HSV - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 05.05.2023

Unser HSV - Paderborn Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.05.2023 lautet: Vier Punkte fehlen dem HSV auf einen direkten Aufstiegsplatz, sechs Zähler Vorsprung sind es auf den kommenden Gegner Paderborn. Verlieren die Hanseaten dieses Spiel, ist sogar die Relegation in Gefahr.

Vier Spieltage sind im Aufstiegsrennen noch zu bestreiten. Von fehlender Spannung kann nicht die Rede sein, denn besonders der HSV sorgt mit seiner luftigen Abwehr für jede Menge Spektakel. Am 31. Spieltag treffen zwei der drei besten Angriffsreihen der Liga aufeinander. Die Hanseaten können von Glück sprechen, dass sie im eigenen Stadion antreten dürfen. Wir setzen auf eine „Doppelte Chance 1X“ und „Über 2,5 Tore“. Bei Bwin findet ihr dafür eine Quote von 1,95.

Darum tippen wir bei HSV vs Paderborn auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

HSV vs Paderborn Quoten Analyse:

Neben einer klassischen Drei-Weg-Wette bietet sich in diesem Vergleich eine Torwette an. Der HSV beendete vier seiner vergangenen fünf Ligaspiele mit über 3,5 Toren in der Partie. Fallen im Vergleich mit den Ostwestfalen erneut Über 3,5 Tore, könnt ihr beim eben genannten Bookie eine Quote von 2,00 bekommen.