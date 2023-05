Inter Mailand - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 16.05.2023

Vor dem Rückspiel im Champions-League-Halbfinale am Dienstag ist die Stimmungslage in der norditalienischen Metropole sehr unterschiedlich. Die „Nerazzurri“ stehen nach dem 2:0-Hinspiel-Sieg kurz vor dem Einzug ins Endspiel der Königsklasse und befinden sich auch in der Serie A auf Kurs „Top-4-Platzierung“. Die „Rossoneri“ hingegen drohen im Endspurt der Saison alles zu verspielen und wurden nach der blamablen 0:2-Pleite am Wochenende in Spezia von den eigenen Fans zum Rapport bestellt. Glaubt man den Wettquoten, droht dem amtierenden Meister weiterhin Ungemach. Denn AC Milan ist im „Derby della Madonnina“ aus Sicht der Bookies auch nur der Außenseiter gegen Inter. Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Betano die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs AC Milan auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Keine Mannschaft spielt in dieser CL-Saison öfters zu Null als Inter

Die Nerazzurri haben die letzten 7 Pflichtspiele alle gewonnen

Von den jüngsten 8 Pflichtpartien konnte AC Milan lediglich 2 für sich entscheiden

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs AC Milan Quoten Analyse:

Inter steht drei Spieltage vor dem Saisonende auf dem dritten Platz der Serie-A-Tabelle und hat fünf Punkte Polster auf Rang 5. Dort findet sich der Stadtnachbar Milan wieder, der für ein CL-Ticket im Endspurt vier Zähler auf den Vierten Lazio Rom gut machen müsste.

Im Rückspiel am Mittwoch schicken die Buchmacher, die teilweise auch Sportwetten mit Paysafecard anbieten, die „Nerazzurri“ mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,09 als Favoriten aufs Feld. Für einen Erfolg der „Rossoneri“ gibt es bei der Inter Mailand vs AC Milan Prognose Quoten im Schnitt von 3,85.

Inter Mailand vs AC Milan Prognose: Wer profitiert vom Heimvorteil?

Der Job von Inter-Coach Simone Inzaghi stand in diesem Jahr schon einige Male auf der Kippe. Der Grund waren schlechte Ergebnisse in der Serie A, wo man vor allem gegen die vermeintlich kleinen Gegner viel zu viele Punkte liegen ließ. Doch im Frühling 2023 zeigte die Mannschaft was in ihr steckt, zog ins Finale der Coppa Italia ein und steht auch vor dem Einzug ins Endspiel der Königsklasse.

Mit fünf Siegen in Folge in der Liga scheint das Ticket für die kommende CL-Saison ebenfalls so gut wie sicher. Nach dem 4:2 am Wochenende daheim gegen Sassuolo steht die Bilanz der „Nerazzurri“ aus den vergangenen sieben Pflichtspielen bei sieben Siegen und 21:3 Toren. Inter lag in der K.o.-Phase der laufenden CL-Saison noch nie in Rückstand und ist die Mannschaft mit den meisten weißen Westen (7) im diesjährigen Wettbewerb.

Das 0:2 am Samstag in Spezia war schon die fünfte Niederlage von Milan in der Rückrunde. Von den letzten sieben Serie-A-Partien konnte die AC nur zwei für sich entscheiden. So steht der Titelverteidiger in der Tabelle der Rückrunde gerade mal auf Rang 9. Dabei hatte man in Mailand nach der Meisterschaft in der Vorsaison und dem Einzug ins CL-Halbfinale die Wiedergeburt der „Rossoneri“ bejubelt.

Doch in den vergangenen Wochen ist der Mannschaft der Schwung abhandengekommen. Die Neuzugänge haben in dieser Saison nicht eingeschlagen. Dadurch besitzt der Kader nicht genügend Alternativen. Olivier Giroud hängt als einzige Sturmspitze zu oft in der Luft. Ohne Rafael Leao fehlen Kreativität und Tempo im Spiel nach vorne. Die AC hat nur eines der letzten 16 Auswärtsspiele in der K.o.-Phase der Königsklasse gewonnen und in 24 Gastspielen gerade mal 15 Tore erzielt.

Inter Mailand - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 0:2 Spezia (A), 0:2 Inter (H), 2:0 Lazio (H), 1:1 Cremonese (H), 1:1 AS Rom (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 4:2 Sassuolo (H), 2:0 AC Milan (A), 2:0 AS Rom (A), 6:0 Hellas Verona (A), 3:1 Lazio Rom (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs AC Milan: 2:0 (A), 1:0 (H), 3:0 (A), 2:3 (A), 3:0 (H)

Inter feierte in drei verschiedenen Wettbewerben in dieser Saison schon drei Siege gegen den Stadtrivalen. Vier Siege glückten den „Nerazzurri“ gegen die „Rossoneri“ bisher nur in der Spielzeit 1973/74. Milan schoss in den letzten drei Duellen gegen den Nachbarn insgesamt 31 Mal aufs Tor, blieb aber ohne Treffer. Noch nie blieb man vier Spiele in Folge torlos gegen den Rivalen. Die AC konnte nur eines der letzten sechs Derbys gegen den FC Internazionale gewinnen.

Unser Inter Mailand - AC Milan Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Die Champions-League-Geschichte macht Inter Hoffnung. Nur einmal hat eine Mannschaft das Hinspiel mit zwei Toren oder mehr gewonnen und danach noch das Weiterkommen verpasst. Milan muss die Flinte sicher noch nichts ins Korn werfen, immerhin findet auch das Rückspiel im heimischen Giuseppe-Meazza statt. Doch wir glauben nicht, dass sich Inter den Vorsprung noch nehmen lässt. Dafür sind die „Nerazzurri“ aktuell zu formstark. Mehr als ein Remis dürfte für die „Rossoneri“ nicht drin sein. Zudem fallen gegen die starke Defensive der „Gastgeber“ nicht allzu viele Treffer.