fehlen sofort sieben Punkte auf einen direkten Aufstiegsplatz. Gewinnt der Gastgeber jedoch, bekommt das Aufstiegsrennen unmittelbar eine ganz neue Würze.

Hier treffen zwei der besten Teams der 2. Bundesliga aufeinander und dementsprechend eng liegen die Quoten beieinander. Heidenheim muss, obwohl zu Hause bisher ungeschlagen, mit einer Wettquote von um die 2,75 die kleine Außenseiterrolle einnehmen.

Wie so oft liegt der Druck auf den Schultern der Hanseaten. Tim Walter lässt seine Mannschaft in der Regel dominanten Fußball spielen und vom HSV wird langsam erwartet, dass der Aufstieg gelingt. Ein Sieg der Norddeutschen wird mit einer Quote von rund 2,35 bewertet.

Heidenheim vs HSV Prognose: „Ein Duell der Top-Stürmer“

Oftmals hat eine Mannschaft mit dem offensiven Potenzial dieser beiden Angriffsreihen einen Stürmer für die wichtigen Momente. Auf Seiten der Hanseaten übernimmt Robert Glatzel die Rolle des Vollstreckers und führt mit 13 Treffern die Torschützenliste der 2. Liga an.

Da beide Teams in dieser Saison zu den Tormaschinen der zweiten deutschen Spielklasse gehören, gibt es bei den Gastgebern ein Pendant. Tim Kleindienst hat ebenfalls bereits zweistellig getroffen (10 Tore) und ist seinem Gegenüber dicht auf den Fersen.

Selbst wenn wir nur die letzten fünf Spieltage heranziehen, treffen hier die beiden treffsichersten Vereine aufeinander. Gemeinsam kommen die Aufstiegs-Aspiranten auf 27 Tore in ihren vergangenen zehn Spielen.

Auf der Suche nach Unterschieden in der Ausrichtung werden wir schnell fündig: Die Norddeutschen werden ihrer Favoritenrolle gerne in Form von hohem Ballbesitz gerecht und haben durchschnittlich den meisten Ballbesitz (60,4 Prozent). Heidenheim kommt mit deutlich weniger aus (49,8 Prozent).

Heidenheim - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:2 Braunschweig (A), 2:0 Rostock (H), 5:4 Regensburg (H), 4:3 Sandhausen (A), 3:0 Paderborn (H).

Letzte 5 Spiele HSV: 2:0 Rostock (A), 4:2 Braunschweig (H), 4:2 Sandhausen (H), 0:1 Fürth (A); 3:1 Regensburg (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs. HSV: 0:1 (A), 0:2 (A), 0:0 (H), 0:2 (A), 3:2 (H)

Zuletzt hatte der HSV gute Karten im Aufeinandertreffen mit dem Kontrahenten aus Baden-Württemberg. Derzeit stehen die Rothosen bei einer Serie von vier ungeschlagenen Duellen in Folge. Drei der letzten vier Vergleiche gestalteten die Norddeutschen sogar erfolgreich.

Obwohl beide Teams über die letzten fünf Spiele zu den besten drei Klubs der Liga gehörten, mussten beide eine Niederlage einstecken. Allerdings gewann der HSV zuletzt drei Spiele in Folge, während Heidenheim am vergangenen Wochenende eine 0:2-Pleite in Braunschweig kassierte.

Schauen wir nochmal auf den bisherigen Saisonverlauf und auf die Anzahl der Tore in den Spielen der beiden Mannschaften: In ihrer Voith-Arena beendeten die Gastgeber sieben von neun Spielen mit über 2,5 Toren. Fans des Hamburger SV bekamen in vier der jüngsten sechs Gastauftritte mehr als 2,5 Treffer im Spiel geboten.

Um nochmal zu unterstreichen, welche Art Spitzenspiel dieses Duell ist: Es trifft das beste Heimteam (2,56 Punkte pro Heimspiel) auf das beste Auswärtsteam (2,33 Punkte pro Auswärtsspiel).

Unser Heidenheim - HSV Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Aus den vorherigen Absätzen dürfte klar geworden sein, dass beide Teams für jede Menge Tore stehen. Dieses Topspiel hat eine hohe Bedeutung und die letzten Ergebnisse sprechen für leichte Vorteile der Hanseaten, die bereits im Hinspiel einen knappen Sieg einfuhren.