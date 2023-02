Inter Mailand - Porto Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer verschafft sich eine gute Ausgangsposition?

Ab Mittwoch kommt es im Achtelfinale der Champions League zum Duell zwischen Inter Mailand und dem FC Porto. Die Italiener sicherten sich in der Gruppe C hinter den Bayern ein Achtelfinal-Ticket. Dabei konnten die Nerazzurri immerhin den FC Barcelona hinter sich lassen. Die portugiesischen „Drachen“ zogen als Erster der Gruppe B vor dem Club Brügge, Bayer Leverkusen und Atletico Madrid in die Runde der letzten 16 ein. Wer erreicht nun das Viertelfinale? Für die Buchmacher sind die Hausherren im Hinspiel recht klar vorne. Wir können uns auf keinen klaren Favoriten einigen und spielen mit einer Quote von 1,80 bei Bet3000 die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Porto auf „Unter 2,5 Tore“:

Inter (6) hat die zweitbeste Heim-Defensive der Serie A hinter der AS Roma (5)

Porto hat zusammen mit Benfica die beste Abwehr der Primeira Liga (beide 12)

In den vergangenen 6 Pflichtspielen der „Drachen“ hätte die Wette „Unter 2,5 Tore“ fünfmal gewonnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Porto Quoten Analyse:

Für die Buchmacher sind die Hausherren bei der Inter Mailand vs Porto Prognose die deutlichen Favoriten. So wird ein Heimsieg nur mit Quoten im Schnitt von 1.75 bezahlt.

Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 5.06. Diese Einschätzung hat sicher größtenteils mit dem Marktwert zu tun. Denn hier liegen die Italiener mit 555 Mio. zu 264 Mio. Euro klar vorne.

Inter Mailand vs Porto Prognose: Beide Teams stehen in der Liga auf Platz 2

In der Serie A bleibt Inter nach dem 3:1 am Wochenende daheim gegen Udinese der erste Verfolger von Spitzenreiter Neapel. Bei diesem Sieg erzielte Stürmer Romelu Lukaku seinen ersten Liga-Treffer seit dem 13. August. Allerdings haben die „Nerazzurri“ schon 15 Zähler Rückstand auf Rang 1. So müssen die Männer von Coach Simone Inzaghi auf die anderen Wettbewerbe hoffen.

Im Pokal steht der FC Internazionale im Halbfinale gegen Juventus und in der Königsklasse wollen die Mailänder zum ersten Mal seit 2010/11 das Viertelfinale erreichen. Dabei soll die gute Heimbilanz gegen portugiesische Vereine helfen. Nach zehn Heimspielen steht die Statistik hier bei neun Siegen und einem Remis. Auch in der Liga ist der amtierende Pokalsieger mit 10 Siegen und 25:6 Toren aus 12 Heimspielen sehr stark unterwegs.

Der FC Porto belegt in der heimischen Liga ebenfalls Rang 2. Allerdings dürfen sich die „Dragoes“ mit nur zwei Zählern Rückstand auf Platz 1 durchaus noch berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft machen. Im Vorjahr hatte sich der FCP sogar das nationale Double gesichert. Seit elf Ligaspielen ist die Mannschaft von Sergio Conceicao nun schon wieder ungeschlagen.

Zudem hat man Ende Januar den Ligapokal mit einem 2:0 im Finale gegen Sporting gewonnen und steht im Halbfinale des Verbandspokals. In die Champions League-Gruppenphase war Porto mit zwei Niederlagen gestartet. Vier Siege aus den letzten vier Spielen bei einem gesamten Torverhältnis von 11:1 reichten am Ende doch noch für den Gruppensieg.

Inter Mailand - Porto Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:1 Udinese (H), 0:0 Sampdoria (A), 1:0 AC Milan (H), 1:0 Atalanta (H), 2:1 Cremonese

Letzte 5 Spiele Porto: 1:0 Rio Ave (H), 2:1 Sporting (A), 1:0 Academico Viseu (A), 2:0 Vizela (H), 2:0 Funchal (A)

Letzte Spiele Inter Mailand vs Porto: 2:1 (H), 0:2 (A), 3:1 (H), 1:1 (A)

Die beiden Mannschaften treffen am Mittwoch zum fünften Mal aufeinander. Bisher fanden alle Duelle in der Champions League statt. Im Achtelfinale der Saison 2004/05 setzte sich Inter nach einem 1:1 auswärts im Hinspiel und einem 3:1-Heimsieg durch. In der darauffolgenden Spielzeit wurde diese Paarung in der Gruppenphase ausgetragen. Porto gewann daheim mit 2:0, verlor aber in Mailand mit 1:2.

Unser Inter Mailand - Porto Tipp: Unter 2,5 Tore

Die beiden Trainer Simone Inzaghi und Sergio Conceicao spielten früher gemeinsam bei Lazio Rom. Nun treffen sie erstmals mit ihren Teams aufeinander. Für uns ist die Lage deutlich enger als für die Buchmacher. Die Qualität und der Heimvorteil sprechen für Inter.

Doch Porto kann in Europa fast mit allen Spitzenteams mithalten. So hat man von den vergangenen sieben Duellen gegen italienische Mannschaften nur eines verloren. Am Ende ist ein knappes Ergebnis mit wenigen Toren recht wahrscheinlich.