Juventus - Monza Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Coppa-Italia-Wette

Nach einem schwachen Start schien Juventus Turin endlich in der Saison 22/23 angekommen zu sein. Der Rekordmeister hatte in der Serie A acht Spiele in Folge gewonnen und war dabei ohne Gegentor geblieben. So gingen die „Bianconeri“ voller Selbstbewusstsein ins Spitzenspiel am Freitag zu Gast beim Tabellenführer Neapel. Dort war dann aber von der tollen Serie nichts mehr zu sehen und die „Alte Dame“ kassierte eine bittere 1:5-Pleite. Am Donnerstag im Achtelfinale des italienischen Pokals bekommt die Mannschaft von Coach Massimo Allegri nun daheim gegen AC Monza die Chance zur Wiedergutmachung. Diese dürfte auch glücken. So spielen wir die Wette „Heimsieg zu Null“ mit einer Quote von 2,05 bei Winamax.