Hertha - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser Hertha - RB Leipzig Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.04.2023 lautet: Am Samstag darf RB bei seinem Lieblingsgegner ran. So stehen die Chancen ganz gut, dass die kleine Formkrise in der Liga zu Ende geht.

Leipzig ging mit einer Negativserie von drei Niederlagen in Folge und einem gesamten Torverhältnis von 0:11 ins Pokal-Viertelfinale am Mittwoch. Daheim gegen den BVB war bei RB von einer Krise aber nichts mehr zu sehen. Die Bullen legten mit viel Aggressivität, Tempo und Zweikampfstärke los wie die Feuerwehr und siegten am Ende verdient mit 2:0.

Nur die Chancenverwertung ließ wieder einmal zu wünschen übrig. Nun wollen die Männer von Coach Marco Rose auch in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurück. Die nächste Chance dafür bietet sich am Samstagabend zu Gast bei der Berliner Hertha. Die Wettquoten sprechen sich klar für RB aus. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Leipzig“.

Darum tippen wir bei Hertha vs RB Leipzig auf „Sieg Leipzig“:

Die Hertha wartet seit 4 Spielen auf einen Sieg

Die Berliner sind der Lieblingsgegner von Leipzig

Der BSC ist daheim noch ohne Punkt gegen RB

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die Hertha steht mit 22 Punkten auf dem Relegationsplatz 16. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt drei Punkte.

So sind die Gäste als Tabellenfünfter bei der Hertha vs RB Leipzig Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,62 die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Hausherren Quoten im Schnitt 5,54.

Hertha vs RB Leipzig Prognose: Bricht die Hertha den Heim-Fluch gegen RB?

Die Hertha hat als einziges Team im Abstiegskampf in dieser Bundesliga-Saison noch nicht den Trainer gewechselt. In der Rückrunden-Tabelle steht der BSC auf Rang 15. Seit vier Spielen wartet die Mannschaft auf einen Sieg. Am vergangenen Spieltag gab es aber ein achtbares 1:1 in Freiburg. Damit konnte die „Alte Dame“ die Horror-Serie von acht Auswärtsniederlagen in Folge beenden.

Zudem konnten die Berliner in der Fremde erstmals seit Dezember 2021 nach Rückstand noch einen Punkt holen. Damit zeigten die Spieler auch eine Reaktion auf die Pleite gegen Hoffenheim (1:3). Die Lage bleibt aber weiterhin bedrohlich. Aus den letzten drei Heimspielen holte man immerhin sieben Punkte. In der Rückrunde haben die Hauptstädter allerdings zusammen mit Hoffenheim die schwächste Abwehr (19 Gegentore).

Durch das verdiente 2:0 am Mittwoch gegen den BVB steht RB zum dritten Mal hintereinander im DFB-Pokal-Halbfinale. Nach den zuletzt schwachen Ergebnissen kam die dominante Leistung gegen die Dortmunder schon etwas überraschend. Die Männer von Coach Rose agierten aber mit viel Hingabe, Präsenz und Spielfreude. Dani Olmo, der nach einer Verletzung sein Startelf-Comeback feierte, sorgte in der Offensive für viel Schwung.

Zudem ließ der Trainer die Mannschaft mal wieder mit Dreier-Abwehrkette auflaufen. Am Wochenende hatte RB mit dem 0:3 daheim gegen Mainz noch die vierte Pleite in der Rückrunde kassiert. In der gesamten Hinrunde waren die Bullen nur dreimal als Verlierer vom Feld gegangen. Vor dem Pokalspiel gegen den BVB war Leipzig auch drei Spiele in Folge ohne ein eigenes Tor geblieben.

Hertha - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:1 Freiburg (A), 5:1 Berliner AK 07 (A), 1:3 Hoffenheim (A), 1:1 Mainz (H), 1:4 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:0 Dortmund (H), 0:3 Mainz (H), 0:1 Bochum (A), 0:7 Manchester City (A), 3:0 Gladbach

Letzte 5 Spiele Hertha vs RB Leipzig: 2:3 (A), 1:6 (H), 0:6 (A), 0:3 (H), 1:2 (A)

In 13 Spielen gegen die Hertha ging Leipzig 11 Mal als Sieger vom Feld und erzielte dabei 48 Treffer. So viele Siege und Tore schaffte RB gegen keinen anderen Gegner. Den einzigen Dreier gegen die Bullen holte die „Alte Dame“ im Dezember 2017. Die Bilanz der Sachsen im Olympiastadion ist mit sechs Siegen und 26:6 Toren makellos. Das Hinspiel in dieser Saison in der Red-Bull-Arena ging mit 3:2 an die Hausherren. Die Gäste lagen zur Pause schon mit 0:3 zurück.

Unser Hertha - RB Leipzig Tipp: Sieg Leipzig

Wer das Spiel der Leipziger am Mittwoch gegen den BVB gesehen hat, muss zu der Überzeugung kommen, dass die Bullen ihre kleine Krise beendet haben. Sicher war die Hertha in der Bundesliga zuletzt ein unangenehmer Gegner und erzielte vor allem daheim ordentliche Ergebnisse. Gegen den Lieblingsgegner müsste aber RB am Samstagabend seine Sieglos-Serie beenden.