Heidenheim - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 19.02.2023

Unser Heidenheim - Nürnberg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.02.2023 lautet: Der Club hat die letzten zwei Pflichtspiele gewonnen. Die zuletzt gezeigten Leistungen geben aber wenig Anlass zur Hoffnung, dass man nun auch in Heidenheim etwas mitnehmen könnte.

Nürnberg hatte den Auftakt ins neue Jahr mit dem 0:1 daheim gegen St. Pauli und dem 0:1 im Derby gegen Fürth nach einem besonders schwachen Auftritt gründlich verpatzt. Nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Düsseldorf und dem 1:0-Heimsieg am vergangenen Spieltag gegen Regensburg sieht die Welt der Franken nun schon wieder etwas freundlicher aus. Doch die jüngsten zwei Erfolge dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Club immer noch in höchster Abstiegsgefahr schwebt und 2023 noch nicht wirklich überzeugen konnte. Am Sonntag zu Gast in Heidenheim ist der FCN der klare Außenseiter. Wir schätzen die Ausgangslage genauso ein und spielen mit einer Quote von 1,90 bei Betano die Wette „Heimsieg“.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Nürnberg auf „Sieg Heidenheim“:

Heidenheim ist in dieser Saison daheim noch ungeschlagen

Nürnberg gewann nur eines der letzten sieben Gastspiele

Seit 2017 wartet der Club auf einen Sieg beim FCH

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Nürnberg Quoten Analyse:

Die Männer von Coach Frank Schmidt stehen auf dem Relegationsplatz 3. Das Polster auf die Verfolger beträgt zwei Zähler. Nürnberg findet sich hingegen aktuell auf Platz 13 wieder. Für den Club ist die „Gefahrenzone“ zwei Punkte entfernt.

Bei der Heidenheim vs Nürnberg Prognose liegt somit ein Heimsieg mit Quoten im Schnitt von 1,89 in der Gunst der Bookies vorne. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Franken mit durchschnittlichen Quoten von 4,31 bezahlt.

Heidenheim vs Nürnberg Prognose: Bleibt der FCH ohne Heimniederlage?

72 Minuten sah alles nach einem ungefährdeten Heimsieg von Heidenheim gegen den HSV aus. Die Hausherren lagen schon zur Pause mit 3:0 vorne. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber allerdings den vierten Treffer liegen gelassen und so die Vorentscheidung verpasst. So konnte Hamburg doch noch einen Punkt mitnehmen. Nach dem Schlusspfiff war die Enttäuschung der Schwaben riesengroß.

Am Ende reichten drei Heimtore gegen die Rothosen nicht für einen Dreier. Es fehlte die nötige Abgezocktheit. In dieser Saison hatte der FCH gegen Sandhausen (4:3) und Regensburg (5:4) schon ähnliche Spiele gehabt, war dabei aber jeweils noch mit einem blauen Auge davongekommen. Mit sieben Siegen und drei Remis ist der Verein von der Ostalb in dieser Saison daheim noch ungeschlagen.

Im Derby am vergangenen Spieltag gegen Regensburg hatte Nürnberg zwei Chancen. Beide hatte mit Enrico Valentini bezeichnenderweise ein Verteidiger. Und eine davon machte in einem engen Spiel am Ende den Unterschied aus. Die drei Punkte durch den 1:0-Erfolg gegen den Jahn sind für den Club auch extrem wichtig. Doch spielerisch liegt bei den Franken sehr viel im Argen.

Die Männer von Markus Weinzierl bewegten sich überraschenderweise mit den zutiefst verunsicherten Oberpfälzern auf Augenhöhe. Eine Wende im Abstiegskampf ist bisher nicht auszumachen. Das Weiterkommen im Pokal gegen Düsseldorf hat der Mannschaft überhaupt keine Sicherheit verliehen. Die größte Problemzone bleibt der Angriff. 17 Tore sind weiterhin der Negativwert in der 2. Liga.

Heidenheim - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 3:3 HSV (H), 0:2 Braunschweig (A), 2:0 Hansa Rostock (H), 1:0 Piast Gliwice (H), 2:2 Cluj (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:0 Regensburg (H), 5:3 Düsseldorf (H), 0:1 Fürth (A), 0:1 St. Pauli (H), 1:3 Sparta Prag (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs Nürnberg: 3:0 (A), 3:1 (H), 0:4 (A), 1:3 (A), 2:0 (H)

Ausgeglichener kann eine Bilanz nicht sein. Nach 15 Begegnungen stehen jeweils sechs Siege, drei Remis, sechs Niederlagen und 25:25 Tore in der Statistik. Der FCH ist daheim seit vier Partien gegen den Club ungeschlagen. Im Februar 2017 feierten die Franken mit einem 3:2 den letzten Auswärtsdreier an der Brenz. Im Hinrunden-Spiel der laufenden Saison setzten sich die Männer von der Ostalb mit 3:0 beim FCN durch. Tim Kleindienst erzielte in seinen letzten fünf Spielen gegen Nürnberg sechs Tore. So wäre auch ein Treffer des Heidenheim-Stürmers sicher eine Option.

Unser Heidenheim - Nürnberg Tipp: Heimsieg

Nürnberg ist total verunsichert und feierte gegen Regensburg nur einen glücklichen Heimsieg. In dieser Form können wir den Franken auf der schwäbischen Alb nichts zutrauen. Wie heimstark auf der Gegenseite die Heidenheimer sind, musste der HSV über 72 Minuten lang am eigenen Leib erfahren, am Ende reichte es aber nur zu einem Remis. Nun ist der FCH auf Wiedergutmachung aus. Diese sollte auch glücken.