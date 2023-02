Juventus - Turin FC Tipp, Prognose & Quoten | 28.02.2023

Unser Juventus - Turin FC Tipp zum Serie A Spiel am 28.02.2023 lautet: Juventus Turin bestreitet unter der Woche ein schwieriges Heimspiel.

Im Derby della Mole trifft die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri auf den FC Turin. Beide Mannschaften gehören zu den fünf besten Defensiven der Liga. Viele Tore wird das Publikum vermutlich nicht sehen.

Die Schwächephase für den italienischen Rekordmeister scheint ad acta gelegt. Juve gewann drei Spiele in Serie und blieb jeweils ohne einen Gegentreffer.

Ihr Rivale Torino beendete drei seiner letzten fünf Spiele, ohne dass beide Teams trafen. Für uns ein geeigneter Anlass, um darauf zu setzen, dass sich höchstens nur eine Mannschaft über ein Tor freuen wird. Bei Bet3000 wird die Quote für die Wette „Beide treffen: Nein“ bei 1,70 angesetzt.

Darum tippen wir bei Juventus vs Turin FC auf „Beide treffen: Nein“:

Die alte Dame hat 18 ihrer 23 Ligaspiele beendet, ohne dass beide Teams trafen!

In sieben der vergangenen zwölf direkten Aufeinandertreffen erzielte jeweils nur eine Mannschaft ein Tor.

Beide Vereine zählen zu den fünf besten Defensiven der Liga!

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Turin FC Quoten Analyse:

Der Saisonstart der Alten Dame war zum Vergessen: Nach sieben Spielen stand Juventus bei lediglich zwei Siegen.

Seitdem entwickelte sich La Vecchia Signora zu einer ergebnisorientierten Mannschaft, die zur Zeit eine Serie von drei Siegen in Folge aufweisen kann. Den Buchmachern reicht das, um die Gastgeber mit Quoten von ungefähr 1,75 zu favorisieren.

Im Umkehrschluss schreitet der Turiner FC als Underdog auf das Feld. Gründe gibt es dafür genug, denn die Granatroten gewannen zuletzt nur eines von fünf Gastspielen. Entscheiden die Stiere dieses Stadtderby für sich, könnt ihr Wettquoten rund um 5,20 einsammeln.

Beim Turiner-Stadtderby lassen wir die Finger von einer Drei-Weg-Wette und tendieren zu einer torarmen Partie. Sowohl die Alte Dame als auch die Stiere beendeten über 60% ihrer Spiele unter 2,5 Tore. Eine solche Wette wirft bei Bet3000 eine Quote von 1,65 ab.

Juventus vs Turin FC Prognose: „Entscheidet ein Standard das Derby della Mole?“

Die Spielweise der Alten Dame ist nicht gerade typisch für ein Spitzenteam. In der Regel überlassen die Bianconeri ihrem Gegenüber mehr Ballbesitz und fokussieren sich in allen Phasen des Spiels auf die Reduzierung von Risiko. Zuletzt war dieser Ansatz von Erfolg gekrönt und Juve gewann drei Spiele in Folge ohne Gegentreffer!

In ihrem 3-5-2 sind die Gastgeber darauf aus, ihren Kontrahenten zu qualitativ schlechten Abschlüssen zu zwingen. Juve agiert passiv und lässt laut „The Analyst“ die fünftmeisten Pässe pro defensiver Aktion zu.

Wie heißt es noch gleich? Der Erfolg gibt Recht. Zurzeit glänzt die Allegri-Elf mit der zweitbesten Defensive der Liga - nur Napoli kassierte weniger Gegentreffer. Allerdings ist die Alte Dame nicht das einzige Team dieser Begegnung, das defensiv überzeugen kann. Torino hat ebenfalls eine Top-5 Abwehr. Hier droht dem Publikum eine torarme Partie!

Im Hinspiel bekamen die Zuschauer bereits ein Stadtderby mit nur einem Treffer zu sehen. Vlahovic erzielte das goldene Tor nach einem Standard. Eine Disziplin, in der die Alte Dame glänzt! Juventus erzielte zehn Treffer nach ruhenden Bällen - erfolgreicher war nur Neapel (12). Gerade Torino ist nach Standards anfällig und schluckte schon sechs Gegentore.

Juventus - Torino Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 3:0 Nantes (A), 2:0 Spezia (A), 1:1 Nantes (H), 1:0 Florenz (H), 3:0 Salernitana (A).

Letzte 5 Spiele Turin FC: 2:2 Cremonese (H), 0:1 AC Milan (A), 1:0 Udinese (H), 1:2 Florenz (A); 2:2 Empoli (A).

Letzte 5 Spiele Juventus vs. Turin FC: 1:0 (A), 1:1 (H), 1:0 (A), 2:2 (A), 2:1 (H)

Vor heimischer Kulisse sind die Schwarz-Weißen nur schwer zu schlagen. Aktuell steht der Achtelfinalist der Europa League bei 8 Siegen aus 12 Heimspielen. DIe Art und Weise ihrer Erfolge einzigartig: Jeder der acht Heimsiege konnte ohne Gegentreffer gefeiert werden. Eine bemerkenswerte Statistik.

Wenn wir gerade schon dabei sind: Die Bianconeri behielten in 15 ihrer 23 Spiele innerhalb der Serie A eine weiße Weste! Ihr Konkurrent aus derselben Stadt verließ in dieser Spielzeit schon sechs Mal den Rasen ohne eigenen Treffer.

Ohnehin steht uns eine Begegnung ins Haus, die wenig Dynamik im Spiel verspricht. Beide Mannschaften rangieren unter den fünf Teams, bei denen das Leder in Ballbesitz die wenigsten Meter pro Sekunde hinter sich lässt. In der Folge ist es verständlich, dass beide Turiner Clubs in Open-Play-Situation nur einen mittelmäßigen xG-Wert auflegen.

Betrachten wir dieses Matchup nochmal aus einer anderen Perspektive: Der FC Turin ließ seine Fans erst 24 Mal jubeln. Ihr Stadtrivale ist ungemein gut darin, ihren Gegner qualitativ schlechte Abschlüsse aufzuzwingen. In Zahlen gesprochen: Juve lässt laut Wyscout den zweitbesten xGA-Wert pro Torschuss zu - Nur AS Rom ist besser!

Unser Juventus - Turin FC Tipp: „Beide treffen: Nein“

Wie bereits erwähnt, beendet Juve seine Spiele gerne, ohne dass beide Mannschaften treffen.

Zuletzt pfiffen die Schiedsrichter vier Juve-Partien in Folge ab, in denen maximal ein Team einnetzen konnte. Auf Seiten der Stiere war dies in vier der vergangenen sechs Begegnungen der Fall.