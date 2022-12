Jim Williams - Gabriel Clemens Tipp, Prognose & Quoten | 27.12.2022

Zwei deutsche Spieler stehen bei der PDC Darts WM 2023 in der dritten Runde. Dazu gehört auch Gabriel Clemens, der sein Auftaktspiel gegen den Iren William O‘Connor souverän mit 3:0 gewonnen hat. Die meisten Fans und Experten hatten damit gerechnet, dass „Gaga“ in Runde 3 nun auf Top-Star James Wade trifft. Doch die Nummer 8 der Weltrangliste verlor ihr Auftaktmatch gegen den Waliser Jim Williams. So geht die deutsche Nummer 1 nun am Dienstag als Favorit in den Ally Pally. Wir rechnen wie die Bookies mit einem engen Spiel, entscheiden uns am Ende aber für einen Sieg des „German Giant“. Dafür gibt es bei Bwin eine Quote von 1,83.