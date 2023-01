Juventus - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 02.02.2023

Unser Juventus - Lazio Rom Tipp zum Coppa Italia Spiel am 02.02.2023 lautet: Für beide Teams bietet der italienische Pokal in dieser Saison die beste Chance auf einen Titel. In einem engen Duell um den Halbfinal-Einzug darf man nicht allzu viele Tore erwarten.

Für Juventus Turin kommt es immer dicker. 2019/20 holte die Alte Dame den letzten Scudetto. Seitdem versucht der Verein vergeblich an alte Erfolge anzuknüpfen.

Zuletzt schafften es die Bianconeri als Trostpreis dann wenigstens noch in die Champions League. Vor knapp zwei Wochen wurden Juve aber wegen Bilanzfälschung in der laufenden Saison 15 Punkte abgezogen. Damit rutschte die Mannschaft ins graue Mittelfeld ab.

Nun hat Juve nur noch zwei Möglichkeiten, die Saison einigermaßen zu retten. In der Europa League trifft man ab Mitte Februar auf Nantes.

Zudem steht am Donnerstag das Viertelfinale im italienischen Pokal an. Hier sind die Hausherren gegen Lazio Rom sogar die Favoriten. Wir spielen mit einer Quote von 1,75 bei Happybet die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Lazio Rom auf „Unter 2,5 Tore“:

Juventus hat mit 17 Gegentoren die drittbeste Abwehr der Liga

Lazio hat in 20 Saisonspielen erst 16 Gegentore kassiert

In 4 der letzten 5 Pokal-Duelle zwischen beiden Teams fielen nie mehr als 2 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Lazio Rom steht in der Serie A auf dem 3. Platz. Der Rückstand auf Tabellenführer Neapel beträgt aber schon 15 Punkte. Juve rangiert nur noch auf Rang 13. Der erste Europapokal-Platz ist 14 Zähler entfernt. Immerhin hat man 10 Punkte Polster auf die Abstiegszone.

Bei der Juventus vs Lazio Rom Prognose sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,11 die Favoriten. Ein Sieg der Gäste wird mit Quoten im Schnitt von 3,54 belohnt.

Juventus vs Lazio Rom Prognose: Hat Juve den Schock verkraftet?

Mitte Januar sah die Welt für Juventus noch einigermaßen in Ordnung aus. Der Rekordmeister ging mit einer Siegesserie von acht Partien ohne Gegentor ins Spitzenspiel bei Tabellenführer Neapel. Mit einem weiteren Dreier hätte die Alte Dame den Meisterschaftskampf wieder richtig spannend machen können. Doch die Männer von Coach Massimiliano Allegri kassierten eine bittere 1:5-Pleite.

Nachdem Verantwortliche und Spieler den ersten Schock des Punktabzugs verdaut hatten, folgte eine Trotzreaktion. Allegri rechnete vor, dass man mit 50 Punkten in der Rückserie doch noch unter die Top 4 kommen könnte. In der ersten Saisonhälfte hatte es für 38 Zähler gereicht. Die Aufholjagd kam aber bisher mit einem 3:3 daheim gegen Atalanta und einer 0:2-Heimpleite am Sonntag gegen Aufsteiger Monza noch gar nicht ins Rollen.

Lazio Rom hofft in dieser Saison auf die Qualifikation für die Champions League. Dort stand der Verein letztmals in der Saison 2020/21. Das Jahr 2023 begann für die Hauptstädter mit einer 1:2-Pleite bei Aufsteiger Lecce allerdings gar nicht gut. Doch seit fünf Pflichtspielen sind die Biancocelesti inzwischen wieder ungeschlagen. Das Highlight war dabei ein 4:0-Heimsieg gegen den amtierenden Meister AC Milan am vergangenen Dienstag.

Coach Maurizio Sarri setzt auf Konstanz und eine stabile Defensive. 16 Gegentore sind der zweitbeste Wert hinter Napoli (15). In dieser Saison kann Lazio schon auf 13 Zu-Null-Spiele zurückblicken. Allerdings gibt die Mannschaft auch die viertwenigsten Schüsse aufs gegnerische Tor ab. Der Trainer spricht immer wieder über die fehlende Breite im Kader.

Juventus - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:2 Monza (H), 3:3 Atalanta (H), 2:1 Monza (H), 1:5 Neapel (A), 1:0 Udinese (H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:1 AC Florenz (H), 4:0 AC Milan (H), 1:0 Bologna (H), 2:0 Sassuolo (A), 2:2 Empoli (H)

Letzte 5 Spiele Juventus vs Lazio Rom: 3:0 (H), 2:2 (H), 2:0 (A), 3:1 (H), 1:1 (A)

Nach 180 Duellen liegt Juve im direkten Vergleich gegen Lazio mit 94 Siegen zu 43 Niederlagen vorne. In Turin ist der Unterschied sogar noch deutlicher. Hier gingen die Römer in 87 Gastspielen nur 12 Mal als Sieger vom Feld, bei 53 Niederlagen.

Seit sechs Spielen warten die Biancocelesti auf einen Erfolg gegen die Alte Dame. Das letzte Duell wurde am 15. Spieltag der laufenden Saison in Turin ausgetragen. Die Hausherren setzten sich mit 3:0 durch.

Unser Juventus - Lazio Rom Tipp: „Unter 2,5 Tore“

Auf der einen Seite gab es für Lazio in den letzten Duellen gegen Juve nicht viel zu holen. Doch Juve ist mit nur einem Punkt aus drei Liga-Spielen in eine kleine Krise gerutscht.

Im Pokal werden sich die Bianconeri aber wieder zusammenreißen. Wir rechnen mit einem engen und defensiv geprägten Spiel zwischen zwei guten Abwehrreihen.