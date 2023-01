Heidenheim - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2023

Unser Heidenheim - Rostock Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.01.2023 lautet: Heidenheim steht unter anderem durch seine gute Heimbilanz unter den Top 3 der 2. Bundesliga. Gegen Rostock im ersten Spiel des Jahres 2023 dürfte sich die gute Heimserie fortsetzen.

Zum Auftakt des Pflichtspieljahres 2023 empfangen die Männer von Coach Frank Schmidt am Samstagnachmittag den FC Hansa Rostock, für den es in dieser Saison wenig überraschend einzig und allein um den Klassenerhalt geht.

Die Hausherren gehen in diesem Duell als klarer Favorit ins Rennen. Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,86 bei Winamax die Wette „Heimsieg“.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Rostock auf „Sieg Heidenheim“:

Heidenheim vs Rostock Quoten Analyse:

Der 1. FC Heidenheim hat auf Rang 3 aktuell schon vier Punkte Vorsprung auf den 4. Platz. In der heimischen Voith Arena sind die Schwaben mit sechs Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen. Das ist die beste Heimbilanz der Liga. Hansa steht dagegen mit 21 Punkten auf Rang 9.

So sind die Hausherren bei der Heidenheim vs Rostock Prognose folgerichtig auch die Favoriten. Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 1,83. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 4,30.

Heidenheim vs Rostock Prognose: Bleibt Hansa unter Coach Glöckner ungeschlagen?

Heidenheim hat an den ersten 17 Spieltagen einige Bestmarken aufgestellt. Der FCH hat nach der ersten Saisonhälfte noch nie so viele Punkte auf dem Konto gehabt (33). Außerdem hat der Verein von der Ostalb noch nie so viele Tore erzielt (33). Die Statistik von neun Siegen und nur zwei Niederlagen ist ebenfalls ein neuer Rekord. Für diese tolle Bilanz hat die Mannschaft auch einen enormen Aufwand betrieben.