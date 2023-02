Hoffenheim - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser Hoffenheim - Dortmund Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.02.2023 lautet: Am vergangenen Spieltag strahlte der BVB nicht nur in einem neuen Trikot, sondern auch mit dem achten Pflichtspielsieg in Folge. In Sinsheim wanderte die Stimmung in die völlig entgegengesetzte Richtung, denn die Angst vor dem Abstieg nahm durch die Niederlage gegen den FCA eine größere Form an. Vor dem 22. Spieltag spricht kaum etwas gegen eine Fortsetzung der Dortmunder Erfolgsstory.