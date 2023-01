HSV - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 29.01.2023

Ein Spiel mit einer klaren Rollenverteilung. Hamburg möchte an seine gute Form zum Ende der Hinrunde anknüpfen, während Braunschweig sich in der Ferne endlich beweisen will. Wir erwarten in unserer HSV vs. Braunschweig Prognose einen Heimsieg der Norddeutschen, der mit über 1,5 Treffern in der Partie umrahmt wird. Happybet bietet dafür eine Wettquote von 1,77 an.