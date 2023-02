Kaiserslautern - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 04.02.2023

Trotzdem schlagen sich die Wettanbieter erneut auf die Seite der Hausherren. Wir spielen beim Kaiserslautern vs Kiel Tipp mit einer Quote von 1,64 bei NEObet die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Kiel auf „Beide Teams treffen“:

Kaiserslautern vs Kiel Quoten Analyse:

Aufsteiger Kaiserslautern hat vier Punkte mehr auf dem Konto als Kiel und steht damit in der Zweitliga-Tabelle fünf Plätze vor dem kommenden Gegner. In der Heimtabelle findet man den FCK eigentlich nur auf Rang 10.

Kaiserslautern vs Kiel Prognose: Wird jetzt auch der Betzenberg zur Festung?

In Hannover fehlte Kaiserslautern die komplette Mittelfeld-Zentrale. So lagen die Gäste zur Halbzeit mit 0:1 hinten. Doch im zweiten Durchgang bewiesen die Pfälzer mal wieder ihre inzwischen gefürchteten Comeback-Qualitäten und drehten das Spiel noch in einen 3:1-Sieg. Bereits zum neunten Mal in dieser Saison konnte der FCK nach zwischenzeitlichem Rückstand in einer Partie noch punkten.