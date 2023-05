Hoffenheim - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser Hoffenheim - Frankfurt Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.05.2023 lautet: Ohne Spannung ging es am Mittwoch nicht: Im Pokal-Halbfinale feierte die SGE einen 3:2-Erfolg gegen Stuttgart und den Einzug ins Pokalfinale. Ein Ergebnis, das sinnbildlich für Frankfurts Saison steht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Frankfurt während einer Spielzeit zwei Gesichter von sich zeigt. Nach der Hinrunde standen die Hessen auf Rang 4 und träumten von der Königsklasse. Platz 15 in der Rückrunden-Tabelle könnte eine erneute Teilnahme am internationalen Geschäft komplett verhindern. Auswärts blieb die SGE in dieser Spielzeit noch nie ohne Gegentreffer. Das führt uns zu folgender Wette: „Beide treffen & Über 2,5 Tore“. Bwin verteilt dafür eine Quote von 1,88.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Frankfurt auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“:

5 der vergangenen 6 Spiele der SGE sorgten für Über 2,5 Tore im Spiel.

Hoffenheim ging in 60 Prozent der Heimspiele mit mindestens 2 Gegentoren vom Feld - umgekehrt war dies in 53 Prozent der Frankfurter-Gastauftritte der Fall.

Durchschnittlich fielen 3,13 Tore pro Heimspiel der TSG.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Frankfurt Quoten Analyse:

Zwischenzeitlich machten die Sinsheimer den Eindruck, den Abstiegskampf hinter sich lassen zu können. Zwei Niederlagen in Folge zogen die TSG nun zurück ins erbitterte Ringen um den Klassenerhalt.

Eintracht Frankfurt hat den Finaleinzug vom Mittwoch dringend benötigt. In der Liga warten die Hessen seit neun Begegnungen auf einen Dreier.

Wollt ihr euch für das kommende Wochenende bei einem Wettanbieter anmelden, könnt ihr hier eine Übersicht zum entsprechenden Sportwetten-Bonus finden. Speziell auf diese Partie bezogen, könnt ihr Quoten bis zu 2,40 für einen Heimsieg abstauben. Ein Dreier der Gäste bringt euch eine maximale Wettquote von 2,94 ein.

Hoffenheim vs Frankfurt Prognose: „Eine fatale Entwicklung in der Abwehr“

Beide Mannschaften können nicht gerade von ihrer besten Form zehren. Hoffenheim verspielte seinen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsränge und verlor zwei Spiele in Serie. Frankfurt zog zwar ins Pokalfinale ein, liegt in der Rückrundentabelle jedoch nur auf Platz 15.

Wahrscheinlich verspielte die SGE im zweiten Abschnitt der Saison die Teilnahme am internationalen Geschäft. Von der dominanten Abwehr aus der Hinrunde ist nicht viel übrig geblieben. Nur fünf Teams kassierten seit dem Start der Rückrunde mehr Gegentore als die SGE (21).

Besonders schmerzhaft ist das defensive Auftreten in der Ferne. Bisher ging Frankfurt in keinem Auswärtsspiel ohne Gegentor vom Feld. 53 Prozent der Gastauftritte endeten sogar mit mindestens zwei Gegentoren! Durchschnittlich sind 1,93 Gegentore pro Auswärtsfahrt eine erschreckend schwache Bilanz.

Helfen kann da nur die eigene Offensive. Immerhin landete in 73 Prozent der Auswärtsspiele der Ball auf beiden Seiten im Tor. Bei nur einem Treffer auf beiden Seiten bleibt es eher selten: Reist die SGE mit ihren Fans an, fallen im Schnitt 3,27 Tore in einer Begegnung.

Hoffenheim - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 0:1 Leipzig (A), 1:3 Köln (H), 1:1 Bayern (A), 2:0 Schalke (H), 2:1 Bremen (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:2 VfB Stuttgart (A), 1:1 Augsburg (H), 0:4 Dortmund (A), 1:1 Gladbach (H), 1:3 Leverkusen (A).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. Frankfurt: 2:4 (A), 2:2 (A), 3:2 (H), 1:3 (H), 1:2 (A).

Im Gegensatz zu den Hessen hat es die TSG noch schwerer getroffen. Hoffenheim spielt gegen den Abstieg, liegt derzeit nur einen Zähler vor dem Relegationsplatz. Nach zwei Niederlagen in Folge (0:1 vs. RB Leipzig und 1:3 vs. Köln), bekommen die Sinsheimer die Chance auf den dritten Heimsieg im vierten Spiel hintereinander vor eigenem Publikum.

Wollen sie die SGE auf dem falschen Fuß erwischen, muss die eigene Defensive sattelfest sein. Nach insgesamt 51 Gegentoren aus 30 Spielen ist das leichter gesagt als getan.

67 Prozent der TSG-Heimspiele endeten mit Toren auf beiden Seiten - 1,13 Punkte pro Spiel in der PreZero Arena bestätigen, dass nicht allzu viele Siege dabei herausspringen. Genauer gesagt rangiert die TSG auf Platz 17 der Heim-Tabelle. Nur Bremen sammelte zu Hause einen Zähler weniger.

Wenn es schon wenig Siege zu feiern gibt, dann sollen doch bitte einige Treffer fallen. Die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo erfüllt dem Publikum diesen Wunsch regelmäßig. Durchschnittlich bekommen die Zuschauer in der PreZero Arena 3,13 Tore pro Spiel zu sehen.

Die letzten Aufeinandertreffen mit der Eintracht waren von wenig Erfolg gekrönt. Hoffenheim ging in vier der vergangenen sechs direkten Duelle als Verlierer vom Feld. Wenn ihr euch beim Buchmacher Bwin anmeldet, steht euch eine Quote von 2,75 auf einen Sieg der SGE zur Verfügung.

Unser Hoffenheim - Frankfurt Tipp: Beide treffen & Über 2,5 Tore

Hoffenheim beendete zuletzt zwei von drei Heimspielen mit Über 2,5 Toren in der Partie - beide Male gab es Treffer auf beiden Seiten zu bestaunen. Die Gäste aus Hessen lieferten in dieser Spielzeit schon einige torreiche Auswärtsspiele. Allein in 73 Prozent ihrer Gastauftritte trafen beide Mannschaften und fünf ihrer letzten sechs Ligaspiele hielten Über 2,5 Tore bereit.