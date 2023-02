Hellas Verona - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 06.02.2023

Unser Hellas Verona - Lazio Rom Tipp zum Serie A Spiel am 06.02.2023 lautet: Verona braucht im Kampf gegen den Abstieg jeden Zähler. Dem Gegner aus der Hauptstadt dürften die Hausherren am Montagabend dank ihrer guten Abwehr einen engen Fight liefern.

Seit der Saison 2019/20 hält sich der Hellas Verona in der Serie A. Diese Zeit könnte in diesem Jahr aber zu Ende gehen. Seit dem 11. Spieltag stehen die Gialloblu in der Tabelle auf einem Abstiegsplatz.

Aktuell ist das rettende Ufer fünf Punkte entfernt. Dieser Rückstand könnte aber auf zwei Zähler verkürzt werden. Dafür müssen die Mastini aber ihr Heimspiel am Montagabend gegen Lazio Rom gewinnen.

Die Buchmacher trauen diesen Sieg jedoch eher den Gästen aus der Hauptstadt zu. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,70 bei Winamax die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hellas Verona vs Lazio Rom auf „Unter 2,5 Tore“:

In einer Tabelle seit dem 16. Spieltag hat Verona die beste Abwehr

Keine Mannschaft hat auswärts weniger Gegentore kassiert als Lazio

Auch im Hinspiel in Rom fielen nur zwei Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hellas Verona vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Die Mastini stehen aktuell auf einem Abstiegsplatz. Die Aquile wären nach jetzigem Stand für die Königsklasse qualifiziert. Daraus ergibt sich bei der Hellas Verona vs Lazio Rom Prognose auch die Einschätzung der Buchmacher.

So wird ein Heimsieg mit Quoten im Schnitt von 4,03 belohnt. Dagegen sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,01 die Favoriten.

Hellas Verona vs Lazio Rom Prognose: Wer kann seine Serie fortsetzen?

Hellas Verona ging als Tabellenschlusslicht in die WM-Pause. An den ersten 15 Spieltagen hatten die Gialloblu nur einen einzigen Sieg gefeiert. Coach Gabriele Cioffi, der die Mannschaft erst im vergangenen Sommer übernommen hatte, war schon nach neun Ligapartien entlassen worden. Nach einer kurzen Zeit unter Interimscoach Salvatore Bocchetti wurde mit Marco Zaffaroni ein neuer Cheftrainer gefunden.

Aus den ersten fünf Spielen unter dem neuen Trainer holte Verona immerhin acht von 15 möglichen Punkten. Zudem hat der neue Coach die Abwehr stabilisiert. An den ersten 15 Spieltagen hat Hellas 29 Gegentreffer kassiert. Seitdem kamen nur noch drei Gegentore hinzu. Keine Serie-A-Mannschaft hat in diesem Zeitraum eine bessere Abwehrleistung gezeigt.

Lazio gehört in dieser Saison zu jener Vierergruppe, die hinter dem souveränen Tabellenführer Neapel um die Champions-League-Plätze kämpft. Allerdings fehlt Aquile etwas die Konstanz. So gingen das letzte Spiel vor der WM-Pause (bei Juventus) und die erste Partie nach der Winterpause (bei Lecce) jeweils verloren. Seit vier Serie-A-Begegnungen sind die Römer aber nun wieder ungeschlagen.

Dafür schieden die Biancocelesti aber am vergangenen Dienstag nach einer 0:1-Pleite zu Gast bei Juventus Turin aus der Coppa Italia aus. In der Auswärtstabelle der Liga steht Lazio auf Platz vier und hat mit sechs Gegentoren die beste Auswärtsdefensive der Serie A. In den vergangenen 13 Liga-Heimspielen musste die Mannschaft von Coach Maurizio Sarri aber auch nur zweimal den Platz als Verlierer verlassen.

Hellas Verona - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 1:1 Udinese (A), 2:0 Lecce (H), 0:1 Inter (A), 2:0 Cremonese (H), 1:1 FC Turin (A)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:1 Juventus (A), 1:1 AC Florenz (H), 4:0 AC Mailand (H), 1:0 Bologna (H), 2:0 Sassuolo (A)

Letzte 5 Spiele Hellas Verona vs Lazio Rom: 0:2 (A), 3:3 (A), 4:1 (H), 0:1 (H), 2:1 (A)

Lazio führt den Vergleich gegen Verona mit 22 Siegen zu 13 Niederlagen an. Bei den Mastini spricht die Bilanz dieser Paarung mit zehn Erfolgen der Hausherren und sieben Pleiten für das Gästeteam aber gegen die Römer.

Vier der letzten fünf Auswärtsspiele in Venetien konnten die Biancocelesti allerdings gewinnen. Das Hinspiel in dieser Saison ging im Stadio Olimpico mit 2:0 an die Hauptstädter.

Unser Hellas Verona - Lazio Rom Tipp: „Unter 2,5 Tore“

Natürlich ist der Champions-League-Kandidat in diesem Duell der Favorit. Doch auch in Verona gibt es wieder Hoffnung, vor allem dank der stabilen Abwehr.

So könnte ich den Hausherren hier durchaus etwas zutrauen. Ein enges Spiel mit wenigen Toren ist am Ende für mich die wahrscheinlichste Alternative.