Hertha - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 24.01.2023

Unser Hertha - Wolfsburg Tipp zum Bundesliga-Spiel am 24. Januar 2023 lautet: Die Hertha möchte die direkten Abstiegsplätze so schnell wie möglich wieder verlassen. Gegen die formstarken Wölfe ist aber nur maximal ein Remis möglich.

Mit fünf Siegen in Folge und neun Partien ohne Niederlage ist der VfL Wolfsburg das Team der Stunde in der Bundesliga.

Highlight dieser Entwicklung war der 6:0-Heimsieg am Samstag gegen Freiburg. Damit meldet der VfL Ansprüche auf einen Europapokal-Platz an und darf mit vier Punkten Rückstand sogar von der Königsklasse träumen.

Schon am Dienstagabend wird die Serie der Wölfe erneut auf die Probe gestellt. Die Mannschaft von Coach Niko Kovac ist zu Gast bei Hertha BSC, die nur zwei der vergangenen elf Partien für sich entscheiden konnte.

Am Ende trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Betano die Wette „Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hertha vs Wolfsburg auf „DC x/2 & Unter 4,5 Tore“:

Die Hertha wartet seit fast sechs Jahren auf einen Heimsieg gegen den VfL

Wolfsburg ist schon neun Ligapartien in Folge ungeschlagen

Hertha gewann gerade mal zwei seiner letzten neun Heimpartien

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Wolfsburg: Quoten-Analyse

Mit der Pleite in Bochum ist die Hertha auf Platz 17 abgerutscht. Das rettende Ufer ist aber nur einen Zähler entfernt. Der VfL klopft dagegen auf Platz sieben immer lauter an die Europapokal-Tür an.

Trotzdem sind die Gäste bei der Hertha vs Wolfsburg Prognose nur leicht favorisiert. So wird ein Auswärtsdreier bei den besten Buchmachern 2023 mit durchschnittlichen Quoten von 2,46 belohnt.

Auf der Gegenseite gibt es für einen Sieg der Hausherren Quoten im Schnitt von 2,92.

Hertha vs Wolfsburg Prognose: Geht die Wölfe-Serie in Berlin weiter?

In der ersten Saisonhälfte hatte die Hertha unter Trainer Sandro Schwarz ein paar zarte Fortschritte gemacht. So wirkte die Mannschaft durchaus stabiler und spielte einen schlüssig strukturierten Fußball. Auch die Vorbereitung auf den Re-Start der Bundesliga ließ hoffen. Zu Gast in Bochum war davon aber nichts mehr zu sehen. Die Hauptstädter kassierten bei der 1:3-Pleite mit zu wenig Intensität und Aggressivität viel zu einfache Gegentore.

Hinzu kamen Ideenarmut und fehlende Präzision. So stehen weiterhin nur drei Saisonsiege zu Buche. In acht Gastspielen reichte es sogar nur für einen Dreier und ein Remis bei sechs Pleiten. Am Dienstag steht immerhin Top-Scorer Dodi Lukebakio nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung. Verletzt fehlen dagegen Chidera Ejuke, Stevan Jovetic, Florian Niederlechner und Kelian Nsona.

Nach einem schwachen Start in die Saison 2022/23 hatte der Trainerstuhl von Kovac schon kräftig gewackelt. Doch inzwischen hat der kroatische Coach die Wölfe mehr als nur in die Spur gebracht. An den vergangenen elf Spieltagen gab es nur noch eine Niederlage. Die Bilanz der letzten fünf Ligapartien liest sich mit fünf Siegen und einem Torverhältnis von 17:1 mehr als beeindruckend.

Auch gegen den Tabellenzweiten Freiburg brachte der VfL am Samstag viel Aggressivität, Spielfluss und Zielstrebigkeit auf den Rasen. Am Ende waren die Gäste in allen Belangen unterlegen und kassierten nach dieser Machtdemonstration eine bittere 0:6-Pleite. Zudem strahlten die Niedersachsen viel Gier und Geschlossenheit aus. Am Dienstag fehlen der gesperrte Paulo Otavio sowie die verletzten Josip Brekalo und Lukas Nmecha.

Hertha - Wolfsburg: Statistik & Bilanz

Letzte fünf Spiele Hertha: 1:3 gegen Bochum (A), 2:2 gegen Millionarios (H), 1:0 gegen Braunschweig (H), 2:1 gegen Hannover (A), 5:0 gegen Ludwigsfelde (A)

Letzte fünf Spiele Wolfsburg: 6:0 gegen Freiburg (H), 0:1 gegen Augsburg (A), 4:0 gegen Augsburg (A), 3:2 gegen Hoffenheim (A), 2:2 gegen Brentford (A)

Letzte fünf Spiele Hertha vs Wolfsburg: 0:0 (A), 1:2 (H), 0:2 (A), 1:1 (H), 2:1 (A)

Die Berliner haben nach 59 Duellen gegen die Wölfe mit 22 Siegen zu 20 Niederlagen leicht die Nase vorne.

Seit vier Aufeinandertreffen wartet die Hertha aber auf einen Sieg und holte in diesem Zeitraum nur zwei Punkte.

Der jüngste Heimsieg gegen Wolfsburg stammt sogar vom April 2017 (1:0). In den folgenden fünf Heimpartien gegen den VfL schaffte Hertha nur zwei Remis.

Unser Hertha - Wolfsburg Tipp: „DC x/2 & Unter 4,5 Tore“

Hier treffen zwei sehr unterschiedliche Formkurven aufeinander. Auch der direkte Vergleich macht den Hausherren wenig Hoffnung.

So müssten die Gäste mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen. Zudem dürften nicht allzu viele Treffer fallen. In den letzten sieben Vergleichen zwischen Berlin und Wolfsburg wurde der Wert drei Tore nie überschritten.