Ingolstadt - Aue Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Können die Veilchen den Schanzern im Aufstiegsrennen ein Bein stellen?

Gegen die Schanzer sah man in der Vergangenheit aber meist schlecht aus. Von den letzten sechs direkten Duellen haben die Sachsen nur eines gewonnen. Viermal in den letzten fünf Begegnungen zogen sie den Kürzeren. In der letzten Saison, als am Ende beide abstiegen, konnte jeder sein Heimmatch für sich entscheiden.