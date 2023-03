Hertha - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Unser Hertha - Mainz Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.03.2023 lautet: In einem Spiel mit offenem Ausgang schaffen es beide Mannschaften auf die Anzeigetafel.

Stimmung wie an Karneval! Und das, obwohl dieser schon wieder über zwei Wochen rum ist. Doch was der FSV Mainz derzeit abliefert, sorgt für Partystimmung bei Fans und Verantwortlichen gleichermaßen. Vom Abstieg redet keiner mehr, jetzt hat man eher Europa vor Augen. Am Samstag müssen die Rheinhessen in den blau-weißen Teil der Hauptstadt zu Hertha BSC, wo der Abstieg noch allgegenwärtig ist. Doch zuletzt stimmten bei der Alten Dame zumindest die Heimergebnisse. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,66 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Hertha vs Mainz auf „Beide treffen“

Hertha gewann die letzten beiden Heimspiele und schoss dabei sechs Tore

Mainz hat die letzten vier Ligaspiele alle gewonnen

In allen drei Auswärtsspielen der Mainzer in diesem Jahr trafen beide Teams

Hertha vs Mainz Quoten Analyse:

Für die besten Wettanbieter gibt es in diesem Duell keinen Favoriten und wenn, dann sind das minimal die Gäste aus Rheinhessen. Wer sich für einen Tipp auf einen Auswärtssieg entscheidet, darf mit Quoten von im Schnitt 2,40 rechnen. Wetten auf einen Heimerfolg bringen Spitzenwerte um 2,90, unter anderem bei Newcomer ChillyBets.de.

Wie wir auch halten die Bookies in dieser Begegnung Treffer auf beiden Seiten für sehr wahrscheinlich. Die besten Werte für das „Beide treffen“ liegen bei 1,66. Ein 1:1 ist dann nach den Wettquoten der Buchmacher auch das wahrscheinlichste Ergebnis, das mit Zahlen bis 6,75 quotiert ist - eine durchaus nachvollziehbare Prognose.

Hertha vs Mainz Prognose: Ausgeglichene Partie

Zum zweiten Mal in Folge konnte Hertha BSC einen Heimsieg nicht vergolden und hat die anschließende Auswärtspartie klar verloren. Nach dem 4:1 zu Hause gegen Gladbach gab es ein 1:4 in Dortmund. Auf das 2:0 im anschließenden Heimspiel gegen Augsburg folgte dann am letzten Wochenende wieder eine klare 1:4-Schlappe in Leverkusen.

Mit dem dritten Heimdreier in Folge will sich die Alte Dame etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Die letzten beiden Heimsiege, die einzigen Siege in den letzten acht Bundesligaspielen überhaupt (sechs Niederlagen), haben jedenfalls gereicht, um weg von den Abstiegsrängen und bis auf Platz 14 zu klettern.

Und wie es scheint, wird man den Klassenerhalt wohl nur zu Hause schaffen können. Denn auswärts steht bei den Berlinern eine katastrophale 1-1-9-Bilanz mit 10:25 Toren in der Statistik - Platz 17 der Auswärtstabelle. Zu Hause hat man immerhin eine ausgeglichene 4-4-4-Bilanz bei 18:19 Treffern.

Drei der vier Heimsiege gab es in den letzten fünf Heimpartien. Allein bei den beiden Erfolgen über Gladbach und Augsburg schoss die Alte Dame auch ein Drittel ihrer insgesamt 18 Heimtore. Alle vier Teams hinter Hertha haben aber einen Punkt weniger. Insofern könnte schon ein Remis die Rückkehr auf einen Abstiegsplatz bedeuten.

Hertha - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:4 Leverkusen (BL, A), 2:0 Augsburg (BL, H), 1:4 Dortmund (BL, A), 4:1 Gladbach (BL, H), 0:3 Frankfurt (BL, A)

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:0 Hoffenheim (BL, H), 4:0 Gladbach (BL, H), 3:2 Leverkusen (BL, A), 3:1 Augsburg (BL, H), 1:2 Union Berlin (BL, A)

Letzte 5 Spiele Hertha vs Mainz: 1:1 (BL, A), 1:2 (BL, H), 0:4 (BL, A), 1:1 (BL, A), 0:0 (BL, H)

Und dass es maximal nur einen Zähler gibt, scheint aufgrund der aktuellen Form der Mainzer alles andere als unwahrscheinlich. Die Rheinhessen gewannen am letzten Wochenende gegen Hoffenheim auch ihr viertes Ligaspiel in Folge. Nach dem 4:0 gegen Gladbach gab es auch beim 1:0 über die TSG keinen Gegentreffer.

Bei aller Euphorie muss man allerdings festhalten, dass es drei der letzten vier Dreier zu Hause gegen eben Hoffenheim, Gladbach und Augsburg gab, die allesamt zurzeit bzw. vor allem auswärts alles verlieren. Das soll aber keinesfalls die Leistung der Nullfünfer schmälern, die sich mittlerweile auf Rang sieben hochgearbeitet haben.

Da die ersten Sechs alle im Viertelfinale des DFB-Pokals stehen, würde, wenn einer von ihnen den Pott holt, nach derzeitigem Stand der Dinge auch Rang sieben für das europäische Geschäft in der kommenden Saison reichen. Allerdings war Mainz in den letzten Wochen eigentlich auch ein gern gesehener Gast.

Nur einen Punkt hatte der FSV aus vier Auswärtspartien geholt, ehe die bislang letzte in Leverkusen mit 3:2 gewonnen wurde. Gegen die Hertha ist die jüngste Bilanz der Mainzer sehr positiv. Seit sieben direkten Duellen sind die Rheinhessen unbesiegt, vier von ihnen haben sie gewonnen. Überhaupt gab es nur eine Pleite in den letzten zwölf Begegnungen.

Unser Hertha - Mainz Tipp: Beide Teams treffen

Bereits im Hinspiel gab es ein 1:1 und wie die Buchmacher halten auch wir diesen Spielausgang im Rückspiel für den wahrscheinlichsten. Hertha hat die letzten beiden Heimspiele ziemlich ungefährdet gewonnen und trifft auf einen Gegner, der aktuell zwar einen extrem starken Lauf, allerdings auch nur eines der letzten fünf Auswärtsspiele gewonnen hat - wenn auch das letzte. In all diesen letzten fünf Auswärtspartien kassierten die Rheinhessen Gegentreffer, während die Berliner allein in den letzten zwei Heimspielen sechs ihrer insgesamt nur 18 Heimtore schossen.