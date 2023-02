Kaiserslautern - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser Kaiserslautern - Fürth Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.02.2023 lautet: Mindestens zwei Tore bei mindestens einem FCK-Punkt.

Durch zwei Pleiten in Folge hat der 1. FC Kaiserslautern ein wenig den Anschluss an die Aufstiegsränge verloren. Und dennoch ist für die Roten Teufel der Durchmarsch noch alles andere als vom Tisch. Dafür sollte es am Samstag aber mal wieder einen Dreier geben und mit der SpVgg Greuther Fürth kommt ein Team auf den Betze, das in dieser Saison ein gern gesehener Gast ist. Wir entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,91 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Fürth auf „DC 1X & Über 1,5 Tore“

Kaiserslautern hat nur eines der letzten 7 Heimspiele verloren

Fürth hat in dieser Saison nur eines von 10 Auswärtsspielen gewonnen

In Heimspielen des FCK fallen im Schnitt 3,1 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Fürth Quoten Analyse:

Man kann sich schon ein wenig verwundert die Augen reiben, wenn man die Quotenverteilung der besten Online-Buchmacher für dieses Match sieht. Denn die Bookies sehen dieses Duell völlig ausgeglichen. Die Quoten für den Tipp sowohl auf Heim- als auch Auswärtssieg bewegen sich zwischen 2,60 und 2,65.

Value liegt damit in Wetten in Richtung des FCK, der den Heimvorteil genießt und in der Tabelle fünf Plätze sowie neun Punkte besser dasteht. Zwar ist das Tabellenbild allein nicht ausschlaggebend. Aber wenn Fürth nur eine von zehn Auswärtspartien gewonnen und Lautern nur zwei von zehn Heimspielen verloren hat, dann wird der Value-Gehalt deutlicher.

Kaiserslautern vs Fürth Prognose: Vorteile beim FCK

Neun Monate oder umgerechnet zehn Auswärtsspiele in Folge war der 1. FC Kaiserslautern ungeschlagen geblieben, doch die letzten beiden Auswärtspartien gingen dann gleich beide verloren. Sowohl bei St. Pauli als auch in Paderborn unterlagen die Roten Teufel zuletzt wiedererstarkten Klubs jeweils mit 0:1.

Bei der Maximal-Ausbeute von sechs Punkten aus diesen beiden Partien hätte sich der FCK auf Rang drei wiedergefunden. So hat man als Fünfter fünf Zähler Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. Zu Hause will man nun wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und auf dem heimischen Betze ist man seit immerhin drei Spielen unbesiegt.

Aus den Partien gegen Nürnberg, Karlsruhe und Kiel gab es insgesamt sieben Punkte bei nur einem Gegentor. Insgesamt stehen die Lauterer bei einer 4-4-2-Heimbilanz und ausgeglichenen 16:15 Toren. In acht der bisherigen zehn Heimpartien des FCK in dieser Saison gab es mindestens zwei Tore.

Für Kaiserslautern ist die Partie am Samstag das erst zweite Heimspiel in diesem Jahr. Nachdem man vor den letzten beiden Auswärtspleiten auch Heim- und Auswärtspartien zusammengenommen siebenmal in Folge ungeschlagen geblieben war und sechs dieser sieben Spiele gewann, soll nun auf heimischem Rasen eine neue Serie gestartet werden.

Kaiserslautern - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 0:1 Paderborn (2BL, A), 0:1 St. Pauli (2BL, A), 2:1 Kiel (2BL, H), 3:1 Hannover (2BL, A), 4:0 RW Erfurt (Test, N)

Letzte 5 Spiele Fürth: 2:1 Düsseldorf (2BL, H), 1:2 Karlsruhe (2BL, A), 1:0 Nürnberg (2BL, H), 1:2 Kiel (2BL, A), 3:1 BW Linz (Test, N)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs Fürth: 3:1 (2BL, A), 1:2 (2BL, A), 3:0 (2BL, H), 2:0 (2BL, H), 1:0 (2BL, A)

Gegen Greuther Fürth stehen die diesbezüglichen Chancen gut. Denn das Kleeblatt hat in dieser Zweitliga-Saison erst eine von zehn Auswärtspartien für sich entschieden. Und es ist auch nicht so, dass es ansonsten viele Remis gegeben hätte. Im Gegenteil: Sechs der übrigen neun Auswärtsspiele haben die Franken verloren.

Mit einer 1-3-6-Bilanz und 11:18 Toren sind sie lediglich aufgrund der weniger schlechten Torbilanz gegenüber Jahn Regensburg „nur“ das zweitschwächste Auswärtsteam der 2. Bundesliga. Zum Vergleich: Zu Hause ist Fürth seit acht Zweitliga-Spielen ungeschlagen, hat fünf davon gewonnen und die letzten vier in Serie.

In der Fremde gab es außer beim einzigen Erfolg in Braunschweig (1:0) immer mindestens ein Gegentor. In acht der neun Auswärtsspiele, die nicht gewonnen wurden, gab es sogar mindestens zwei Gegentreffer. Und die letzten Reisen auf den Betzenberg waren ebenfalls nicht wirklich von Erfolg gekrönt - was noch nett formuliert ist.

Genauer gesagt hat Fürth die vergangenen sieben Gastspiele in Kaiserslautern alle verloren und sich dabei immer mindestens zwei Gegentore gefangen. Heim- und Auswärtsspiele zusammengenommen, konnte das Kleeblatt überhaupt nur eines der vergangenen neun direkten Duelle für sich entscheiden. Die anderen acht gingen alle an den FCK.

Unser Kaiserslautern - Fürth Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Das Hinspiel hat Lautern auswärts mit 3:1 gewonnen. Wir können die Kaiserslautern Fürth Quoten der Buchmacher für das Rückspiel nicht nachvollziehen. Ein Tipp auf Heimsieg ist bei Quoten um 2,65 eigentlich schon ein Muss. Zumindest verlieren sollten die Roten Teufel dieses Heimspiel nicht. Mit der Doppelten Chance sollte man nach unserer Auffassung nichts falsch machen. Mehr als nur ein Tor halten wir ebenfalls für sehr wahrscheinlich, weshalb sich für die weniger risikobereiten Wett-Tipper die entsprechende Kombi anbietet.