Juventus - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2023

Unser Juventus - Neapel Tipp zum Serie A Spiel am 23.04.2023 lautet: Napoli ist unterhalb der Woche in der Champions League gegen Milan ausgeschieden und legt nun das Augenmerk auf die Liga. Dennoch sehen wir im Kräftemessen der Giganten keinen Favoriten, trauen aber beiden Mannschaften mindestens ein Tor zu.

Die „Alte Dame“ musste zuletzt auf nationaler Ebene zwei Niederlagen in Kauf nehmen. Bei Sassuolo setzte es am vergangenen Wochenende eine knappe 0:1-Pleite. Beide Mannschaften begegneten sich über weite Strecken auf Augenhöhe und legten nur wenig Zug zum Tor an den Tag. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern der Lucky Punch zum 1:0-Endstand.

Unterhalb der Woche kam Juve in Lissabon gegen Sporting zu einem 1:1 und zog somit ins Halbfinale der Europa League ein. Dort gilt es gegen den FC Sevilla zu bestehen.

Der SSC Neapel ging jüngst gegen Hellas Verona als klarer Favorit auf drei Punkte ins Rennen. Trotz satten 79 Prozent Ballbesitz gaben die „Gli Azzurri“ keinen einzigen Schuss aufs Tor ab. Das Fehlen von Victor Osimhen war an allen Ecken und Kanten zu spüren. Mehr als ein 0:0 sprang am Ende nicht heraus.

Wir sehen keinen klaren Favoriten in dieser Begegnung, halten aber beide Kontrahenten für stark genug, um mindestens ein Tor zu erzielen. Für diesen Spielausgang hält Bet-at-home eine Quote von 1,84 bereit.

Darum tippen wir bei Juventus vs Neapel auf „Beide Teams treffen“:

Juventus erzielte in beinahe 95 Prozent der Serie-A-Heimspiele mindestens einen Treffer.

Neapel bestritt nur zwei Liga-Auswärtsspiele ohne Torerfolg.

In den letzten vier direkten Aufeinandertreffen verbuchten beide Kontrahenten mindestens einen Treffer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Neapel Quoten Analyse:

Anhand der Quoten lässt sich auf keinen wirklichen Favoriten schließen. Beide Mannschaften duellieren sich mehr oder minder auf Augenhöhe. Die Juventus Neapel Quoten für den Auswärts- bzw. Heimsieg liegen fast gleichauf und bewegen sich zwischen 2,60 und 2,88.

Mit einem Schützenfest rechnen die Bookies nicht zwingend, schließen aber zumindest Tore auf beiden Seiten nicht aus und legen am Markt „beide Teams treffen“ eine ausgeglichene Quotenverteilung an den Tag.

Für Wett-Neulinge liefern wir hier eine Übersicht über die verschiedenen Bonusangebote für Neukunden.

Juventus vs Neapel Prognose: „Erlangt Juventus den fünften Serie-A-Heimsieg am Stück?“

In Turin gab es zuletzt vor allem auf gerichtlicher Ebene einen Grund zur Freude. Der italienische Rekordmeister hat die im Januar abgezogenen 15 Punkte wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung vorerst wieder zurückbekommen. Der Fall muss erneut verhandelt werden.

Mit 59 erbeuteten Zählern rangiert die Elf von Trainer Massimiliano Allegri auf Rang drei und schnuppert gar an der Königsklasse. 16 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus Neapel lassen den Traum von der 37. Meisterschaft wie eine Seifenblase zerplatzen.

Trotz allem wollen die Weiß-Schwarzen den Tabellenprimus ärgern. Aufgrund der Heimstärke ist Juve durchaus dazu imstande. Neun der jüngsten 12 Begegnungen vor heimischer Kulisse führten zu einem Erfolgserlebnis (1U, 1N). In der kompletten Serie A verkörpert die Alte Dame das heimstärkste Team und ist mit 34 erzielten Toren vor dem gegnerischen Kasten brandgefährlich.

Neapel legte kürzlich einige Probleme an den Tag und kann mit wettbewerbsübergreifend nur einem Sieg in fünf Pflichtspielen bei weitem nicht zufrieden sein. Die durchwachsenen Leistungen haben Spuren hinterlassen und führten zum Ausscheiden in der Königsklasse gegen den AC Mailand.

Vor allem dürfte den Neapolitanern die Rückkehr von Toptorjäger Victor Osimhen Freude bereiten. Der Nigerianer wird zwar mit einem Wechsel an die Säbener Straße in Verbindung gebracht, fungiert aber nach wie vor mit 21 Toren als bester Serie-A-Torjäger.

Juventus - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:1 Sporting Lissabon (EL, A), 0:1 Sassuolo (SA, A), 1:0 Sporting Lissabon (EL, H), 1:2 Lazio Rom (SA, A), 1:1 Inter (Pokal, H).

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:1 Milan (CL, H), 0:0 Hellas Verona (SA, H), 0:1 Milan (CL, A), 2:1 Lecce (SA, A), 0:4 Milan (SA, H).

Letzte 5 Spiele Juventus vs. Neapel: 1:5 (SA, A), 1:1 (SA, H), 1:2 (SA, A), 2:1 (SA, H), 0:1 (SA, A).

Die „Partenopei“ übernimmt in der Liga die Rolle des auswärtsstärksten Teams. Satte 13 der insgesamt 15 Spiele in der Fremde führten zu einem Dreier. Kein anderer Klub netzte in den gegnerischen Stadien auch nur im Ansatz so oft ein, wie der Tabellenerste. Ganze 33 Auswärtstore haben die Schützlinge von Trainer Luciano Spalletti auf dem Konto. Lediglich zweimal versäumte Napoli in der Fremde einen eigenen Treffer.

In der Hinrunde setzten sich die „Gli Azzurri“ deutlich mit 5:1 durch. Damals machten vor allem Victor Osimhen mit zwei Toren und Khvicha Kvaratskhelia mit einem Treffer und zwei Torvorlagen auf sich aufmerksam.

Unser Juventus - Neapel Tipp: „Beide Teams treffen“

Zweifelsohne handelt es sich hierbei um einen fußballerischen Leckerbissen. Jüngst trennten sich beide Mannschaften viermal am Stück mit Toren auf beiden Seiten. Im erneuten Kräftemessen ist einmal mehr mit Toren zu rechnen.

Eine Tatsache, die darin begründet liegt, dass das heimstärkste Team der Serie A auf die auswärtsstärkste Mannschaft trifft. Neapel erzielte im Schnitt pro Serie-A-Ansetzung 2,2 Treffer und bei Juventus waren es 1,57 Tore.