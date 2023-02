Juventus - Fiorentina Tipp, Prognose & Quoten | 12.02.2023

Aufgrund der Bilanzfälschung und dem damit verbundenen 15-Punkte-Abzug kann der italienische Rekordmeister in der Serie A nicht mehr viel bewegen und landet nur im Mittelfeld der Tabelle. Wenngleich momentan 12 Punkte auf die internationalen Plätzen fehlen, könnte am Ende der Saison jeder Zähler ausschlaggebend sein, sofern die Berufung gegen den Punktabzug erfolgreich ist.

Nach drei sieglosen Liga-Ansetzungen präsentierte sich die Elf am vergangenen Spieltag in Salernitana torgefährlich und setzte sich anhand eines Doppelpacks des genesenen Dusan Vlahovic, der erstmals in der Serie A seit Ende Oktober 2022 in der Startformation stand, souverän mit 3:0 durch.