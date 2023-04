Juventus - Sporting Lissabon Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2023

Unser Juventus - Sporting Lissabon Tipp zum Europa League Spiel am 13.04.2023 lautet: Mit Juventus Turin und Sporting Lissabon stehen sich im Europa-League-Viertelfinale zwei einstige Champions-League-Starter gegenüber. Den Italienern sind Feldvorteile einzuräumen.

Die „Alte Dame“ unterlag am vergangenen Samstag in der Serie A knapp mit 1:2 gegen Lazio Rom und hat es versäumt, Selbstvertrauen in Hinblick auf das Europa-League-Duell zu sammeln.

Sporting zeichnete sich hingegen durch starke Leistungen aus. Seit nunmehr elf Pflichtspielen sind die Mannen aus Lissabon ungeschlagen (8S, 3U). Der vergangene Spieltag in der Primeira Liga führte mit klaren Feldvorteilen und unzähligen Torabschlüssen zu einem späten 4:3-Triumph über Casa Pia. Gegen Juve gilt es vor allem, die Defensive zu festigen.

Juventus Turin ist als leichter Favorit in diesem Match zu betrachten und wird gerade in Hinblick auf das Rückspiel in Portugal alles daran setzen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wir platzieren eine Wette auf „Sieg Juventus Turin & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 2,10 bei Bet3000 .

Darum tippen wir bei Juventus vs Sporting Lissabon auf „Sieg Juventus & Über 1,5 Tore“:

Juventus gewann in der Serie A mehr als 70 Prozent der Heimspiele. Zudem ging keines der beiden Europa-League-Heimspiele verloren (1S, 1U).

Sporting ist auswärts torgefährlich und traf bislang in beiden EL- Auswärtsspielen.

Alle Partien zwischen den beiden Konkurrenten endeten mit mehr als 1,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Sporting Lissabon Quoten Analyse:

Juve ist zuhause sowohl national als auch international eine Macht. Dementsprechend ist der Heimsieg am Drei-Weg-Markt am niedrigsten bewertet und bringt eine Juventus Sporting Lissabon Quote in Höhe von bis zu 1,85 mit sich.

Wer die Gäste aus der portugiesischen Hauptstadt hingegen auf dem Zettel hat, darf sich über eine durchschnittliche Quote von 4,75 freuen.

Mit einem Torfestival ist nicht zwingend zu rechnen, obwohl beide Mannschaften im direkten Duell immer für Tore gut waren. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine klare Tendenz zu weniger als 2,5 Treffern ab.

Juventus vs Sporting Lissabon Prognose: „Bleibt Juventus seiner Heimstärke treu?“

Als einstige Champions-League-Starter stellten die Weiß-Schwarzen hohe Anforderungen, hatten in der starken Gruppe H gegen PSG und Benfica aber deutlich das Nachsehen. Immerhin reichte es am Ende für Rang drei und den damit verbundenen Einzug in die Europa League.

Dort stand der Vertreter aus Italien bislang vor allem defensiv seinen Mann und ließ in den vier Pflichtspielen gegen Nantes und Freiburg nur ein Gegentor zu. Dieses musste gleich am ersten Spieltag beim 1:1 gegen die Franzosen in Kauf genommen werden. Im Anschluss stehen drei Siege, im Rückspiel gegen den Vertreter aus Frankreich sowie in beiden Ansetzungen gegen den Bundesligisten aus Freiburg, zu Buche.

Auf nationaler Ebene gingen in der Serie A zwei der vergangenen fünf Spiele verloren. Aufgrund des 15-Punkte-Abzugs wegen Bilanzfälschung rangiert die Elf von Massimiliano Allegri in der Tabelle auf Rang sieben und droht das internationale Geschäft zu verpassen.

Sporting rutschte erst am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase auf Rang 3 und darf somit sein Glück in der Europa League versuchen. Dabei wurden auf dem Weg ins Viertelfinale Midtjylland und der englische Spitzenreiter Arsenal ausgeschaltet. Gegen die Gunners stellte Sporting das Weiterkommen erst im Elfmeterschießen (5:3) sicher.

Juventus - Sporting Lissabon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:2 Lazio (SA, A), 1:1 Inter (Pokal, H), 1:0 Hellas Verona (SA, H), 1:0 Inter (SA, A), 2:0 Freiburg (EL, A).

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 4:3 Casa Pia (Liga, A), 0:0 Gil Vicente (Liga, A), 3:0 Santa Clara (Liga, H), 5:3 n. E. Arsenal (EL, A), 3:0 Boavista (Liga, H).

Letzte Spiele Juventus vs. Sporting Lissabon: 1:1 (CL, A), 2:1 (CL, H).

Mit fünf Auswärtstoren in zwei Europa-League-K.o.-Spielen untermauerten die Löwen ihre Torgefährlichkeit in der Fremde. Ähnlich verhält es sich auf nationaler Ebene. Satte 21 Treffer kamen in den verstrichenen 14 Liga-Partien zustande. Defensiv muss sich Sporting auf der anderen Seite 19 Gegentore ankreiden lassen. Immerhin 50 Prozent der Ansetzungen auf gegnerischem Terrain wurden in der Liga gewonnen.

Zuletzt trafen beide Kontrahenten im Oktober 2017 im Juventus Stadium aufeinander. Damals setzten sich die Gastgeber knapp mit 2:1 durch. Das Rückspiel führte zu einem 1:1.

Unser Juventus - Sporting Lissabon Tipp: „Sieg Juventus & Über 1,5 Tore“

Am vergangenen Wochenende zeigte sich Juve vor allem im Offensivspiel sehr harmlos und gab gegen Lazio über die gesamte Spielzeit nur einen mageren Torschuss ab. Gegen Sporting, das zuletzt defensiv auf wackligen Beinen gegen Casa Pia stand, gilt es diese Bilanz deutlich zu verbessern.

Allegri dürfte im 3-5-2 auflaufen lassen, wobei Dusan Vlahovic und Angel Di Maria für Torgefahr sorgen. Sieben der acht erzielten Europa-League-Treffer gehen auf das Konto der beiden Offensivkräfte.

Bei Sporting geht viel über Mittelfeldmotor Pedro Gonçalves. Mit drei Toren in vier Europa-League-Matches ist er der beste Angreifer in den eigenen Reihen.

Beide Teams wussten im bisherigen Europa-League-Verlauf vor allem offensiv zu überzeugen und werden im direkten Duell zu Toren kommen. Am Ende schreiben wir den „Bianconeri“ aufgrund des Heimrechts Vorteile zu.