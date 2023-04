HSV - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser HSV - Hannover Tipp zum 2. Bundesliga-Spiel am 08.04.2023 lautet: St. Pauli baut weiterhin Druck auf den Stadtrivalen HSV auf. Dieser muss seine Heimstärke nutzen, um drei wichtige Punkte gegen Hannover einzufahren. Dafür ist die eigene Offensive gefragt.

Seit drei Spielen wartet der HSV auf einen Sieg. Langsam muss endlich ein Dreier herausschauen, denn der Stadtrivale St. Pauli holt mit großen Schritten auf. Hannover reist zwar mit einem Sieg ins Volksparkstadion, steckt in der Rückrundentabelle jedoch im Tabellenkeller fest. Wir setzen auf die favorisierten Gastgeber und über 1,5 Tore im Spiel. Diese Wette bringt uns bei Bet3000 eine Wettquote von 1,65 ein.

Darum tippen wir bei HSV vs Hannover auf „Sieg HSV & Über 1,5 Tore“:

HSV vs Hannover Quoten Analyse:

Tim Walter bekräftigt in jedem öffentlichen Auftritt den Glauben an einen Aufstieg seiner Mannschaft. Die Leistungen im eigenen Stadion geben ihm genügend Anlass. Prognostiziert ihr den neunten Heimsieg der Rothosen, könnt ihr Wettquoten bis zu 1,53 bekommen.

Unwahrscheinlich ist das nicht. Krampfhaft suchen die 96er in der Rückrunde ihre Form. Am vergangenen Spieltag feierte Trainer Stefan Leitl den ersten Sieg im Jahr 2023. Das dort gewonnene Selbstvertrauen ist ein zartes Pflänzchen, dass nicht jeder Witterung gewachsen ist. Sieg-Quoten zwischen 5,25 und 5,90 bestätigen diesen Eindruck.

HSV vs Hannover Prognose: „Bringt Sonny Kittel den Unterschied?“

Hannover spielt eine deutlich schwächere Rückrunde als die Gastgeber, zufrieden sind die Hamburger jedoch ebenfalls nicht. Für die Norddeutschen soll es endlich zurück ins deutsche Oberhaus gehen. Allerdings feierte der HSV an den vergangenen fünf Spieltagen nur einen Sieg.

Das klingt nicht unbedingt nach einem Aufstiegskandidaten. So schlecht ist die Form der Walter-Elf allerdings nicht. Hamburg verlor nur eines der vergangenen zehn Ligaspiele und traf in acht der letzten zehn Partien mindestens doppelt.

In der Rückrunde konnte nur der 1. FC Heidenheim häufiger jubeln (20) als die Rothosen (19). Möglicherweise bringt eine unerwartete Personalie den entscheidenden Unterschied. Sonny Kittel rückte nach der Länderspielpause in die Startformation und beeindruckte mit seiner Leistung. Die Nummer 10 der Hanseaten war an fünf von zehn Torschüssen direkt beteiligt.