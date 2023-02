HSV - Bielefeld Tipp, Prognose & Quoten | 19.02.2023

Unser HSV - Bielefeld Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.02.2023 lautet: Für Bielefeld gab es bisher in Hamburg nicht viel zu holen. Am Sonntag sind die Ostwestfalen erneut die klaren Außenseiter, dürfen aber auf einen Treffer hoffen.

In Heidenheim hatte der HSV in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 bittere Niederlagen im Aufstiegskampf hinnehmen müssen und verpasste am Ende auch die angestrebte Rückkehr in die Bundesliga. Am vergangenen Samstag sah es so aus, als würde sich die Geschichte wiederholen. Doch die Rothosen der Saison 2022/23 unter Trainer Tim Walter geben sich nie geschlagen. Mit dieser Eigenschaft hält sich Hamburg seit dem 14. Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz. Dieser Rang soll auch am Sonntag im Heimspiel gegen Absteiger Bielefeld verteidigt werden. Die Buchmacher haben schon wenig Zweifel am Erfolg. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis, spielen aber mit einer Quote von 1,66 bei NEObet die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei HSV vs Bielefeld auf „Beide Teams treffen“:

In den letzten 5 Heimspielen des HSV haben beide Teams getroffen

Die Hamburger erzielten in den jüngsten 4 Partien im Volksparkstadion 13 Tore

Die Rothosen blieben seit Mitte September vor den eigenen Fans nicht mehr ohne Gegentor

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Bielefeld Quoten Analyse:

Der HSV steht auf dem zweiten Platz und hat vier Punkte Polster auf Rang 3. Die Arminia dagegen belegt den Relegationsplatz 16. Immerhin ist Rang 11 nur drei Zähler entfernt. Trotzdem ergibt sich aus diesem Tabellenbild für die HSV vs Bielefeld Prognose eine klare Ausgangslage.

Für einen Erfolg der Hausherren gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1,49. Auf der Gegenseite erscheint aus Sicht der Bookies ein Auswärtsdreier mit durchschnittlichen Quoten von 6,24 ziemlich unwahrscheinlich.

HSV vs Bielefeld Prognose: Hamburg bleibt mit viel Moral in den Top 2

In den vergangenen Jahren hatte der HSV die Rückkehr in die Bundesliga oft wegen seiner Mentalität verpasst. Daran dürfte es dieses Mal nicht scheitern. Denn die Moral in der Mannschaft stimmt. In den ersten 60 Minuten hatten die Hamburger zu Gast in Heidenheim große Probleme. Die Gastgeber zeigten, wie man gegen die Rothosen spielen muss: Mutiges Attackieren und lange Bälle.

Doch dann spielte die Mannschaft von Coach Tim Walter ihren breiten Kader aus und stellte erneut unter Beweis, dass sie nie aufgibt. So machte der HSV aus einem 0:3-Rückstand doch noch ein 3:3. Dieser Punkt war am Ende ein gefühlter Sieg. Diese Aufholjagd soll aber laut dem Trainer nicht die Sinne vernebeln. Mit 22 Punkten aus 10 Spielen ist der HSV das beste Auswärtsteam der Liga. In der Heimtabelle reicht es „nur“ für Rang 6.

Die beiden Siege vor der Winterpause ließen in Bielefeld auf einen Aufwärtstrend hoffen. Doch 2023 hat sich bei der Arminia wenig verändert. Das Auf und Ab geht weiter. Der Absteiger sucht weiter verzweifelt nach konstanten Leistungen. Und mit zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen im neuen Jahr bleiben die Ostwestfalen im Abstiegskampf stecken.

Bei der 0:1-Heimpleite am vergangenen Wochenende gegen Rostock trat die Mannschaft von Coach Daniel Scherning mal wieder extrem mut- und ideenlos auf. Mit solchen Leistungen wird sogar der Kampf um den Klassenerhalt schwer. Die Verantwortlichen wirken ratlos. Aktuell muss man darauf hoffen, dass die Qualität und die Erfahrung für den Ligaverbleib ausreichen. In der Fremde steht die Bilanz bei 2 Siegen aus 10 Spielen.

HSV - Bielefeld Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 3:3 Heidenheim (A), 2:0 Hansa Rostock (A), 4:2 Braunschweig (H), 2:0 Whitecaps (A), 0:4 Köln (A)

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 0:1 Rostock (H), 3:1 Regensburg (A), 1:2 Sandhausen (H), 0:4 Gladbach (A), 1:1 Verl (H)

Letzte 5 Spiele HSV vs Bielefeld: 2:0 (A), 0:0 (H), 1:1 (A), 0:2 (A), 3:0 (H)

Der HSV hat nur eines der letzten 14 Pflichtspiele gegen die Arminia verloren (acht Siege, fünf Remis). Diese Niederlage kassierten die Hamburger im Februar 2019 auswärts mit 0:2, als man fast 80 Minuten in Unterzahl spielen musste. Auch bei den Rothosen konnte Bielefeld nur einmal alle drei Punkte mitnehmen. Dieser historische Erfolg glückte im Oktober 2004. Seit drei Gastspielen im Volksparkstadion ist der DSC sogar ohne Tor.

Unser HSV - Bielefeld Tipp: Beide Teams treffen

Eigentlich spricht hier alles für den HSV. Die Hamburger wollen nach dem 3:3 in Heidenheim nicht schon wieder Punkte liegen lassen. Auf der Gegenseite ist die Arminia zu formschwach, um die Rothosen wirklich zu ärgern. Da die Quoten auf einen Heimsieg aber recht niedrig sind, brauchen wir eine Alternative. Die Spiele mit Beteiligung der Norddeutschen standen an den vergangenen Spieltagen für viele Treffer auf beiden Seiten.