Hertha - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser Hertha - Augsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.02.2023 lautet: Mindestens ein Hertha-Punkt in einem Match mit mehr als nur einem Tor.

Die Bundesliga ist aktuell nicht nur vorne extrem spannend, sondern auch im Tabellenkeller. Ziemlich weit hinten liegt aktuell Hertha BSC. Die Berliner empfangen am Samstag mit dem FC Augsburg ihren Lieblingsgegner und wollen mit einem Dreier im besten Fall die Abstiegsränge gänzlich verlassen. Wir sehen die Hauptstädter im Vorteil, sichern uns aber ab und entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,65 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Hertha vs Augsburg auf „DC 1X & Über 1,5 Tore“

Hertha hat noch kein Heimspiel gegen den FCA verloren

Augsburg ist seit sechs Auswärtsspielen sieglos (fünf Niederlagen)

In zehn von elf Heimspielen Herthas gab es mindestens zwei Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Augsburg Quoten Analyse:

Im Spiel des Vorletzten gegen den Tabellen-13. - die beiden Teams trennen immerhin schon sieben Punkte voneinander - sehen die besten Buchmacher den Gastgeber aus der Hauptstadt in der Favoritenrolle. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es allerdings schon Quoten bis 2,20. Ein Tipp auf den Auswärtsdreier wird mit Wettquoten bis 3,40 belohnt.

Wenn man bedenkt, dass die Berliner über 76 Prozent ihrer bisherigen Punkte zu Hause geholt haben und der FCA aus den vergangenen sechs Auswärtspartien nur einen Zähler sammelte, dann drängt sich einem ein Tipp auf die Hertha eigentlich auf. Doch da die Alte Dame zuletzt auch öfter enttäuschte, ist eine Absicherung über die Doppelte Chance sicherlich nicht verkehrt.

Hertha vs Augsburg Prognose: Berliner als spielbestimmendes Team

Am vorletzten Spieltag gab es den ganz großen Befreiungsschlag, als die Hertha zu Hause Gladbach mit 4:1 bezwingen konnte. Es war der erste Sieg in diesem Jahr nach zuvor vier Pleiten bei 1:13 Toren. Daran anknüpfen konnten die Berliner am vergangenen Wochenende aber nicht an. Die Partie in Dortmund ging klar mit 1:4 verloren.

Allerdings wurde die Hertha, die ein ordentliches Auswärtsspiel beim besten Heimteam der Bundesliga machte, ein wenig unter Wert geschlagen. Gegen Augsburg soll es nun wieder einen Dreier geben. Zwei Heimsiege in Folge hat es zwar zuletzt im Dezember 2021 gegeben, doch zu Hause holen die Berliner den Großteil ihrer Punkte.

13 der insgesamt nur 17 Zähler und damit über 76 Prozent gab es auf heimischem Rasen. Als Vorletzter hat die Hertha zwei Punkte Rückstand auf die Teams auf den Rängen 14 bis 17. Mit einem Dreier könnten die Berliner die Abstiegsplätze also eventuell verlassen. Insgesamt sind die 17 Punkte nach 21 Spielen aber das schlechteste Ergebnis des Klubs in den vergangenen 13 Jahren.

Gegen den FC Augsburg spielte die Alte Dame bisher jedoch sehr gerne. Von den insgesamt 23 Duellen in der Bundesliga und 2. Bundesliga gingen nur drei an den FCA und zehn an den Klub aus der Hauptstadt.

Hertha - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:4 Dortmund (BL, A), 4:1 Gladbach (BL, H), 0:3 Frankfurt (BL, A), 0:2 Union Berlin (BL, H), 0:5 Wolfsburg (BL, H)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:0 Hoffenheim (BL, H), 1:3 Mainz (BL, A), 1:0 Leverkusen (BL, H), 1:3 Freiburg (BL, A), 1:0 Gladbach (BL, H)

Letzte 5 Spiele Hertha vs Augsburg: 2:0 (BL, A), 1:0 (BL, A), 1:1 (BL, H), 2:1 (BL, H), 3:0 (BL, A)

In Berlin konnte Augsburg noch nie gewinnen. In elf Gastspielen im Olympiastadion gab es nur sechs Remis neben fünf weiteren Pleiten. Im Hinspiel in der Fuggerstadt holten die Berliner ihren bislang einzigen Auswärtssieg in dieser Saison. Randnotiz: Von ihren anderen neun Auswärtspartien hat die Hertha acht verloren.

Wir sind skeptisch, dass der FCA am Samstag seinen ersten Dreier bei den Herthanern holt. Zwar hat keiner im Jahr 2023 so oft verloren (5 Mal) und so viele Gegentore (18) kassiert wie die Hertha, allerdings gewannen die Berliner ihr bislang letztes Heimspiel, während Lieblingsgegner Augsburg zuletzt auch überhaupt ein gern gesehener Gast war.

Denn seit sechs Auswärtspartien sind die Fuggerstädter ohne Dreier. Fünf dieser letzten sechs Auswärtsspiele haben sie verloren und dabei immer mindestens zwei Gegentreffer kassiert. Aktuell kann der FCA offensichtlich nur zu Hause abliefern, wo er die letzten drei Begegnungen alle mit 1:0 für sich entschieden hat.

Interessant: In Heimspielen Augsburgs fallen im Schnitt nur 2,4 Tore - Liga-Tiefstwert! In Auswärtspartien des FCA sind es im Schnitt 3,7 Treffer. In Heimspielen der Hertha gab es bislang im Schnitt 3,2 Tore zu bestaunen. In zehn der bisherigen elf Heimpartien und zuletzt in neun Heimspielen in Serie gab es mindestens zwei Tore zu sehen.

Unser Hertha - Augsburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Auch wenn der FCA in diesem Kalenderjahr schon neun Punkte holte und die Hertha erst drei, holten die Fuggerstädter alle Zähler daheim. Auswärts läuft bei den Augsburgern aktuell überhaupt nichts zusammen, während die Berliner im letzten Heimspiel Gladbach mit 4:1 aus dem Stadion fegten.

Augsburg ist der Lieblingsgegner der Herthaner, die im Schnitt gegen keinen anderen Klub mehr Punkte holen als gegen den FCA. Dieser konnte noch nie im Olympiastadion gewinnen und wir gehen davon aus, dass das auch am Samstag so bleibt. Mindestens zwei Tore sind bei der Auswärtsschwäche Augsburgs und den allgemein torreichen Heimpartien der Herthaner ebenfalls zu erwarten.