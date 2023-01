Juventus - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose & Quoten | 22.01.2023

Unser Juventus - Atalanta Bergamo Tipp zum Serie A Spiel am 22.01.2023 lautet: In einem unterhaltsamen Match gibt es einige Treffer.

16 Tore fielen am letzten Wochenende. Nein, nicht in allen Spielen der Serie A, sondern allein in den beiden Partien von Juventus und Atalanta. Während die „Alte Dame“ am Vesuv regelrecht unterging, feierte La Dea zu Hause ein echtes Schützenfest. Wir können uns gut vorstellen, dass nun im direkten Duell mindestens drei Tore fallen und daher entscheiden wir uns für die Wette „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,00 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Juventus vs Atalanta Bergamo auf „Über 2,5 Tore“

In den letzten sechs Serie-A-Spielen Bergamos gab es immer mindestens drei Tore.

In sieben der letzten neun Heim-Pflichtspiele Juves gab es mindestens drei Treffer.

Juve konnte in den letzten elf Pflichtspielen treffen, Atalanta in 17 der letzten 18.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Es ist das Spitzenspiel des Serie-A-Sonntags, in dem der Dritte auf den Sechsten trifft. Entsprechend sind auch die Quoten der besten Online-Buchmacher. Sie favorisieren zwar die „Alte Dame“, werfen für Wetten auf einen Heimsieg allerdings auch Quoten über 2,00 aus. Für einen Tipp auf die Bergamasken kann man aktuell Wettquoten bis 3,50 erhalten.

Tore trauen die Bookies beiden Teams zu. Die Wettoption „Beide treffen“ liefert Werte bis 1,80. Mehr als zwei Tore halten die Wettanbieter wiederum für unwahrscheinlicher als höchstens zwei Treffer. Das Over 2,5 knackt die Marke von 2,00, während die Gegenwette unter der Marke von 1,80 bleibt.

Juventus vs Atalanta Bergamo Prognose: Temporeiches Match mit einigen Torraumszenen

Acht Serie-A-Spiele in Folge hatte Juventus Turin gewonnen und dabei kein einziges Gegentor kassiert - doch dann ging es am vergangenen Wochenende nach Neapel. Beim Spitzenreiter geriet die „Alte Dame“ mit 1:5 gehörig unter die Räder. Zuvor hatte Juve in 17 Ligaspielen insgesamt nur sieben Gegentreffer kassiert.

Die Pleite war gleichzeitig ein gehöriger Dämpfer in Sachen Scudetto. Mit einem Dreier am Vesuv hätte man bis auf vier Punkte an den Ligaprimus herankommen können. So sind es aber scheinbar aussichtslose zehn Zähler Rückstand, die der Dritte nun auf die Spitze hat. Zu Hause will man eine Reaktion zeigen und zumindest dort die Siegesserie fortsetzen.

Im heimischen Allianz Stadium haben die Bianconeri ihre letzten fünf Ligaspiele alle für sich entschieden. Überhaupt sind sie in der laufenden Serie A-Saison daheim noch ungeschlagen. Neben sieben Dreiern gab es zwei Remis bei 21:3 Toren. Damit stellt Juventus nicht nur die beste Heimdefensive, sondern generell die beste Abwehr Italiens.

Doch gegen Atalanta ist die letzte Heimbilanz alles andere als positiv. Von den letzten vier Heimduellen mit Bergamo hat die Madama keines gewonnen. Nach drei Heimremis in Serie wurde das letzte Heimmatch in der letzten Saison mit 0:1 verloren.

Juventus - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:5 Neapel (SA, A), 1:0 Udinese (SA, H), 1:0 Cremonese (SA, A), 3:0 Lazio (SA, H), 1: Hellas Verona (SA, A).

Letzte 5 Spiele Atalanta: 8:2 Salernitana (SA, H), 2:1 Bologna (SA, A), 2:2 Spezia (SA, A), 2:3 Inter Mailand (SA, H), 1:2 Lecce (SA, A).

Letzte 5 Spiele Juventus vs Atalanta: 1:1 (SA, A), 0:1 (SA, A), 2:1 (Coppa, A), 0:1 (SA, A), 1:1 (SA, H)

Überhaupt spielten die Bergamasken in der Liga zuletzt ganz gerne gegen die „Alte Dame“. Von den letzten drei Ligaduellen gingen zwei an „La Dea“, die von den letzten fünf direkten Begegnungen in der Serie A keines verlor. Weiter zurückblickend konnten die Turiner nur einen der letzten acht Ligavergleiche für sich entscheiden.

Insofern reist Atalanta sicherlich ohne Angst nach Turin und nach dem letzten Wochenende erst recht mit breiter Brust. Denn da gab es zu Hause gegen Salernitana einen 8:2-Kantersieg. Schon nach 41 Minuten hatte das Team von Trainer Gian Piero Gasperini mit 5:1 geführt und am Ende den zweiten Serie-A-Dreier in Folge eingefahren.

In der Tabelle steht Bergamo im Moment nur auf Rang sechs. Allerdings sind der Zweite Milan vier und der Dritte Juve drei Zähler entfernt. Mit einem Sieg am Sonntag könnte man also mit der „Alten Dame“ an Punkten gleichziehen und auf einen Champions-League-Platz springen. Die Marschrichtung ist jedenfalls vorgegeben.

Mit nunmehr 34 Toren stellt Bergamo die viertbeste Offensive der Serie A. Aber: Nur Inter Mailand von den Teams auf den Rängen eins bis sieben hat mehr Gegentore als Atalanta mit seinen 20. Treffsicher sind beide kommenden Kontrahenten: Juventus hat in den letzten elf Pflichtspielen immer genetzt, während das bei den Gästen in 17 der letzten 18 Partien der Fall war.

Unser Juventus - Atalanta Bergamo Tipp: Über 2,5 Tore

Dass es wieder so ein Schützenfest gibt wie in einer der Partien der beiden Kontrahenten vom letzten Wochenende, ist nicht zu erwarten. Dennoch sollte sich hier ein munteres Match entwickeln, bei dem sich Juve auf der einen Seite für die Schmach von Neapel rehabilitieren und Bergamo auf der anderen den Schwung aus dem Kantersieg mitnehmen und mit einem Sieg unter die Top 4 springen will. Wir erwarten ein Spiel mit offenem Visier und deshalb auch einige Tore zweier ohnehin treffsicherer Mannschaften. In den letzten sechs Ligaspielen der Bergamasken gab es mindestens drei Tore. In den Pflichtspielen Juves auf heimischem Rasen war das zuletzt in sieben von neun Partien der Fall.