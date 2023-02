Inter Mailand - Udinese Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Unser Inter Mailand - Udinese Tipp zum Serie A Spiel am 18.02.2023 lautet: Da sich Inter in dieser Saison auswärts etwas schwer tut, muss man die Punkte für die Königsklasse daheim sammeln. Gegen das formschwache Udinese am Samstag sollten 3 Zähler hinzukommen.

In der Serie A hat Inter Mailand in dieser Saison wohl nichts mehr mit der Titelvergabe zu tun. Dafür ist der Verein aber noch im Pokal und in der Champions League im Rennen. Da es in der Liga im Kampf um die Top-4-Plätze allerdings sehr eng zugeht, darf sich die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi nicht viele Patzer leisten. Am Samstag stehen die Nerazzurri mit dem Heimspiel gegen Udinese vor einer lösbaren Aufgabe. Das implizieren zumindest die Wettquoten. Auch wir rechnen mit den Hausherren und spielen mit einer Quote von 2,45 bei Bwin die Wette „Sieg Inter zu Null“.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Udinese auf „Sieg Inter zu Null“:

Inter hat die beste Heim-Defensive der Serie A

Nur Neapel (31) hat mehr Heimpunkte geholt als Mailand (27)

Die Nerazurri sind seit 3 Pflichtspielen ohne Gegentor

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Udinese Quoten Analyse:

Inter wäre nach aktuellem Stand wie im Vorjahr Vize-Meister. Das Polster auf Rang 5 beträgt allerdings nur drei Zähler. Udinese muss als Tabellenachter dagegen hoffen, dass in diesem Jahr auch der 7. Platz für den Europapokal reicht. Denn Rang 6 scheint schon zu weit entfernt. Am 23. Spieltag sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 6,42 auf jeden Fall die klaren Außenseiter. Dafür wird ein Heimsieg bei der Inter Mailand vs Udinese Prognose von den Wettanbietern mit deutscher Lizenz auch nur mit Quoten im Schnitt von 1,53 belohnt.

Inter Mailand vs Udinese Prognose: Inter kann sich auf seine Heimbilanz verlassen

Nach der WM-Pause hatte Inter die Meisterschaft in der Serie A eigentlich noch nicht abgeschrieben. Platz 1 war aber damals schon 11 Punkte entfernt. Diesen Rückstand konnten die Nerazzurri mit dem 1:0-Heimsieg gegen Tabellenführer Neapel im ersten Spiel des neuen Jahres gleich mal verkürzen und den „Partenopei“ die erste Saisonniederlage hinzufügen.

Mit zwei Remis gegen Monza und Sampdoria sowie der Heimpleite gegen Empoli ließ die Mannschaft von Coach Simone Inzaghi aber danach einige Punkte liegen. So bleibt der FC Internazionale zwar der erste Verfolger des Spitzenreiters. Der Rückstand ist aber auf 15 Punkte angewachsen. Mit 21 Gegentoren hat Mailand zudem eine der schlechtesten Auswärtsdefensiven der Liga. Auf der Gegenseite hat man in 11 Heimspielen nur fünf Gegentreffer kassiert.

In den letzten Jahren war Udinese Calcio in der höchsten italienischen Spielklasse eine „graue Maus“. Die letzte Europapokal-Teilnahme stammt aus der Saison 2013/14. Doch in diesem Jahr unter dem neuen Coach Andrea Sottil, der seit dem vergangenen Sommer im Amt ist, herrscht wieder Hoffnung. Die „Friulani“ gingen mit einem Rückstand von drei Punkten auf den ersten Europapokalplatz in die Winterpause.

Der Verein hält sich auch im Jahr 2023 konstant unter den Top 7 der Serie-A-Tabelle. Allerdings ist der Rückstand auf Rang 6 auf neun Zähler angewachsen. Das hat damit zu tun, dass man nur eines der letzten 14 Ligaspiele gewinnen konnte. Hinzu kommen acht Remis und fünf Niederlagen. In elf Heimspielen reichte es nur für drei Siege. Am vergangenen Samstag lagen die Bianconeri zweimal gegen Sassuolo vorne, mussten sich dann aber doch mit einem 2:2 begnügen.

Inter Mailand - Udinese Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 0:0 Sampdoria (A), 1:0 AC Milan (H), 1:0 Atalanta (H), 2:1 Cremonese (A), 0:1 Empoli (H)

Letzte 5 Spiele Udinese: 2:2 Sassuolo (H), 0:1 FC Turin (A), 1:1 Hellas Verona (H), 1:0 Sampdoria (A), 1:2 Bologna (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Udinese: 1:3 (A), 2:1 (A), 2:0 (H), 5:1 (H), 0:0 (A)

Inter hat nur eines seiner letzten 10 Spiele gegen Udinese in der Serie A verloren. Diese Pleite setzte es aber am 7. Spieltag der laufenden Saison. Mailand ging bei den „Friulani“ früh in Führung, verlor dann aber am Ende doch noch mit 1:3. Die vergangenen vier Heimspiele gegen Calcio konnten die Nerazzurri allesamt gewinnen. Der letzte Sieg der Bianconeri beim FC Internazionale stammt vom Dezember 2017. Inter-Stürmer Lautaro Martinez ist aktuell in Topform und steht bei 15 Toren sowie 7 Vorlagen.

Unser Inter Mailand - Udinese Tipp: Sieg Inter zu Null

Daheim ist Inter in dieser Saison deutlich stärker als auf des Gegners Platz. Zudem hat man aus dem Hinspiel noch eine Rechnung mit Udinese offen. Seit gut sechs Jahren konnten die „Friulani“ nicht mehr bei den Nerazzurri gewinnen. Daran dürfte sich am Samstag nichts ändern. Auch traue ich den Gästen gegen die beste Heimdefensive keinen Treffer zu.