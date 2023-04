HSV - St. Pauli Wetten: Gratiswetten, Bonus & Quotenboosts im Überblick

Ausnahmezustand in Hamburg: Das Derby zwischen dem HSV und St. Pauli steht ganz im Zeichen der Aufstiegsambitionen beider Teams. Mit einem Sieg wären die Kiezkicker bis auf drei Punkte am Lokalrivalen dran. Dazu ist der Dino angeschlagen, gab es doch nur einen Sieg in den letzten fünf Spielen.