HSV - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser HSV - Nürnberg Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.03.2023 lautet: Nach nur einem Sieg aus den letzten drei Spielen muss Hamburg wieder dreifach punkten, um nicht auf Rang 3 abzurutschen. Im Heimspiel gegen den Club stehen die Chancen dafür ganz gut.

In dieser Saison zählt für den HSV nichts anderes als der Aufstieg. Seit sechs Ligaspielen sind die Hamburger auch schon ungeschlagen und halten sich seit dem 14. Spieltag kontinuierlich auf dem zweiten Tabellenplatz.

Doch die Auswärts-Duelle gegen die Konkurrenten Heidenheim (3:3) und Darmstadt (1:1) konnten nicht gewonnen werden. So beträgt das Polster auf den Relegationsrang 3 nur noch zwei Punkte.

Am Samstag steht nun das Duell mit einem Ex-Trainer an. Dieter Hecking war in der Saison 2019/20 Coach der Rothosen, verpasste als Vierter am Ende aber knapp den Aufstieg.

Laut den Wettquoten gibt es für den ehemaligen Trainer bei der Rückkehr nicht viel zu holen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,60 bei Betano für die Wette „Sieg Hamburg“.

Darum tippen wir bei HSV vs Nürnberg auf „Sieg Hamburg“:

Der HSV hat die letzten 4 Heimspiele alle gewonnen

Nürnberg steht nur auf Platz 13 der Auswärtstabelle

Seit 11 Jahren konnte der Club nicht mehr bei den Rothosen gewinnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Nürnberg Quoten Analyse:

Die Ausgangslage bei der HSV vs Nürnberg Prognose ist recht klar. Die Hamburger stehen auf einem direkten Aufstiegsplatz und haben sechs Punkte Vorsprung auf Rang 4. Der Club belegt nach 22 Spieltagen dagegen nur den 12. Rang und liegt fünf Zähler vor der Abstiegszone.

So sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,57 die klaren Favoriten. Ein Erfolg der Gäste erscheint hingegen mit Quoten im Schnitt von 5,60 aus Sicht der Bookies eher unwahrscheinlich.

HSV vs Nürnberg Prognose: Hecking gegen seinen Ex-Verein

Der HSV lag in Heidenheim zur Pause schon mit 0:3 zurück, holte aber am Ende auf der Schwäbischen Alb doch noch einen Punkt. Am vergangenen Samstag in Darmstadt hatten die Gäste vor allem im ersten Durchgang große Probleme mit dem Pressing der Lilien und kamen so nur auf eine für ihre Verhältnisse niedrige Ballbesitz-Quote von 45 Prozent. Trotzdem nahmen die Hamburger auch hier einen Punkt mit.

Das Credo von Coach Tim Walter ist es eigentlich, jeden Gegner über Ballbesitz zu dominieren. Mit viel Zusammenhalt und einer tollen Mentalität können die Rothosen Rückschläge und Wackler in dieser Saison aber fast immer kompensieren. Wenn man aber nicht wie in der vergangenen Saison die Relegation spielen will, müssen nun wieder Siege her. Drei der fünf Saisonpleiten kassierte Hamburg im eigenen Stadion.

Nach dem desaströsen 0:5 in Heidenheim wurde Trainer Markus Weinzierl in Nürnberg entlassen. Sportvorstand Dieter Hecking entschied sich dafür, bis zum Saisonende das Traineramt selbst zu übernehmen. Und der dritte Trainer der Franken in der laufenden Saison feierte am vergangenen Wochenende mit einem 1:0-Heimsieg gegen Sandhausen auch einen gelungenen Einstand.

Doch das Spiel des FCN war zäh und ließ jegliche Überraschungsmomente vermissen. Dabei hatte Hecking mehr Mut im Aufbau, mehr Präsenz, mehr spielerische Dominanz und auch mehr Chancen versprochen. Der neue Coach steht aber für viel Erfahrung, Ruhe und Sachlichkeit. Das dürfte dem Verein in dieser Situation gut tun. In der Fremde reichte es bisher nur für zwei Siege in elf Gastspielen.

HSV - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 1:1 Darmstadt (A), 2:1 Bielefeld (H), 3:3 Heidenheim (A), 2:0 Rostock (A), 4:2 Braunschweig (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:0 Sandhausen (H), 0:5 Heidenheim (A), 1:0 Regensburg (H), 5:3 Düsseldorf (H), 0:1 Fürth (A)

Letzte 5 Spiele HSV vs Nürnberg: 2:0 (A), 1:2 (A), 4:2 (A), 2:2 (H), 5:2 (H)

Der HSV liegt in der Bilanz gegen Nürnberg mit 42 Siegen zu 23 Niederlagen recht klar vorne.

Vor allem in der jüngsten Vergangenheit gab es für den Club mit nur einem Erfolg aus den letzten zwölf Pflichtspielen gegen die Hamburger nicht viel zu holen.

Diesen Dreier holten die Franken in der Vorsaison mit einem 2:1 vor den eigenen Fans. Seit 2012 wartet der FCN auf einen Sieg bei den Rothosen. Damals saß auch Dieter Hecking auf der Trainerbank der Nürnberger.

Unser HSV - Nürnberg Tipp: Sieg Hamburg

Der HSV spielt ziemlich konstant und ist nur schwer zu schlagen. Beim Club versucht hingegen schon der dritte Trainer in dieser Saison sein Glück.

In den letzten Spielen waren die Leistungen der Nürnberger zudem extrem überschaubar. Es spricht nichts dafür, dass nun ausgerechnet in Hamburg eine Trendwende ansteht.