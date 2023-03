Juventus - Hellas Verona Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser Juventus - Hellas Verona Tipp zum Serie A Spiel am 01.04.2023 lautet: Die Alte Dame hat sich zum zweitbesten Heimteam der Serie A gemausert. Ihre Gäste treten unter dem Logo von Hellas Verona auf und sind auf der Suche nach Punkten für den Klassenerhalt.

Ist das schwächste Auswärtsteam der Liga zu Gast beim zweitbesten Gastgeber der Spielzeit, muss nicht lange über die Rollenverteilung gesprochen werden. Juve hat es sich zur Aufgabe gemacht, trotz der abgezogenen Punkte (15) Platz vier zu erreichen. Die Form stimmt, sodass wir auf über 1,5 Tore der Gastgeber setzen. Unsere Auswahl ist mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000 ausgestattet.

Darum tippen wir bei Juventus vs Hellas Verona auf „Juve Über 1,5 Tore“:

Juventus vs Hellas Verona Quoten Analyse:

Die Formkurve der Alten Dame steigt zum Saisonfinale an und bringt sie zurück in die Verlosung um die Champions-League-Plätze. Im Vergleich mit dem Abstiegskandidaten aus Verona liegen die Quoten für einen Heimsieg bei maximal 1,47.

Wer in diesem Spiel ein etwas höheres Risiko eingehen möchte, dem raten wir mit einer Quote von 1,95 bei Bet3000 zur Wette „Juve gewinnt zu Null“. Hellas Verona erzielte erst sieben Auswärtstore, Juve hielt zu 59 Prozent (1.) den eigenen Kasten sauber.

Juventus vs Hellas Verona Prognose: „Harmlose Gäste“

Offensive Gefahr sucht man bei den Scaligeri vergeblich. Nach 27 Spieltagen kann Verona nur 22 Treffer vorweisen - 0,8 Tore im Schnitt pro Spiel. Auswärtsspiele setzen der fehlenden Offensiv-Gefahr die Krone auf: In der Ferne reichte es nur zu sieben Treffern in 13 Auftritten.

Im Stile eines Postboten liefert die Zaffaroni-Elf in der Ferne ihre Punkte ab. Das Höchste der Gefühle ist ein Unentschieden. Gleich fünf an der Zahl sammelten die Mastini auf fremden Plätzen - auswärts siegen konnten sie noch nicht.

Wäre fehlende Torgefahr das einzige Manko dieser Mannschaft, gäbe es weniger Sorgen im Abstiegskampf. Über die gesamte Saison kassierte Verona zu viele Gegentreffer. In Summe griff Torhüter Lorenzo Montipo bereits 41 Mal hinter sich (16.).

Mittlerweile warten die Norditaliener seit fünf Spielen auf einen Dreier. In diesem Zeitraum blieb Hellas in drei Spielen ohne eigenen Treffer. Der vergangene Spieltag setzte die Kirsche auf die Torte. Zu Gast bei Sampdoria, einem direkten Konkurrenten und der schwächsten Offensive der Liga, verloren die Scaligeri mit 1:3.

Juventus - Hellas Verona Statistik & Bilanz:

Ballbesitz hat für den italienischen Rekordmeister keine große Bedeutung. Massimiliano Allegri setzt mit seinem Team auf ergebnisorientierten Fußball und hatte damit zuletzt Erfolg. In der Rückrunden-Tabelle liegt Juventus mit 18 Punkten auf Rang 3.

Über die vergangenen Wochen wirkte „La Vecchia Signora“ nahezu unantastbar und fuhr sechs Siege aus sieben Begegnungen ein. Vor der Länderspielpause brachte ein Treffer von Filip Kostic den umjubelten 1:0-Siegtreffer im Spitzenspiel gegen Inter. Ein Spiel, in dem Juve mit weniger als 30 Prozent Ballbesitz auskam.

Doch das ist nicht immer so. Zu Hause präsentiert sich die Alte Dame abgeklärt und kann nach Tabellenführer Napoli die zweitbeste Punkteausbeute im eigenen Stadion vorweisen. Kein anderes Team der Liga bejubelte im eigenen Stadion häufiger erzielte Treffer als die Bianconeri (33).

Schon mehrmals in dieser Saison lief die Allegri-Elf im Allianz Stadium heiß. Acht erzielte Tore in den vergangenen beiden Liga-Heimspielen versetzten das Publikum in Ekstase. Durchschnittlich erzielen die Spieler im Dienst des italienischen Rekordmeisters 2,36 Tore pro Heimspiel.