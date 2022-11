Hertha - Köln Tipp, Prognose & Quoten

Auswärts gab es in sieben Spielen erst einen Sieg, was in etwa dem nur einen Dreier der Herthaner in deren sieben Heimpartien entspricht. Seit vier Auswärtspartien in der Bundesliga warten die Kölner auf einen neuerlichen Erfolg. Nach einem Remis in Bochum wurden die letzten drei Auswärtsbegegnungen in Gladbach, Mainz und Freiburg verloren.