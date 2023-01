Jaguars - Chargers Tipp, Prognose & Quoten | NFL 15.01.2023

In diesem Jahr gewannen die Jags aber die AFC South und stehen erstmals seit 2017 in der Postseason. Dort geht es in der Nacht von Samstag auf Sonntag europäischer Zeit mit einem Heimspiel gegen die Chargers los. Für die Buchmacher sind die Gäste die leichten Favoriten. Wir trauen den Gastgebern aber die Überraschung zu und entscheiden uns für die Wette „Sieg Jacksonville“ mit einer Quote von 2,15 bei Bet365.