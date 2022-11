Juventus - Lazio Tipp, Prognose & Quoten

In den letzten Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar scheint die Alte Dame noch einmal so richtig in Form gekommen zu sein - wenn auch nur auf nationalem Terrain. In der Champions League musste man bekanntlich mit nur einem Sieg und fünf Pleiten die Segel streichen und durfte nur aufgrund des besseren direkten Vergleichs gegen das punktgleiche Maccabi Haifa in die Europa League.