Juventus - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2023

Unser Juventus - Freiburg Tipp zum Europa League Spiel am 09.03.2023 lautet: „Im Fußball ist alles möglich!“ Mit diesem Motto gegen die Breisgauer selbstbewusst ins Duell gegen Juve. Und ein Treffer ist den Breisgauern im Hinspiel durchaus zuzutrauen.

In dieser Saison konnte Freiburg das erste Mal im Europapokal überwintern. Und die Losfee bescherte den Breisgauern fürs Europa-League-Achtelfinale das wohl größte Spiel der Vereinsgeschichte. Denn der SCF bekommt es in der Runde der letzten 16 mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin zu tun. Am Donnerstag steigt das Hinspiel in Italien. Die Männer von Christian Streich müssen sich bei diesem auf den ersten Blick ungleichen Duell sicher nicht verstecken. Denn der Sport-Club hat bisher eine tolle internationale Saison gespielt. Und die „Alte Dame“ aus Italien kassierte in dieser Spielzeit immer wieder bittere Pleiten. Am Ende spielen wir hier mit einer Quote von 2,08 bei Chillybets die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Freiburg auf „Beide Teams treffen“:

Juventus konnte in dieser Europapokal-Saison daheim noch nicht zu Null spielen

Freiburg erzielte 2022/23 international in jedem Spiel mindestens einen Treffer

Auch in der Bundesliga kommt der SCF auf 16 Tore in 12 Gastspielen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Freiburg Quoten Analyse:

Für die Buchmacher sind die Hausherren im Hinspiel wenig überraschend die klaren Favoriten. Auch für unseren neuen Wettanbieter Chillybets.

So wird ein Heimsieg bei der Juventus vs Freiburg Prognose nur mit Quoten im Schnitt von 1,67 belohnt. Auf der Gegenseite trauen die Bookies den Gästen mit durchschnittlichen Siegquoten von 5,64 nicht allzu viel zu.

Juventus vs Freiburg Prognose: Kann Juve seine Qualität auf den Rasen bringen?

Der Juventus FC hat eine turbulente Saison absolviert. Im Mittelpunkt steht natürlich der Abzug von 15 Punkten in der Liga wegen Bilanzfälschung. Mit dieser Strafe rutschte Turin in der Tabelle weit ab und hat aktuell zwölf Punkte Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang. Im nationalen Pokal ist die Mannschaft auch schon im Viertelfinale ausgeschieden.

So bietet der Europapokal die einzige Chance, in dieser Saison noch einen Titel zu gewinnen. In der Champions League waren die Bianconeri mit dem Negativrekord von nur drei Punkten aus sechs Spielen schon nach der Gruppenphase ausgeschieden. Am Wochenende setzte es mit dem 0:1 bei der AS Roma nach vier Liga-Siegen in Folge mal wieder eine Niederlage. Daheim in der Europa League ist Juve noch ungeschlagen.

Der SC Freiburg spielt eine Rekordsaison und steht mit der Ausnahme von einem Spieltag immer konstant unter den Top 6 der Bundesliga. Nach einem schwachen Start ins Jahr 2023 mit nur vier Punkten aus den ersten vier Liga-Spielen und einem Torverhältnis von 5:13 hat sich der Sport-Club mit fünf Pflichtpartien in Folge ohne Niederlage wieder gefangen. Die letzten beiden Partien endeten aber mit einer Punkteteilung.

Beim 0:0 am Samstag in Gladbach agierten die Breisgauer im ersten Durchgang zu ängstlich, zu behäbig und zu langsam. Die Umstellung auf die Dreierkette sorgte für Stabilität, ging aber zu Lasten der Offensive. Erst in der zweiten Halbzeit kam der SCF besser ins Spiel und verdiente sich den Punkt. Im Sturm wurde Michael Gregoritsch weiter schmerzlich vermisst. Freiburg ist seit sechs Europa-League-Spielen ungeschlagen und kassierte in diesem Wettbewerb auswärts nie mehr als zwei Gegentore.

Juventus - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:1 AS Rom (A), 4:2 FC Turin (H), 3:0 Nantes (A), 2:0 Spezia Calcio (H), 1:1 Nantes

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:0 Gladbach (A), 1:1 Leverkusen (H), 2:0 Bochum (A), 2:1 Stuttgart (H), 2:0 Sandhausen (A)

Letzte Spiele Juventus vs Freiburg: Keine

Beide Teams treffen natürlich zum ersten Mal aufeinander. Auch die Freiburger reisen in ihrer Europapokal-Geschichte erstmals nach Italien. Juve absolviert schon sein 54. Spiel gegen ein Team aus Deutschland. Hier gab es bisher 27 Siege und 16 Niederlagen bei elf Remis. Die Heimbilanz steht bei 16 Erfolgen und nur 5 Pleiten.

Unser Juventus - Freiburg Tipp: Beide Teams treffen

Das Weiterkommen gegen Juve ist natürlich eine schwere Aufgabe. Die letzte deutsche Mannschaft, welche die „Bianconeri“ aus dem Europapokal werfen konnte und nicht FC Bayern hieß, war Gladbach in der Saison 1975/76. In jedem Europapokal-Heimspiel dieser Saison musste Turin aber mindestens ein Gegentor hinnehmen. Und der Sport-Club blieb international bisher auch noch nicht ohne eigenen Treffer. In der vorherigen Runde erzielte Nantes in Turin ebenfalls ein Tor. Das trauen wir auch Freiburg zu.