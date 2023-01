Hoffenheim - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2023

Unser Hoffenheim - Gladbach Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.01.2023 lautet: Mit Hoffenheim und Gladbach treffen zwei Teams aufeinander, die sich beide in einer Formkrise befinden. Die Zuschauer dürfen sich dabei aber trotzdem über Tore auf beiden Seiten freuen.

Nach dem 10. Platz am Ende der Vorsaison will Gladbach in dieser Spielzeit unter Coach Daniel Farke eigentlich wieder im Kampf um die internationalen Plätze ein gehöriges Wörtchen mitreden.

Doch in der kompletten Hinrunde blieb die Borussia ohne Sieg in der Fremde. So haben die Fohlen schon neun Punkte Rückstand auf Rang 6. Zum Rückrundenstart muss Mönchengladbach erneut auswärts antreten.

Am Samstag um 15:30 Uhr steigt das Gastspiel bei der TSG Hoffenheim. Glaubt man den Buchmachern, reicht es auch hier nicht für den ersten Dreier in der Fremde. Wir spielen allerdings mit einer Quote von 1,68 bei NEObet die Wette „Hoffenheim trifft zuerst“.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Gladbach auf „1. Tor Hoffenheim“:

Hoffenheim hat in den letzten drei Ligaspielen stets das 1. Tor erzielt

Gladbach kassierte in dieser Saison in der Fremde schon 15 Gegentore

In den letzten 6 Duellen zwischen beiden Vereinen trafen stets beide Teams

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Gladbach Quoten Analyse:

Die TSG hat die erste Saisonhälfte auf Platz 13 mit 19 Punkten beendet. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt nur noch drei Zähler. Die Gladbacher haben drei Punkte mehr gesammelt und stehen durch diese Ausbeute vier Plätze vor dem kommenden Gegner.

Bei der Hoffenheim vs Gladbach Prognose sind die Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 3,45 allerdings die leichten Außenseiter. Denn ein Dreier der Hausherren wird mit durchschnittlichen Quoten von 2,03 belohnt.

Hoffenheim vs Gladbach Prognose: Wer kann die Verunsicherung abschütteln?

Hoffenheim ging mit einer Serie von sechs Spielen in Folge ohne Sieg in das Baden-Württemberg-Derby daheim am Dienstag gegen den VfB. Die Hausherren begannen dominant und liefen den Gegner hoch an. Nach einer frühen Führung verlor die Mannschaft aber völlig aus dem Nichts wieder den Faden und die Kontrolle. Immer mehr Fehler und Ballverluste schlichen sich ins Spiel ein.

Zudem stellte Coach Andre Breitenreiter nach dem verletzungsbedingten Aus von Vogt auf das ungewohnte 4-4-2 um. Mit dem Platzverweis von Ahamada kamen die Gastgeber wieder ins Spiel und trafen in der vierten Minute der Nachspielzeit durch den zweiten Treffer von Kramaric zum 2:2-Endstand. Mit nur sieben Punkten aus den letzten elf Spielen rutscht die Mannschaft in der Tabelle aber immer weiter ab.

Im ersten Spiel des Jahres 2023 kassierte Mönchengladbach mit dem 2:3 gegen Leverkusen zwar die dritte Heimpleite der Saison. Trotzdem hat die Borussia mit sechs Siegen 18 ihrer 22 Saisonpunkte im eigenen Stadion geholt. Dafür läuft es auf des Gegners Platz überhaupt nicht. Den letzten Auswärtsdreier holte der Verein vom Niederrhein im April bei Greuther Fürth.

Am Mittwoch beim 0:1 in Augsburg zeigten die Gäste zwar die bessere Spielanlage, blieben in der Offensive aber ohne Kapitän Lars Stindl und mit einem Marcus Thuram, der nach seiner Verletzung noch nicht in Bestform ist, zu ungefährlich. So stehen die Fohlen nach acht Gastspielen in dieser Saison bei vier Remis, vier Niederlagen und einem Torverhältnis von 8:15.

Hoffenheim - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 2:2 Stuttgart (H), 1:3 Union Berlin (A), 3:1 Servette (H), 2:3 Wolfsburg (H), 3:2 1860 München (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 0:1 Augsburg (A), 2:3 Leverkusen (H), 0:1 St. Pauli (H), 4:0 Bielefeld (H), 2:0 Oldenburg (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs Gladbach: 1:3 (A), 1:5 (A), 1:1 (H), 3:2 (H), 2:1 (A)

Die letzten zwei Duelle der beiden Teams gingen im Borussia Park klar mit 3:1 und 5:1 an die Hausherren. Davor hatten die Fohlen aber vier Spiele in Folge auf einen Erfolg gegen die TSG gewartet. Die Kraichgauer liegen im direkten Vergleich knapp mit 11 Siegen zu 9 Niederlagen vorne. In Sinsheim gab es in 16 Vergleichen acht Heimsiege und nur drei Dreier für die Gäste vom Niederrhein.

Unser Hoffenheim - Gladbach Tipp: Beide Teams treffen

Bei den Hausherren ist die Verunsicherung nach einer so langen Negativserie recht groß. Doch auch die Fohlen kommen durch ihre schlechte Auswärtsbilanz nicht mit viel Selbstbewusstsein in die PreZero-Arena.

So fällt ein Ergebnistipp hier schwer. In den letzten sechs Duellen zwischen beiden Teams fielen aber insgesamt 22 Treffer. Zudem trafen beide Mannschaft immer jeweils mindestens einmal ins Schwarze.