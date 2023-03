Inter Mailand - Fiorentina Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser Inter Mailand - Fiorentina Tipp zum Serie A Spiel am 01.04.2023 lautet: Bei Fiorentina ist ein deutlicher Aufwärtstrend zu verzeichnen. Sechs Siege am Stück attestieren eine bärenstarke Verfassung. Im Giuseppe-Meazza-Stadion sehen wir keinen Favoriten, trauen aber beiden Mannschaften ein Tor zu.

Einen deutlich stärkeren Lauf zeigen hingegen die Gäste aus Florenz. Diese wussten zuletzt mit vier Serie-A-Siegen und zwei Erfolgen in der UEFA-Conference-League zu überzeugen. Highlight der Siegesserie war das knappe 2:1 gegen den amtierenden Meister AC Milan. Die weitere Konkurrenz agierte mit Lecce, Cremonese, Hellas Verona sowie Sivasspor in der Conference League auf einem überschaubaren Niveau.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Fiorentina auf „Beide Teams treffen“:

Inter Mailand vs Fiorentina Quoten Analyse:

Anhand der Quoten sind die Rollen im Match verteilt. Im Giuseppe-Meazza-Stadion haben die Nerazzurri seit September 2015 nicht mehr gegen Florenz verloren (5S, 2U). Das bestätigt eine Inter Mailand Fiorentina Quote in Höhe von ca. 1,68.

Inter Mailand vs Fiorentina Prognose: „Setzt Florenz seine Siegesserie in Mailand fort?“

Jüngst legten die Kicker aus der norditalienischen Lombardei Probleme an den Tag. Neben dem wenig glanzvollen 2:0-Sieg gegen Lecce stehen drei Niederlagen zu Buche. Aufgrund des knappen 0:1 gegen Juventus ging Platz 2 an Lazio verloren. Der Blick nach hinten darf nicht vernachlässigt werden, der Tabellen-Fünfte aus Rom hat nur drei Punkte weniger.

Inter ist zuhause eine Macht und gewann beinahe 80 Prozent der Heimspiele in der Serie A (11S, 3N). Offensiv müssen sich die Nerazzurri im Giuseppe-Meazza nicht verstecken und blicken auf 27 erzielte Tore. Lediglich in zwei von 14 Heimspielen versäumte der Tabellendritte einen eigenen Treffer.

Inter Mailand - Fiorentina Statistik & Bilanz:

Florenz machte in dieser Spielzeit nicht gerade aufgrund der Auswärtsstärke auf sich aufmerksam. Nur vier der bisherigen 13 Begegnungen in der Fremde brachten drei Punkte als Ertrag. Obwohl die Violetten in gegnerischen Stadien nur bedingt Offensivdrang an den Tag legten, endeten sieben der vergangenen neun Auswärtsspiele mit einem eigenen Treffer.