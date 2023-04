Heidenheim - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser Heidenheim - St. Pauli Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.04.2023 lautet: St. Pauli sorgt mit seinem historischen Lauf für ein Aufstiegsrennen der Extraklasse. Beim Spitzenspiel in Heidenheim erwarten wir eine Begegnung mit Münzwurf-Charakter.

Heidenheim wird schnell mit einer herausragenden Offensive in Verbindung gebracht, doch das Team von Frank Schmidt ist viel mehr als das: Die eigene Defensive gehört zu den besten der Liga. Kommendes Wochenende ist das „Wunderkind“ der Rückrunde zu Gast: Der 1. FC St. Pauli reist mit seiner historischen Serie von neun Siegen in Folge an. Das Fundament dieser Ergebnisse liegt in der Arbeit gegen den Ball. Somit setzen wir auf ein Spiel unter 2,5 Tore und bekommen dafür bei Admiralbet eine Quote von 1,85.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs St. Pauli auf „Unter 2,5 Tore“:

Im Spitzenspiel treffen 2 der 3 besten Defensiven der 2. Bundesliga aufeinander.

In den vergangenen beiden direkten Duellen fiel insgesamt ein einziger Treffer.

St. Pauli kassierte nur 3 Treffer in der Rückrunde - Heidenheim 15 in den bisherigen 13 Heimspielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs St. Pauli Quoten Analyse:

Uns erwartet eine ganz spezielle Begegnung, die dem Aufstiegsrennen nochmal ordentlich Würze verleihen könnte. Die Boys in Brown sind mit Abstand das beste Team der Rückrunde und fuhren neun Siege in Serie ein. Sorglos sollten die Kiezhelden jedoch nicht in den Vergleich gehen, denn der 1. FCH ist seit sieben Ligaspielen ungeschlagen.

Beide Mannschaften rangieren unter den Top 4 der zweiten deutschen Spielklasse. Die Buchmacher honorieren die jeweiligen Leistungen und vergeben ausgeglichene Quoten. Ein Sieg der Gastgeber ist mit Wettquoten bis zu 2,50 ausgestattet. Auf der anderen Seite startet St. Pauli mit Quoten von 2,80 bis 2,90 ins Spiel am Samstagabend.

Heidenheim vs St. Pauli Prognose: „Überraschend viel Defensive“

Denken wir an die Gastgeber, schießen uns gleich mehrere Gedanken durch den Kopf. Heidenheim ist das beste Heimteam der Liga und in der Voith-Arena noch ungeschlagen. Zusätzlich stellt die Schmidt-Elf die beste Offensive der Liga (53 Tore) und mit Tim Kleindienst (20 Tore) den erfolgreichsten Torjäger der Saison.

Dabei kommt eine Sache jedoch häufig zu kurz: Die starke Defensive! In Baden-Württemberg ist die drittbeste Hintermannschaft der Liga zu finden (30 Gegentore). Der 1. FCH kassierte nur fünf Gegentore in den vergangenen sechs Partien und blieb in drei dieser Begegnungen sogar ohne Gegentreffer.

Vor heimischer Kulisse landeten erst 15 Bälle im eigenen Netz. 38 Prozent der Begegnungen auf dem eigenen Feld wurden sogar ohne Gegentreffer abgepfiffen. Wer im Vergleich zu den erwartbaren Gegentoren eine Über-Performance erwartet, liegt falsch: Selbst dort hat der 1. FCH mit 31,35 xGA die drittbeste Abwehr der 2. Bundesliga.

Wie bereits erwähnt, können die Gastgeber auf die beste Offensive der Liga zurückgreifen (53 Tore). Überraschenderweise übertrumpft die Schmidt-Elf massiv ihre erwartbaren Tore von 35,16.

Blicken wir nochmals auf die starke Bilanz in der Voith-Arena. Auf heimischem Feld ist der Tabellenzweite noch ungeschlagen, konnte zehn von 13 Vergleichen für sich entscheiden und könnte im Duell mit dem Konkurrenten aus Hamburg den vierten Heimsieg in Folge einfahren.

Heidenheim - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:2 Kaiserslautern (A), 5:2 Karlsruhe (H), 1:1 Düsseldorf (A), 1:0 Darmstadt (H), 1:0 Bielefeld (A).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:0 Regensburg (H), 2:0 Hannover(H), 5:0 Sandhausen (A), 2:1 Fürth (H), 2:1 Paderborn (A).

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs. St. Pauli: 0:0 (A), 0:1 (A), 2:4 (H), 3:4 (H), 2:4 (A).

St. Pauli gewinnt nach neun Siegen in Serie mittlerweile auch Spiele mit schwächeren Leistungen. So reichte eine durchwachsene Partie gegen Regensburg zum 1:0 und damit dem neunten Sieg in Serie. Herausragend ist dabei die Abwehr: Die Kiezhelden haben mit drei Gegentreffern in neun Begegnungen die beste Defensive der Rückrunde.

Schon über die gesamte Saison betrachtet überzeugen die Boys in Brown mit intensiver Arbeit gegen den Ball. Ein Aufwand, der sich auszahlt: Die Mannschaft von Fabian Hürzeler stellt nach Darmstadt (21) die beste Abwehrreihe der zweiten deutschen Spielklasse (28).

Diesen Wert können die Norddeutschen in der Kategorie der erwartbaren Gegentore sogar verbessern. Laut xGA haben die Hamburger mit 27,15 die beste Defensive der gesamten 2. Bundesliga.

In den anstehenden Spielen wird diese extrem auf die Probe gestellt. Drei der folgenden fünf Partien finden gegen die Top 3 statt und werden darüber entscheiden, ob St. Pauli für das Aufstiegsrennen bereit ist. Rückblickend auf die Hinrunde hielten die Kiezkicker diese Aufeinandertreffen eng - zwei der drei Vergleiche endeten mit unter 2,5 Toren.

Ebenso torarm gestalteten sich die vergangenen beiden Duelle mit dem 1. FC Heidenheim. Nach zuvor drei Spielen der Sorte „Torfestival“ fiel in den vergangenen beiden Partien nur ein Treffer. Außerdem spannend: Die Gäste verloren keine der letzten sechs Partien gegen den 1. FCH.

Unser Heidenheim - St. Pauli Tipp: Unter 2,5 Tore

Dieses Spitzenspiel ist in unseren Augen zu ausgeglichen, um sich auf einen Sieger festzulegen. Wir erwarten eine Begegnung, in der kleine Dinge den Unterschied ausmachen können und die Defensiven das Spiel eng halten werden.