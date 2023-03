Juventus - Sampdoria Tipp, Prognose & Quoten | 12.03.2023

Unser Juventus - Sampdoria Tipp zum Serie A Spiel am 12.03.2023 lautet: Juventus feierte unter der Woche einen hart erkämpften 1:0-Erfolg gegen den SC Freiburg und schaffte eine gute Ausgangssituation für das Europa-League-Achtelfinal-Rückspiel. Im Match gegen Sampdoria sehen wir die „Alte Dame“ ebenfalls in der Favoritenrolle.

Der italienische Rekordmeister unterlag zuletzt in der Serie A beim AS Rom mit 0:1 und musste im Kampf um die internationalen Plätze einen herben Dämpfer in Kauf nehmen. Aufgrund des Punktabzugs wegen gefälschter Finanzberichte bemisst der Rückstand zum Tabellensechsten sieben Punkte. Die Qualifikation für die internationale Bühne über die Liga wirkt von der sportlichen Ausgangsposition her recht unwahrscheinlich.

Immerhin kam unter der Woche im Europa League Hinspiel ein knapper 1:0 Erfolg gegen Freiburg zustande. Mit Sampdoria wartet am kommenden Sonntag ein potenzieller Abstiegskandidat. Die Blucerchiati warten seit sieben Ansetzungen auf ein Erfolgserlebnis, gaben aber zumindest aufgrund des torlosen Remis am letzten Spieltag die Rote Laterne an Cremonese ab.

Nach der Pleite in Rom ist der italienische Rekordmeister um Wiedergutmachung bemüht und wird sich gegen Sampdoria durchsetzen. Aufgrund des nicht vorhandenen Offensiv-Drangs der Gäste gehen wir von einem Dreier ohne Gegentor aus. Für diesen Spielausgang hält Bet365 eine Quote von 1,83 bereit .

Darum tippen wir bei Juventus vs Sampdoria auf „Juventus siegt ohne Gegentor“:

Juve gewann 9 Meisterschaftsspiele vor heimischer Kulisse, 8 davon zu Null.

Sampdoria setzte sich nur in 2 von 12 Auswärtsduellen durch (2U, 8N).

Im Juventus Stadium wurden die vergangenen 8 Ansetzungen gegen Sampdoria siegreich gestaltet, 4 davon ohne Gegentor.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Sampdoria Quoten Analyse:

Vom Anpfiff an unterliegt diese Partie einer klaren Rollenverteilung. Am Heimsieg der Turiner gibt es kaum einen Zweifel. Eine Tatsache, die anhand einer Juventus Sampdoria Quote von durchschnittlich 1,36 bestätigt wird. Da Juve nur eines der vergangenen 13 Heimspiele gegen das Team aus Genua verlor (10S, 2U), hat die Quote durchaus ihre Daseinsberechtigung.

Ein Triumph der Gäste bringt fast den zehnfachen Wetteinsatz mit sich und wird von den besten Wettanbietern für sehr unwahrscheinlich gehalten.

Mit einem Torfestival ist nicht zu rechnen. Am Markt „Beide Teams treffen“ trauen die Buchmacher den Gästen nicht zwingend einen Treffer zu. Eine Quote von 2,00 für Tore auf beiden Seiten bestätigt diese Annahme.

Juventus vs Sampdoria Prognose: „Gelingt Juve der dritte Serie-A-Heimsieg in Folge?“

Nach vier Erfolgserlebnissen in Serie musste Juve zuletzt im Oberhaus des italienischen Fußballs bei der Roma ein 0:1 in Kauf nehmen. Ein ebenfalls negatives Vorkommnis war die Tätlichkeit von Moise Kean. Der Mittelstürmer wurde nur 40 Sekunden nach seiner Einwechslung direkt des Platzes verwiesen und ist gegen Sampdoria gesperrt.

Defensiv gibt Juventus über die gesamte Saison hinweg eine sehr gute Figur ab und muss sich nur 20 Gegentore ankreiden lassen. Mit Napoli (16) und Lazio (19) blicken nur zwei Konkurrenten auf einen stabileren Abwehrverbund.

Ganze neun der insgesamt 13 Heimspiele wurden gewonnen (3U, 1N). Mehr als 60 Prozent der Begegnungen im Juventus Stadium endeten ohne Gegentor. Allgemein steht die Abwehr mit zehn Gegentoren zuhause sicher.

Nach elf Jahren Erstliga-Zugehörigkeit müssen sich die Verantwortlichen in Genua mehr oder minder mit dem Abstieg auseinandersetzen. Aufgrund katastrophaler Leistungen unter Ex-Trainer Marco Giampaolo wurde Anfang Oktober Dejan Stanković als neuer Coach installiert. In seinen 19 Pflichtspielen zeigte er jedoch einen Punkteschnitt von 0,68 auf und konnte die Erwartungen bisweilen nicht erfüllen.

Juventus - Sampdoria Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:0 Freiburg (EL, H), 0:1 AS Rom (SA, A), 4:2 FC Turin (SA, H), 3:0 Nantes (EL, A), 2:0 Spezia Calcio (SA, A).

Letzte 5 Spiele Sampdoria: 0:0 Salernitana (SA, H), 0:1 Lazio (SA, A), 1:2 Bologna (SA, H), 0:0 Inter Mailand (SA, H), 2:2 Monza (SA, A).

Letzte 5 Spiele Juventus vs. Sampdoria: 0:0 (SA, A), 3:1 (SA, A), 4:1 (SA, H), 3:2 (SA, H), 2:0 (SA, A).

Sampdoria legt eine eklatante Auswärtsschwäche an den Tag und holte nur einen mageren Zähler aus den vergangenen vier Fernduellen. Gerade in der Fremde lässt der Tabellenvorletzte jegliche offensive Durchschlagskraft vermissen und bestritt 50 Prozent der Auswärtsspiele ohne eigenen Treffer.

In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften torlos. Beim erneuten Aufeinandertreffen ist aber nicht mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen. Unter der Woche hat Juve gezeigt, dass sie auf der Höhe sind und nach der nationalen Pleite beim AS Rom eine Reaktion folgen lassen. Jüngst setzten sich die Bianconeri im heimischen Juventus Stadium achtmal in Serie gegen Sampdoria durch.

Unser Juventus - Sampdoria Tipp: „Juventus gewinnt ohne Gegentor“

Juventus Turin ist in sämtlichen Belangen deutlich überlegen. Der Kader besticht anhand des sechsfachen Marktwertes und ist auf allen Positionen klar besser besetzt.

Neben Lecce blickt Sampdoria auf die wenigsten Torschüsse (254) in der Liga. In den vergangenen vier Meisterschaftsspielen konnte nur ein Treffer erzielt werden. Zuletzt ließ Trainer Stanković im 3-4-2-1 auflaufen, ohne einen echten Neuner von Beginn an.