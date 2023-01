Hertha - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2023

Unser Hertha - Union Berlin Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.01.2023 lautet: Union ist längst die Fußball-Nummer 1 in der Hauptstadt. Die krisengeschüttelten Herthaner dürften im Derby am Samstag daran nur wenig ändern können.

Am Samstag steigt wieder das aktuell einzige Stadt-Duell der Bundesliga. Die Eisernen sind ab 15:30 Uhr zu Gast bei der Alten Dame. Schon seit geraumer Zeit hat Union der Hertha in der Hauptstadt den Rang abgelaufen.

Vor dem Derby zum Auftakt der Rückrunde sind die Vorzeichen aber mal wieder besonders unterschiedlich. Während die Köpenicker der erste Bayern-Jäger sind, steht der BSC auf einem direkten Abstiegsplatz.

So haben sich auch die Bookies zu diesem Spiel eine eindeutige Meinung gebildet. Wir schätzen dieses Duell ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 2,20 bei Happybet die Wette „Auswärtssieg“.

Darum tippen wir bei Hertha vs Union Berlin auf „Auswärtssieg“:

Die Hertha gewann lediglich 2 der letzten 12 Ligaspiele

Union steht auf Platz 5 der Auswärtstabelle

Aus den letzten 5 Derbys gegen die Eisernen hat die Alte Dame nur ein Remis geholt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Union Berlin Quoten Analyse:

Die Eisernen müssen am Samstag „auswärts“ im Olympiastadion ran. Trotzdem sind die Gäste mit durchschnittlichen Quoten im Schnitt von 2,22 im Hauptstadt-Derby die Favoriten.

Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten Tipper für einen Sieg der Gastgeber durchschnittliche Quoten von 3,53. Das hat natürlich mit der Position der beiden Vereine in der Tabelle zu tun. Der Vorletzte empfängt den Tabellenzweiten.

Hertha vs Union Berlin Prognose: Ist die Alte Dame am Tiefpunkt der Saison angekommen?

Nach dem 1:3 am Wochenende in Bochum standen die Herthaner auch im Heimspiel gegen Wolfsburg von Anfang an völlig neben sich. Sowohl aus dem Spiel heraus als auch bei Standards waren die Hausherren extrem schlafmützig. So gingen die Berliner gegen die Wölfe mit einer 0:5-Heimklatsche vom Feld. Mit dem 2:0-Erfolg gegen Köln im letzten Spiel vor der Winterpause war beim Berliner Sport-Club eigentlich eine gewisse Aufbruchstimmung entstanden.

Davon ist nach null Punkten aus den ersten beiden Spielen bei 1:8 Toren aber nichts mehr übrig. Für Sportgeschäftsführer Fredi Bobic war die erste Hälfte gegen Wolfsburg die schlechteste Leistung in dieser Saison. Die Mannschaft leistet sich zahlreiche Aussetzer und wehrt sich nicht gegen Niederlagen. 14 Punkte sind die schlechteste Bilanz seit der Abstiegssaison 2009/10.

Vor der WM-Pause hatte Union mit nur einem Punkt aus drei Spielen etwas geschwächelt. Coach Urs Fischer machte dafür unter anderem die Doppelbelastung durch den Europapokal verantwortlich. Im neuen Jahr sind die Eisernen aber wieder ganz die Alten und haben sich mit zwei Siegen zurück auf Platz 2 gespielt. Im ersten Spiel nach der Winter-Unterbrechung siegten die Köpenicker daheim gegen Hoffenheim mit 3:1.

Zur Pause hatten die Hausherren noch hinten gelegen, drehten die Partie aber nach dem Seitenwechsel. Und beim 2:1 am Mittwoch im Weserstadion nutzten die Berliner die Fehler des Gegners eiskalt im Stile einer Spitzenmannschaft. In dieser Saison lässt sich die Mannschaft von Trainer Urs Fischer nicht von Rückständen beeindrucken und ist vor allem ab der 70. Minute besonders treffsicher.

Hertha - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 0:5 Wolfsburg (H), 1:3 Bochum (A), 2:2 Millionarios (H), 1:0 Braunschweig (H), 2:1 Hannover (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:1 Werder Bremen (A), 3:1 Hoffenheim (H), 3:1 MSK Zilina (H), 4:1 Augsburg (H), 1:0 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Hertha vs Union Berlin: 1:3 (A), 1:4 (H), 2:3 (H), 0:2 (A), 1:1 (A)

Die Hertha konnte insgesamt nur drei von 12 Derbys gegen Union gewinnen. Die einzigen zwei Siege seit dem Aufstieg der Eisernen glückten dabei im Kalenderjahr 2020 mit zwei Heimerfolgen.

Seit fünf Duellen ist der Berliner Sport-Club aber gegen den Stadt-Nachbarn sieglos. Im April holte die Alte Dame mit einem 1:1 an der Alten Försterei immerhin noch einen Punkt. Die letzten vier Duelle, drei in der Liga und eines im Pokal, haben die Blau-Weißen aber allesamt verloren, bei einem Torverhältnis von 4:12.

Unser Hertha - Union Berlin Tipp: „Auswärtssieg“

In der aktuellen Form fällt es nicht leicht, auf die Hertha zu tippen. Das 0:5 gegen die Wölfe war ein sportlicher Offenbarungseid.

Die Eisernen knüpfen dagegen wieder an die Leistungen aus der Hinrunde an, als man vom 6. bis zum 12. Spieltag an der Spitze der Bundesligatabelle stand. So sind auch die Vorzeichen vor diesem Hauptstadt-Derby klar und dürften erneut in einem Erfolg der Köpenicker enden.