Inter Mailand - Parma Tipp, Prognose & Quoten | 10.01.2023

Auch in Italien steht unter der Woche die nächste Runde im Pokal an. Im Achtelfinale bieten mit dem CFC Genua und Parma Calcio nur noch zwei Vereine aus der Serie B den 14 Erstligisten die Stirn. Wie lange das so bleiben wird, erscheint auch extrem fraglich. Denn beide Underdogs müssen in der Runde der letzten 16 auswärts antreten. Während Genua bei der AS Roma ran muss, tritt Parma am Dienstagabend im Giuseppe Meazza bei Inter Mailand an. Die Buchmacher haben sich zu diesem ungleichen Duell natürlich schon ihre Meinung gebildet. Auch wir rechnen nicht mit einer Überraschung und entscheiden uns zu einer Quote von 1,57 bei Bet365 für die Wette „Sieg Inter mit Handicap -1″.