Juventus - Nantes Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Darf Juve weiter auf die Europa League hoffen?

Nach dem Vorwurf der Bilanzfälschung und dem Abzug von 15 Punkten wird sich Juventus Turin in dieser Saison aller Voraussicht nach nicht über die Serie A für die Champions League qualifizieren. So bleibt der „Alten Dame“ nur ein Ausweg. Der Sieger der Europa League zieht auch in die Königsklasse ein. Der Weg zum Titel ist aber noch weit. Am Donnerstag geht es für die Bianconeri gegen Nantes erst einmal um den Einzug ins Achtelfinale. Gegen den französischen Pokalsieger ist der italienische Rekordmeister der klare Favorit. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,06 bei NEObet die Wette „Heimsieg ohne Gegentor“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Nantes auf „Heimsieg ohne Gegentor“:

Juventus ist seit 3 Pflichtspielen ohne Gegentor

Die Turiner haben die zweitbeste Abwehr der Serie A

Nur 3 Teams in der Ligue 1 haben weniger Treffer erzielt als Nantes

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Nantes Quoten Analyse:

Bei diesem Duell treffen natürlich Gegensätze aufeinander. Der italienische Rekordmeister kommt auf einen Marktwert von 442 Millionen Euro. Der Kader der Franzosen ist dagegen nur 118 Millionen Euro wert.

So ist auch die Ausgangslage bei der Juventus vs Nantes Prognose klar. Für einen Heimsieg gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1,39. Die Gäste sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 9,07 die klaren Außenseiter.

Juventus vs Nantes Prognose: Juve hat den Schock überwunden

Der Abzug von 15 Punkten war natürlich ein großer Schock für den Verein aus dem Piemont. Aus den ersten beiden Partien nach dem Bekanntwerden der Strafe holte Juve mit dem 3:3 gegen Atalanta und dem 0:2 gegen Monza auch nur einen Punkt. Inzwischen hat sich die „Alte Dame“ aber wieder gefangen. Das 1:0 daheim gegen Florenz am Samstag war der zweite Ligasieg in Folge. Zuvor war man noch mit einem 1:0 gegen Lazio ins Pokal-Halbfinale eingezogen.

Der Rückstand auf Rang 4 beträgt weiterhin 12 Punkte. Natürlich hat der Verein auch Einspruch gegen das Urteil eingelegt und hofft, dass der Punktabzug abgemildert oder ganz annulliert wird. International hatte Juve in der Königsklasse begonnen, es hinter Benfica und PSG aber am Ende mit gerade mal drei Punkten aus sechs Spielen nur auf den dritten Platz in der Gruppe H geschafft.

Coach Antoine Kombouaré hatte den FC Nantes in der Saison 2020/21 in der Relegation denkbar knapp vor dem Abstieg gerettet. In der Vorsaison schafften es die „Canaris“ dann in der Ligue 1 auf einen guten 9. Platz. Zudem gewann der Verein mit dem Sieg im Coupe de France zum ersten Mal seit 21 Jahren wieder einen Titel. Im Finale wurde der OGC Nizza mit 1:0 besiegt.

In diesem Jahr hat sich der FCN wieder im Mittelfeld einsortiert. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt zehn Punkte. In der Fremde reichte es bisher nur für zwei Siege in 12 Gastspielen. Im Pokal steht der Titelverteidiger wieder in der Runde der letzten Acht. Zudem hatte man nach Platz 2 in der EL-Gruppe G hinter Freiburg international überwintert. Die Bilanz der Mannschaft im Jahr 2023 kann sich mit 7 Siegen, 2 Remis und nur einer Niederlage sehen lassen.

Juventus - Nantes Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:0 Florenz (H), 3:0 Salernitana (A), 1:0 Lazio (H), 0:2 Monza (H), 3:3 Atalanta (H)

Letzte 5 Spiele Nantes: 1:0 Lorient (H), 1:1 SCO Angers (A), 2:0 Ajaccio (A), 0:2 Marseille (H), 0:0 Clermont Foot (A)

Letzte Spiele Juventus vs Nantes: 2:3 (A), 2:0 (H)

Beide Teams trafen 1995/96 zum ersten Mal aufeinander. Damals fand diese Paarung im Halbfinale der Champions League statt. Nach einem 2:0-Erfolg daheim konnte sich Juve eine 2:3-Pleite im Rückspiel zum Weiterkommen leisten. Turin hatte in der CL-Gruppenphase der Saison 2022/23 mit dem 1:2 gegen PSG im 16. Spiel die erste Heimpleite gegen ein französisches Team kassiert. Nantes hat alle seine fünf Duelle mit Hin- und Rückspiel gegen Teams aus Italien verloren.

Unser Juventus - Nantes Tipp: Heimsieg ohne Gegentor

Für Juve hat die Europa League eine große Bedeutung. Und Nantes dürfte hier kein Stolperstein sein. Denn die „Canaris“ sind am Ende doch nur ein mittelmäßiges Team aus der Ligue 1. Da Turin seine Abwehrstärke wiedergefunden hat, scheint ein Heimsieg zu Null eine gute Wett-Option zu sein.