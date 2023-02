Hoffenheim - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser Hoffenheim - Leverkusen Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.02.2023 lautet: Nach neun sieglosen Spielen in Folge fand die Amtszeit von Trainer Breitenreiter ein jähes Ende. Mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie empfängt die TSG am kommenden Wochenende die Werkself. Obwohl B04 zuletzt zwei Niederlagen am Stück kassierte, sehen wir Bayer in der Favoritenrolle.

Nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, neun sieglose Spiele in Serie und eine leidenschaftslose Vorstellung in Bochum waren am Ende zu viel für die Verantwortlichen der TSG. Zeit für große Veränderungen bleibt dem neuen Trainer vor dem kommenden Wochenende allerdings kaum. Wir setzen auf einen Auswärtssieg der Werkself, für den ihr eine verlockende Quote von 2,20 bei NEObet findet.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Leverkusen auf „Sieg Leverkusen“:

Laut xG erzielte Bayer bisher 22,64 Tore aus dem Spiel heraus (4.).

Hoffenheim kassierte bereits 27 Treffer aus dem Spiel heraus. Das ist Rang 15 im Ligavergleich!

Der letzte Hoffenheimer-Heimsieg gegen B04 gelang im Februar 2020.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die akut abstiegsbedrohten Sinsheimer haben die Reißleine gezogen und setzen auf einen positiven Trainereffekt. Eine Notwendigkeit, wenn bedacht wird, dass Hoffenheim in fünf der letzten sieben Ligapartien mindestens drei Treffer kassierte. Für uns fallen die Quoten von rund 3,10 für einen Heimsieg sogar einen Tick zu niedrig aus.

Halten wir die Quoten auf der einen Seite für etwas zu niedrig, freuen wir uns umso mehr auf die Wettquoten des Gegenübers. Es ist bekannt, dass Bayer zwei Spiele in Folge verlor, doch übergeordnet stimmt der Kurs unter Xabi Alonso. Gewinnt die Werkself, findet ihr unter anderem eine Quote von 2,20 bei NEObet.

Hoffenheim vs Leverkusen Prognose: „Eine Krise verschwindet nicht über Nacht“

Nach 19 Spieltagen gab es für die Fans der TSG schon einige Niederlagen zu verkraften. Um es auf den Punkt zu bringen: Hoffenheim verlor 53 Prozent der bisherigen Begegnungen und findet sich trotz der vermeintlichen individuellen Qualität im Tabellenkeller wieder.

Besonders die Arbeit gegen den Ball wurde in den letzten Wochen scheinbar eingestellt. Durchschnittlich sahen die Anhänger der ehemaligen Breitenreiter-Elf in den letzten sieben Partien 3,3 Gegentore. Zahlen, die eher für einen Abstiegskandidaten als einen Anwärter auf die europäischen Plätze sprechen.

Pellegrino Matarazzo scheint der Nachfolger zu werden. Zu Beginn der Saison stand dieser noch für Stuttgart an der Seitenlinie. Dort verlor sein Team immerhin nur eines der ersten sechs Saisonspiele. Die Defensive schien dort ebenfalls besser zu funktionieren. Der VfB kassierte durchschnittlich nur 1,2 Tore in diesem Zeitraum.

Nach dem vorgenommenen Wechsel an der Seitenlinie trifft die TSG auf ein Team, das in dieser Saison ebenfalls einen Trainertausch vollzog und damit Erfolg hatte. Mit der Staffelübergabe zu Xabi Alonso stieg der Punkteschnitt von 0,63 auf 1,50. Eine deutliche Verbesserung, selbst mit den jüngsten beiden Niederlagen im Schlepptau.

Hoffenheim - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:1 Augsburg (A), 0:2 Dortmund (H), 2:0 Bochum (H), 3:2 Gladbach (A), 2:0 Stuttgart (H).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 2:5 Bochum (A), 1:4 Gladbach (H), 2:2 Stuttgart (H), 1:3 Union Berlin (A); 1:2 Wolfsburg (H).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. Leverkusen: 3:0 (A), 2:4 (H), 2:2 (A), 0:0 (H), 1:4 (A)

Noch im Hinspiel sah die Welt in Hoffenheim in Ordnung aus. Es war der dritte Spieltag und die TSG fuhr mit dem Sieg gegen B04 den zweiten Saison-Erfolg ein. Außerdem schossen die Sinsheimer zum zweiten Mal in Folge drei Treffer.

Mittlerweile hat sich die Stimmung um 180 Grad gedreht. Nur zwei Mannschaften haben nach 19 Spielen mehr Gegentreffer kassiert. Gleichzeitig stagniert die eigene Offensive. Rein rechnerisch jubelten die Zuschauer der TSG über die letzten neun Partien durchschnittlich nur etwas mehr als ein Mal.

Darüber hinaus gefallen der Werkself die Auftritte in der PreZero-Arena. Zuletzt verlor Bayer im Februar 2020 ein Auswärtsspiel in Sinsheim. Kaum zu glauben, aber der Vergleich am kommenden Wochenende ist das 30. Aufeinandertreffen. Zur Zeit führt Bayer, denn die Werkself schnappt sich in über 50 Prozent der Begegnungen einen Dreier.

Zudem tritt bei B04 einer der vier besten Angriffe der Liga an. Leverkusen ist mit 22,64 xG aus dem Spiel heraus eine gefährlichere Mannschaft, als es die vergangenen beiden Ligapartien vermuten lassen. Den Vergleich mit einer jüngst schwachen Defensive sollte die Werkself für sich entscheiden.

Unser Hoffenheim - Leverkusen Tipp: Sieg Leverkusen

Möglicherweise tritt ein erster kleiner Trainereffekt ein und die TSG präsentiert sich wieder wie eine Mannschaft, die in die Bundesliga gehört. Allerdings erwarten wir keine Wunderdinge in kürzester Zeit. Die Defensive lässt sich nicht in einer Woche stabilisieren, insbesondere nicht, wenn Bayer seine individuelle Qualität aufs Feld bringen kann.