Inter Mailand - Lecce Tipp, Prognose & Quoten | 05.03.2023

Unser Inter Mailand - Lecce Tipp zum Serie A Spiel am 05.03.2023 lautet: Nach fünf ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge rotierte Inter gegen Bologna womöglich zu viel und verlor.

Zu Hause reichte den Nerazzurri in drei der vergangenen vier Partien ein einziger Treffer zum Sieg. Gegen das jüngste Team der Liga ist ein 1:0-Erfolg ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Der Aufsteiger aus Lecce hat in dieser Saison nur ein Ziel: Den Klassenerhalt! Um diesen zu erreichen, verzichten sie zum Großteil auf den Ballbesitz und fokussieren sich auf ihre kompakte Defensive.

Inter gewöhnte sich zuletzt an 1:0-Heimsiege und nimmt diese gerne mit. Wir setzen auf einen Dreier der Heimmannschaft und ein Spiel unter 3,5 Tore. Bei ChillyBets können wir diese Wette mit einer Quote von 2,00 spielen.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Lecce auf „Sieg Inter & Unter 3,5 Tore“:

Inter Mailand vs Lecce Quoten Analyse:

Vergangenes Wochenende rotierte Simone Inzaghi in seiner Startelf und gönnte einigen Spielern eine Pause. Womöglich waren die Wechsel in der Startformation etwas zu viel, denn Bologna nutzte einen Fehler im Aufbauspiel zum Siegtreffer.

Auswärts fordert Lecce seine Gegner enorm und lässt im Schnitt nur ein Gegentor zu. Zuletzt gelangen den Giallorossi sogar zwei Auswärtssiege in Folge.

Inter Mailand vs Lecce Prognose: „Ein knapper Sieg bleibt ein Sieg“

Inter kennt jeden Grashalm im Giuseppe Meazza und nutzt den Heimvorteil in der Regel. Nach zwölf Heimspielen steht der Mailänder Klub bei zehn Siegen. Als Basis dient die abgeklärte Defensive, die im eigenen Stadion erst sechs gegnerische Treffer zuließ.

Mit Hilfe dieser Sicherheit kann ein einziges Tor zum Sieg reichen. Zuletzt reichte in drei von vier Heimspielen ein Ball im gegnerischen Kasten, um drei Punkte einzusammeln. Effizienz, die das Publikum gerne in der Chancenverwertung sehen würde, denn La Beneamata verwandelt nur 8,4 Prozent der Torschüsse.

Die Gäste aus Süditalien zielen nicht annähernd so oft auf das gegnerische Gehäuse. Durchschnittlich reicht es nur zu zehn Schüssen pro Spiel, die den schwächsten Wert der Liga bedeuten. Auswärts rutscht diese Zahl sogar auf 9,1 ab.

Inter Mailand - Lecce Statistik & Bilanz:

Darüber hinaus nehmen die Gäste den geringsten Ballbesitz der Liga in Kauf (41,9 Prozent). Das führt dazu, dass sie die wenigsten Pässe in den gegnerischen Strafraum spielen und in diesem die zweitwenigsten Ballberührungen pro 90 Minuten sammeln.