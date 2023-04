Inter Mailand - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 26.04.2023

Unser Inter Mailand - Juventus Tipp zum Coppa Italia Spiel am 26.04.2023 lautet: Schon das Hinspiel um den Einzug ins Pokalfinale war eine enge Kiste. Das ist auch für das Rückspiel zwischen Inter und Juve zu erwarten.

In der Serie A hat Inter Mailand in dieser Saison große Probleme. Zwar glückte mit einem 3:0 am Sonntag in Empoli der erste Sieg nach nur einem Punkt aus fünf Partien. Trotzdem drohen die Nerazzurri in dieser Spielzeit einen Platz unter den Top 4 zu verpassen. Dafür läuft es in den Pokal-Wettbewerben umso besser. In der Champions League hat die Mannschaft von Coach Simone Inzaghi das Halbfinale erreicht und trifft dort auf den Stadtrivalen AC Milan. Am Mittwoch möchten die Mailänder im Rückspiel daheim gegen Juve nun auch ins Coppa-Italia-Finale einziehen. Für die Buchmacher sind die Hausherren auch die leichten Favoriten. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,71 bei Bet-at-home für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Juventus auf „Unter 2,5 Tore“:

Inter hat in der Serie A die beste Heim-Defensive

Juve kommt in den letzten 8 Pflichtspielen auf insgesamt 6 Tore

Die Wette „Unter 2,5 Tore“ hätte in 6 der letzten 7 Duelle zwischen beiden Teams Erfolg gehabt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Juventus Quoten Analyse:

Juventus steht in der Serie A auf dem dritten Platz, hat aber auch nur drei Punkte Polster auf Rang 5. Inter ist hingegen in den vergangenen Wochen auf den sechsten Platz abgerutscht und muss zwei Zähler auf Rang 4 gutmachen.

Da die „Alte Dame“ sechs ihrer acht Saisonniederlagen in der Fremde kassiert hat, schicken die Bookies mit deutscher Lizenz die Gäste bei der Inter Mailand vs Juventus Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,79 auch nur als leichte Außenseiter ins Rennen. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 2,06 belohnt.

Inter Mailand vs Juventus Prognose: Zeigt Inter wieder sein Pokal-Gesicht?

Immer wieder hatte Coach Simone Inzaghi in dieser Saison große Probleme damit, seine Mannschaft für den Alltag in der Liga zu motivieren. So steht Inter nach 31 Spieltagen schon bei elf Saison-Pleiten. Ohne die Erfolge in der Champions League und in der Coppa Italia wäre der Trainer seinen Job wohl schon los. Am Sonntag kehrte Inter nach vier Niederlagen und einem Remis aus fünf Liga-Partien endlich wieder auf die Siegerstraße zurück.

Beim 3:0 in Empoli erzielte Romelu Lukaku in der Liga seinen ersten Treffer aus dem Spiel heraus seit dem ersten Spieltag. Der Belgier darf auch im Pokal-Rückspiel ran, da seine Gelb-Rot-Sperre aufgehoben wurde. In dieser Spielzeit kassierte Inter schon fünf Heimpleiten in der Liga. Keine Mannschaft aus den Top 11 der Serie A ging daheim öfters als Verlierer vom Feld. Trotzdem steht das Torverhältnis der Nerazzurri im eigenen Stadion bei 27:9. Mit 17 Punkten steht Internazionale auch nur auf Rang 10 der Rückrundentabelle.

Beim Juventus FC geht es im Jahr 2023 eher um das Geschehen hinter den Kulissen. Mitte Januar wurden der Mannschaft wegen systematischer Bilanzfälschung 15 Punkte abgezogen. In der Vorwoche bekam Turin die Punkte vorerst wieder gutgeschrieben. Die endgültige Entscheidung fällt hier aber wohl erst Ende Mai. So lange darf Juve nun wenigstens wieder auf ein CL-Ticket hoffen. Die jüngste Bilanz des Rekordmeisters in der Liga war aber alles andere als ruhmreich.

Das 0:1 am Sonntag daheim gegen Tabellenführer Neapel war die dritte Pleite in Serie. Während die Bianconeri mit 36 Punkten aus 16 Spielen immer noch das beste Heimteam der Liga sind, reicht es mit sechs Niederlagen in 15 Gastspielen nur für Rang 6 im Auswärtsranking. In der Fremde kommt Juve auch nur auf ein Torverhältnis von 13:13. In der Europa League haben die Zebras das Halbfinale erreicht und treffen dort auf Sevilla.

Inter Mailand - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:0 Empoli (A), 3:3 Benfica (H), 0:1 Monza (H), 2:0 Benfica (A), 1:1 Salernitana (A)

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:1 Neapel (H), 1:1 Sporting Lissabon (A), 0:1 Sassuolo (A), 1:0 Sporting Lissabon, 1:2 Lazio (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Juventus: 1:1 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 4:2 (A), 1:0 (A)

Im Hinspiel begann Juve daheim sehr druckvoll, konnte aber aus der Dominanz kein Kapital schlagen. Die Hausherren gingen erst in der 83. Minute in Führung, mussten dann aber in der fünften Minute der Nachspielzeit den Ausgleich durch einen Strafstoß hinnehmen. Rund zwei Wochen zuvor hatte Turin das Liga-Gastspiel in Mailand mit 1:0 gewonnen. Die „Alte Dame“ führt die Bilanz im „Derby d‘Italia“ nach 201 Aufeinandertreffen auch recht klar mit 92 Siegen zu 56 Niederlagen an.

Unser Inter Mailand - Juventus Tipp: Unter 2,5 Tore

Beide Vereine haben sich in der Liga zuletzt selten mit Ruhm bekleckert. In den direkten Duellen ging es in den jüngsten Aufeinandertreffen allerdings immer eng zu. Mit einer Partie auf Augenhöhe ist auch am Mittwoch zu rechnen. In den letzten sieben Duellen zwischen Inter und Juve wurde der Wert „2,5 Tore“ nach 90 Minuten nur einmal überboten. Zudem war Juve in den vergangenen Wochen nicht so treffsicher und bekommt es nun mit einer starken Heimdefensive zu tun.