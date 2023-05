Hertha - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser Hertha - VfB Stuttgart Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.05.2023 lautet: Mit der Hertha aus Berlin steht der erste Absteiger in dieser Saison so gut wie fest. Wir rechnen mit einem offensiv geführten Match, in dem Tore auf beiden Seiten fallen.

Erwartungsgemäß gingen die Hauptstädter am vergangenen Bundesliga-Spieltag beim deutschen Rekordmeister FC Bayern mit 0:2 leer aus. Wenngleich im ersten Durchgang die Null gehalten werden konnte, setzte sich nach der Pause standesgemäß die Klasse der Hausherren durch. Über die gesamte Spielzeit waren die Gäste aus Berlin offensiv harmlos und zeigten nur 25 Prozent Ballbesitz auf.

Stuttgart blieb indes im vierten Bundesliga-Spiel am Stück ungeschlagen und feierte vor heimischer Kulisse einen knappen 2:1-Erfolg gegen Gladbach. Dabei sorgte der Elfmeter von Tanguy Coulibaly für die Entscheidung und brachte drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Unter der Woche schied der VfB im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt aus und kann sich nun absolut auf den Abstiegskampf fokussieren.

Einen Favoriten sehen wir in diesem Match nicht, sondern halten beide Konkurrenten für stark genug, um mindestens einen Treffer zu erzielen. Für diesen Spielausgang hält Bet3000 eine Quote von 1,70 parat.

Darum tippen wir bei Hertha vs VfB Stuttgart auf „Beide Teams treffen“:

Hertha BSC erzielte in 4 der letzten 5 Liga-Heimspiele mindestens einen Treffer.

7 der jüngsten 8 Liga-Auswärtsspiele der Schwaben führten zu einem eigenen Tor.

3 der vergangenen 4 Begegnungen zwischen beiden Teams endeten ortsunabhängig mit Toren auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Wer sich auf die Suche nach einem Favoriten in diesem Duell begibt, wird nicht zwingend fündig. Die besten Wettanbieter ziehen am Drei-Weg-Markt keine klare Linie und rechnen mit einer Paarung auf Augenhöhe. Die Quoten für den Auswärts- bzw. Heimsieg bewegen sich zwischen 2,30 und 3,00.

Wer steuerfreie Sportwetten forcieren möchte, hat die Möglichkeit seine Gewinne weiter zu steigern.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ gestalten sich die Hertha VfB Stuttgart Wettquoten sehr ausgeglichen und halten beide Optionen offen.

Hertha vs VfB Stuttgart Prognose: „Bringt das Abstiegsduell einen Sieger hervor?“

Seit Mitte April setzen die Berliner auf Pál Dárdai als Feuerwehrmann, um den Klassenerhalt sicherzustellen. Bisher gelang dieses Unterfangen mit null Punkten aus zwei Bundesliga-Begegnungen nicht. Vor heimischer Kulisse setzte es zum Auftakt gegen Bremen eine Niederlage (2:4) und jüngst zogen die Hauptstadt-Kicker beim 0:2 in der Münchner Allianz Arena den Kürzeren.

Mit 22 erbeuteten Punkten marschiert die „Alte Dame“ schnurstracks nach zehn Jahren durchgehendem Bundesliga-Aufenthalt in Richtung 2. Liga. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt sechs Punkte und dürfte bei lediglich vier ausstehenden Begegnungen nur schwer aufzuholen sein.

Pro Heimspiel erzielten die Hauptstädter im Schnitt 1,4 Tore, wobei die Defensive mit 25 Gegentoren in 15 Partien im Berliner Olympiastadion alles andere als sicher steht. Nur zwei Spiele auf heimischem Boden wurden als „Clean Sheet“ beendet.

Nach wettbewerbsübergreifend fünf Pflichtspielen ohne Niederlage (3S, 2U) musste Sebastian Hoeneß just im DFB-Pokal-Halbfinale die erste Pleite gegen Frankfurt in Kauf nehmen. An den kommenden vier Spieltagen gilt es möglichst viele Punkte zum weiteren Verbleib im Oberhaus des deutschen Fußballs zu sammeln.

Hertha - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 0:2 Bayern München (BL, A), 2:4 Werder Bremen (BL, H), 2:5 Schalke (BL, A), 0:1 Leipzig (BL, H), 1:1 Freiburg (BL, A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:3 Frankfurt (Pokal, H), 2:1 Gladbach (BL, H), 1:1 Augsburg (BL, A), 3:3 Dortmund (BL, H), 3:2 Bochum (BL, A).

Letzte 3 Spiele Hertha vs. VfB Stuttgart: 1:2 (BL, A), 2:0 (BL, H), 2:2 (BL, A), 1:1 (BL, A), 0:2 (BL, H).

Die Schwaben belegen aktuell Platz 15 und sind gleichauf mit Bochum, das auf dem Relegationsplatz anzutreffen ist. Ob der neue Coach den dritten Abstieg in sieben Jahren verhindern kann, wird sich zeigen.

Anhand der bisherigen Auswärts-Resultate lässt sich nur wenig Mut schöpfen (1S, 6U, 8N). Trotz allem treten die Schwaben in der Fremde offensiv auf, was 17 Auswärtstore beweisen. Zudem verpasste der VfB auswärts nur in vier der 15 Begegnungen ein eigenes Tor.

In der Hinrunde feierte das Team aus Baden-Württemberg einen knappen 2:1-Heimsieg. Allgemein endeten fünf der letzten sieben Partien mit Toren auf beiden Seiten. Wer das Kräftemessen live im Stadion verfolgt oder anderweitig unterwegs ist, kann in der Bet3000 App eine mobile Sportwette platzieren.

Unser Hertha - VfB Stuttgart Tipp: „Beide Teams treffen“

Herthas Dárdai hat sich noch nicht auf eine klare Formation festgelegt, agierte gegen Bremen im 4-2-3-1 und in München im 4-4-2. Beide Systeme führten nicht zum Erfolg. Um die Klasse zu halten, müssen Siege her, gegen Stuttgart ist mit Offensive zu rechnen. Dabei ist Dodi Lukebakio, mit elf Toren Herthas bester Angreifer, vermutlich im Sturm gesetzt.

Hoeneß dürfte einmal mehr auf ein 3-4-2-1 setzen, mit Serhou Guirassy als Neuner. Tiago Tomás und Silas könnten für zusätzliche offensive Impulse sorgen. Als Sechser fehlt Atakan Karazor aufgrund einer Gelbsperre. Ob dieser Ausfall vor der Dreierkette für defensive Instabilität sorgt, wird sich zeigen.